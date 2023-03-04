مقدمة النشرة المسائية 4-3-2023

ماذا جاء في مقدمة النشرة المسائية لليوم 4-3-2023؟

هل صحيح أن المعادلة الرئاسية أصبحت: إما فرنجيه وإما الفوضى؟ أم أنها استدراج إلى معادلة جديدة: إما فرنجية وإما الحوار؟ رئيس مجلس النواب نبيه بري، بتكليفٍ مؤكد من حزب الله، طرح رئيس تيار المردة مرشحًا، فهل هذا الترشيح لعدم التراجع عنه؟ وفي حال كانت هذه هي الخطة فإن الشغور سيطول، خصوصًا أن الكتلتين المسيحيتين الأكبر: لبنان القوي والجمهورية القوية، وكتلة الكتائب ونواب مسيحيون مستقلون أعلنوا عدم السير بفرنجيه، هكذا تكون "سَكَّرت" داخليًا، فهل من كوةٍ خارجية في هذا الجدار؟ لا مؤشرات إلى ذلك.



إذا لم تكن هناك جلسات في شهر رمضان، فإن هذا الشهر يبدأ بعد تسعة عشر يومًا، ما يعني انه إذا لم يحدث الانتخاب في التسعة عشر يومًا المقبلة، فإن المواعيد ستكون بعد عيد الفطر أي اعتبارًا من الثلث الأخير من نيسان، هل يحتمل البلد هذا الشغور وهذا الشلل؟ قد لا يكون هذا السؤال مطروحًا لدى المنظومة السياسية، ولو كان مطروحًا لَما صار عمر الشغور أكثر من أربعة أشهر، ومع الوصول ألى نيسان يكون قد أصبح عمر الشغور خمسة أشهر.



البداية من "بوانتاج" رئاسي بين الأوراق البيض التي احتسبها الرئيس بري للمرشح فرنجية، وبين حقيقة ما يحصل عليه من أصوات.