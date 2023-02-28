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مقدمة النشرة المسائية 28-02-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-02-28 | 12:49
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مقدمة النشرة المسائية 28-02-2023
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مقدمة النشرة المسائية 28-02-2023

مقدمة النشرة المسائية

طويت صفحة اللواء عباس ابراهيم كمدير عام للأمن العام ، وفُتِحَت صفحة العميد الياس البيسري كمدير عام بالوكالة ...

 لم يتحقق التمديد للواء ابراهيم بسبب " خَلطة إبعاد " فيها مقدارٌ من القانون ومقدارٌ من السياسة ومقدار من الشيعية السياسية غيرِ المستعدة لِما هو أكثرُ من الثنائية، وكلمة السر " كونوا في الإنضباط "، أمّا نظريةُ أن الحزب يريده والحركة لا تريده، فبحاجةٍ إلى تدقيق. 

ماليًا، طويت صفحة الدولار الجمركي على 15 ألف ليرة، وفُتحت صفحة الدولار الجمركي على 45 الف ليرة، وبأقل من شهور معدودة، الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى 15 الف ليرة وغدًا غلى 45 ألف ليرة. 

معيشيًا ، طويت صفحة التسعير بالليرة وفُتحت صفحة التسعير بالدولار اعتبارًا من يوم غد . 

المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الأقتصاد، شكَّل مضبطة اتهام ٍلأصحاب السوبرماركت، متهمًا القضاء بالتقصير في الملاحقة، كاشفًا أن " لدينا حالياً ما يقارب الالفَ وخمسمائة محضر رفعت الى القضاء المختص، ويمكننا ارسالُ الكثيرِ منها، انما لغاية اليوم لم يصدُر اي حكم باسم الشعب اللبناني يقول بأن فلاناً سارقٌ يجب سجنُه اسبوعا او اكثر".

قضائيًا، طويت جزئيًا صفحة القاضية غادة عون بعد الكتاب الذي وجهه إليها مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والذي يطلب منها فيه وقف إجراءاتها التحقيقية مع عدد من المصارف اللبنانية موقتا ً الى حين البت بالقضايا المثارة بحقها. 
كما أصدر القاضي عويدات تعميما الى جميع النيابات العامة في كل المحافظات اللبنانية بما فيها النيابةُ العامة المالية ومفوضُ الحكومة لدى المحكمة العسكرية، طلب بموجبه الامتناع عن طلب اي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبييض الأموال. 

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مقدّمة النشرة المسائيّة 27-02-2023
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