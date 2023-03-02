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مقدمة النشرة المسائية 2-3-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-02 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 2-3-2023
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مقدمة النشرة المسائية 2-3-2023
لأن المؤمِن لا يُلدَغ من جُحرٍ مرتين، لم يُبدِ كثيرون رغبةً في خوض غمار صيرفة على دولار سبعين ألفا، لأنهم اكتووا في الصيرفة السابقة على دولار 38 ألفا، لكنهم فوجئوا بتوقف هذا السقف، وضعوا أموالهم في المصارف لكنهم ينتظرون أن يقبضوا على صيرفة، وهم ينتظرون منذ أكثر من شهر.
إذاً من لم يستفد حتى الآن، يبدي خشيةً من صيرفة تحت شعار: ما المانع من أن يصيبنا اليوم ما أصابنا بالأمس؟
الصيرفة على دولار سبعين ألفا أصابت أكثر من قطاع، وخصوصاً قطاع فواتير الخليوي التي تُجبى بالدولار على تسعيرة صيرفة.
أما المشكلة الثانية فتتمثَّل في التسعير بالدولار في السوبرماركت والصيدليات وسائرِ مراكز البيع.
صحيح أن الدولار ثابت، ولكن وفق أي منصة تجري معادلته بالليرة اللبنانية؟ التباين بين سوبرماركت وآخر طفيف، لكنَّ الجامع المشترك بينهم أن جميعَهم يُسعِّرون "على العالي"، في ظل غياب المراقبة أو نقصها. هؤلاء يبيعون على دولار المنصة وفي اليوم التالي يشترون الدولار على صيرفة, أي علي سعر سبعين ألف ليرة، فيستفيدون من فارق منصة وصيرفة، بالإضافة إلى أرباحهم التي لا تحدُّها سقوف في كثير من الأحيان.
في الموازاة، منصة سياسية - انتخابية متفجّرة وتعكس المأزق والأفق المسدود الذي يعتري ملف الانتخابات النيابية.
بدأ السجال بقنبلة فجَّرها رئيس مجلس النواب نبيه بري بحديث إلى صحيفة "الأخبار"، وعادة رئيس المجلس مُقِلٌّ في إعطاء أحاديث إلا إذا أراد توجيه رسالة أو رسائل معينة. الرسالة التي أراد توجيهها بأسلوب: "نخاطِب الكِنَّة الداخلية لتسمع الجارة الخارجية"، فقال: "مرشحنا جدي وأكدنا عليه مراراً. أما مرشحهم فليس سوى تجربة أنبوبية".
المرشح الجدي بحسب بري هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، في مقابل "مرشحهم" أي مرشحِ الفريق الآخر الذي ليس سوى "تجربة أنبوبية" أي رئيس حركة الإستقلال ميشال معوّض الذي رد بعنف على الرئيس بري، معتبرا أن كلامه إساءة إلى الرئيس الشهيد رينيه معوض وإساءة إلى جميع النواب والكتل التي صوّتت لمعوض.
النائب معوّض تعمَّد حشر فرنجيه، فرأى أن الإساءة تطال زغرتا الزاوية والشمال اللذين يمثلهما في المجلس النيابي, ولربما على مرشحهم أن يجيب بنفسه إن كان يقبل بإهانة زغرتا الزاوية والشمال مثلما فعل عرّابه نبيه بري.
لم يمر رد النائب معوض، فعاجله المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل برد قال فيه: "نتفهم شعورك بعدما ايقنت أنك تحوَّلت الى أنبوب تجارب سياسيّ في مختبرِ من رشحك وضحك عليك".
خلاصة هذا السجال أن مأزق الإنتخابات أمام حائط مسدود، والأمور على حالها: مرشح حزب الله والرئيس بري، سليمان فرنجيه، ومرشح القوى والكتل المعارِضة ميشال معوّض.
الملاحظ ان فرنجية إلتزم الصمت وعدم التعليق، سواء حيال ما قاله الرئيس بري عنه، وردّ معوض الذي وصف بري بأنه عرّاب فرنجيه.
منصة قضائية لا تقل أهمية عن السياسية: النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون اجتازت الماراتون من بعبدا إلى العدلية، فزارت المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
قضائيا أيضا، أعلن السيد أنطون صحناوي وبنك سوسيته جنرال في لبنان أنهما تقدّما بشكوى مباشرة ضد النائبة بولا يعقوبيان وناشر موقع Lebanondebate ومنصة Spot Shot ميشال قنبور، بعدما أقدم الموقع المذكور على إجراء مقابلة مع النائب يعقوبيان وجّهت في خلالها اتهامات افترائية وخطيرة لكل من السيد صحناوي وبنك سوسيته جنرال في لبنان عن موضوع "جنود الربّ"، بنيّةٍ واضحة للمس بسمعتهما وإلحاق أشد الأضرار المعنوية والمادية بحقهما.
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