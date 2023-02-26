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مقدّمة النشرة المسائية 26-2-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-02-26 | 12:45
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مقدّمة النشرة المسائية 26-2-2023
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مقدّمة النشرة المسائية 26-2-2023
مرَّ الشمال خصوصًا ولبنان عمومًا بقطوعٍ أمني بعدما نجحت شعبة ُ المعلومات في قوى الأمن الداخلي في كشف ملابسات خطف ِوقتل وإخفاء الشيخ الرفاعي، وتوقيف جميع المشاركين في الجريمة.
مرَّ القطوع الأمني لكن ْماذا عن القطوعاتِ الحكومية والتربوية والادارية والمصرفية التي تتساوى حظوظ ُتمريرها مع حظوظ ِعدم تمريرها .
حكوميًا ، جلسة ثالثة لمجلس الوزراء غدًا في السرايا الحكومية ، الجلسة الثالثة في ظل الفراغ الرئاسية لكن خفتت حملةُ الإعتراض عليها، في ظل عدم القدرة على التأثير على انعقادها.
مصرفيًا ، تعاود المصارف فتح َابوابها غدًا ، ولم يُعرَف ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذُها لتلبية الشروط التي وضعتها والتي لها علاقة بإجراءات ٍقضائية تتعلق بما تتخذه النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ، وربما يكون فكُّ الإضراب لأسبوع على علاقة بتسهيل دفع الرواتب.
تربويًا ، المدارس الرسمية تستمر مقفلة بسبب استمرار إضراب الأساتذة ، وهذا الإقفال اقترب من أن يشكِّل تهديدًا للسنة الدراسية لطلاب المدارس الرسمية.
إداريًا ، يستمر أيضًا اضراب الإدارات الرسمية، من دون أن يلوح في الأفق ما يشير إلى تضييق الهوة بين مطالب القطاع العام واستجابة الحكومة.
في ظل هذه اللوحة السوداوية تتسرَّب الفوضى إلى أكثرَ من قطاع في ظل ضعف المراقبة إلى درجة انعدامها ، ويأتي في مقدمة هذا الواقع تفلَّتُ الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة في ظل عجز الإدارات والوزارات المعنية عن لجم هذه الفوضى التي تهدد بضرب الأمن الغذائي.
ليس بعيدًا من هذا السياق ، البداية من دراسة بالغة الأهمية ، أعدها رئيس الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي في واشنطن Garbis Iradian تتحدث الدراسة عن أن لبنان يقف عند مفترق طريقين ، هو يقررُ كيف يتجه ؟ ولكلِّ اتجاه ٍمضاعفاتُه ومفاعيلُه .
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