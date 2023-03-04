الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
13
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
13
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 4-3-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-04 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 4-3-2023
1
min
مقدمة النشرة المسائية 4-3-2023
ماذا جاء في مقدمة النشرة المسائية لليوم 4-3-2023؟
هل صحيح أن المعادلة الرئاسية أصبحت: إما فرنجيه وإما الفوضى؟ أم أنها استدراج إلى معادلة جديدة: إما فرنجية وإما الحوار؟ رئيس مجلس النواب نبيه بري، بتكليفٍ مؤكد من حزب الله، طرح رئيس تيار المردة مرشحًا، فهل هذا الترشيح لعدم التراجع عنه؟ وفي حال كانت هذه هي الخطة فإن الشغور سيطول، خصوصًا أن الكتلتين المسيحيتين الأكبر: لبنان القوي والجمهورية القوية، وكتلة الكتائب ونواب مسيحيون مستقلون أعلنوا عدم السير بفرنجيه، هكذا تكون "سَكَّرت" داخليًا، فهل من كوةٍ خارجية في هذا الجدار؟ لا مؤشرات إلى ذلك.
إذا لم تكن هناك جلسات في شهر رمضان، فإن هذا الشهر يبدأ بعد تسعة عشر يومًا، ما يعني انه إذا لم يحدث الانتخاب في التسعة عشر يومًا المقبلة، فإن المواعيد ستكون بعد عيد الفطر أي اعتبارًا من الثلث الأخير من نيسان، هل يحتمل البلد هذا الشغور وهذا الشلل؟ قد لا يكون هذا السؤال مطروحًا لدى المنظومة السياسية، ولو كان مطروحًا لَما صار عمر الشغور أكثر من أربعة أشهر، ومع الوصول ألى نيسان يكون قد أصبح عمر الشغور خمسة أشهر.
البداية من "بوانتاج" رئاسي بين الأوراق البيض التي احتسبها الرئيس بري للمرشح فرنجية، وبين حقيقة ما يحصل عليه من أصوات.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
مقدمة نشرة الاخبار
مقدمة النشرة المسائية
أخبار
مقدّمة
LBCI
مقدّمة النشرة المسائية 03-03-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-02-19
تابعوا إعادة لنهائي بطولة لبنان في كرة السلّة لما دون الـ12 عامًا على شاشة الـLBCI بعد نشرة أخبار الظهيرة
آخر الأخبار
2023-02-19
تابعوا إعادة لنهائي بطولة لبنان في كرة السلّة لما دون الـ12 عامًا على شاشة الـLBCI بعد نشرة أخبار الظهيرة
0
امن وقضاء
2023-01-23
"قلوب مليانة استخدمت رمانة"... مقدمة النشرة المسائية للـLBCI
امن وقضاء
2023-01-23
"قلوب مليانة استخدمت رمانة"... مقدمة النشرة المسائية للـLBCI
0
آخر الأخبار
2023-01-22
تابعوا وقائع حادثة القاء قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI والأضرار التي تسببت بها مباشرة خلال نشرة الأخبار المسائية بعد قليل وعبر الموقع الالكتروني
آخر الأخبار
2023-01-22
تابعوا وقائع حادثة القاء قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI والأضرار التي تسببت بها مباشرة خلال نشرة الأخبار المسائية بعد قليل وعبر الموقع الالكتروني
0
آخر الأخبار
2022-12-31
تابعوا استثنائيًا نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 7:20 عبر الـLBCI
آخر الأخبار
2022-12-31
تابعوا استثنائيًا نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 7:20 عبر الـLBCI
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-03
مقدّمة النشرة المسائية 03-03-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-03
مقدّمة النشرة المسائية 03-03-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-02
مقدمة النشرة المسائية 2-3-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-02
مقدمة النشرة المسائية 2-3-2023
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-01
مقدّمة النشرة المسائية 01-03-2023
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-01
مقدّمة النشرة المسائية 01-03-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-02-28
مقدمة النشرة المسائية 28-02-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-02-28
مقدمة النشرة المسائية 28-02-2023
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-03-03
هل انفصل حسين الجسمي عن زوجته بعد مرور شهر على زواجهما؟
فنّ
2023-03-03
هل انفصل حسين الجسمي عن زوجته بعد مرور شهر على زواجهما؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-03
الـLBCI تفتح ملف التربية... "الرسمي بدو جرأة"
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-03
الـLBCI تفتح ملف التربية... "الرسمي بدو جرأة"
0
آخر الأخبار
2023-03-01
عقيص لـ "حوار المرحلة": اليوم ليس الوقت المناسب للخصخصة لأن اصول الدولة غير منتجة وبالتالي ذهبنا الى حل ادخال اساليب وادارة القطاع الخاص والرقابة الدولية وتبقى الملكية للقطاع العام
آخر الأخبار
2023-03-01
عقيص لـ "حوار المرحلة": اليوم ليس الوقت المناسب للخصخصة لأن اصول الدولة غير منتجة وبالتالي ذهبنا الى حل ادخال اساليب وادارة القطاع الخاص والرقابة الدولية وتبقى الملكية للقطاع العام
0
أخبار لبنان
06:16
بيرم: إلغاء رسم تأشيرة دخول اللبنانيين الى العراق يحتاج لبعض الوقت ليتم تعميمه على المطارات والمنافذ الحدودية
أخبار لبنان
06:16
بيرم: إلغاء رسم تأشيرة دخول اللبنانيين الى العراق يحتاج لبعض الوقت ليتم تعميمه على المطارات والمنافذ الحدودية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
هل من خلاف بين السعودية والإمارات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
هل من خلاف بين السعودية والإمارات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في الجزء الثاني من سلسلة "الرسمي بدو جرأة": أساتذة التعاقد مقابل أستاذة الملاك
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في الجزء الثاني من سلسلة "الرسمي بدو جرأة": أساتذة التعاقد مقابل أستاذة الملاك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هل ينجح نتنياهو بتوسيع الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هل ينجح نتنياهو بتوسيع الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية؟
0
أخبار لبنان
13:40
تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار المرفأ يستعرض محطات منذ دخول الباخرة روسوس حتى الانفجار
أخبار لبنان
13:40
تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار المرفأ يستعرض محطات منذ دخول الباخرة روسوس حتى الانفجار
0
أخبار لبنان
13:37
جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت: تقدمنا بسلسلة دعاوى لدى التفتيش القضائي بحق عويدات
أخبار لبنان
13:37
جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت: تقدمنا بسلسلة دعاوى لدى التفتيش القضائي بحق عويدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
كيف يقيم الجهاز الفني الحالي موسمه الأول على رأس المنتخب اللبناني لكرة السلة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
كيف يقيم الجهاز الفني الحالي موسمه الأول على رأس المنتخب اللبناني لكرة السلة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
وقفة احتجاجية في باريس بلغة الموسيقى.. تضامناً مع ضحايا "اللاعدالة" في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:34
وقفة احتجاجية في باريس بلغة الموسيقى.. تضامناً مع ضحايا "اللاعدالة" في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قبل أن تعود إلى متحف سرسق... ثلاث لوحات معروضة في بومبيدو - باريس وهذا موعد إعادة فتح أبوابه
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قبل أن تعود إلى متحف سرسق... ثلاث لوحات معروضة في بومبيدو - باريس وهذا موعد إعادة فتح أبوابه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ليلة من ليالي الثقافة والفن الجامع تحييها مهرجانات البستان مع جورج خباز ومجموعة من الموسيقيين والفنانين
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ليلة من ليالي الثقافة والفن الجامع تحييها مهرجانات البستان مع جورج خباز ومجموعة من الموسيقيين والفنانين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:30
كهرباء لبنان: الإستمرار بإعتماد سعر صيرفة 43600 ل.ل. +20 بالمئة في إصدار الفاتورة
خبر عاجل
05:30
كهرباء لبنان: الإستمرار بإعتماد سعر صيرفة 43600 ل.ل. +20 بالمئة في إصدار الفاتورة
2
أمن وقضاء
07:02
شرطة بلدية كفررمان تلقي القبض على سوري يتلصص على منازل البلدة
أمن وقضاء
07:02
شرطة بلدية كفررمان تلقي القبض على سوري يتلصص على منازل البلدة
3
حال الطقس
01:09
كيف سيكون طقس الـWeekend؟
حال الطقس
01:09
كيف سيكون طقس الـWeekend؟
4
صحف اليوم
00:00
هكذا تدخل المسدّسات التركية لبنان (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:00
هكذا تدخل المسدّسات التركية لبنان (نداء الوطن)
5
رأي حر
01:20
هذا المقال كتبته الآلة ....فنعيماً أيّها الكتّاب
رأي حر
01:20
هذا المقال كتبته الآلة ....فنعيماً أيّها الكتّاب
6
أمن وقضاء
04:51
توقيف رئيس عصابة سرقة سيارات في رصيده أكثر من أربعين سيارة
أمن وقضاء
04:51
توقيف رئيس عصابة سرقة سيارات في رصيده أكثر من أربعين سيارة
7
أمن وقضاء
08:18
رفض الخروج من المخيم... فأغرته أمن الدولة بسيجارة حشيشة وأوقفته!
أمن وقضاء
08:18
رفض الخروج من المخيم... فأغرته أمن الدولة بسيجارة حشيشة وأوقفته!
8
تقارير نشرة الاخبار
13:19
كم تبلغ قيمة الـ500 والـ250 ليرة لبنانية كمعدن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
كم تبلغ قيمة الـ500 والـ250 ليرة لبنانية كمعدن؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store