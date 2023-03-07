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مقدمة النشرة المسائية 07-03-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-07 | 12:55
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مقدمة النشرة المسائية 07-03-2023
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مقدمة النشرة المسائية 07-03-2023
مقدمة النشرة المسائية 07-03-2023
تحركت المياه الرئاسية الراكدة ، حجران حرَّكا المستنقع : خطاب الامين العام لحزب الله وتغريدة السغير السعودي في لبنان : نصرالله قال كلمته ويرصد ردات الفعل ، والسفير وليد البخاري قال كلمته ومشى ولكن في جولة استهلها بلقاء البطريرك الراعي ، وفيما لم يُدلِ بأي تصريح بعد اللقاء، فإن إجواءه كانت إيجابية ، وفق مصادر عليمة .
تحرك السفير السعودي الذي ترافق مع تحرك للسفيرة الفرنسية ، أوحى بأن شيئًا ما يمكن أن يكون وُضِع على النار الرئاسية ، لكن لا أحد من المتابعين يعطي أي مؤشر ، والكلام المباح الوحيد " أننا ما زلنا في أول الطريق ، والمطلوب الحذر " .
بعيدًا من هذا الملف ، تطور له علاقة بتفجير المرفأ . بيان مُشترك لأكثر من ثلاثين دولة ، دان التدخّل المُمنهج في التحقيق في جريمة تفجير المرفأ . البيان الذي صدر بمبادرة أسترالية وبدعم فرنسي خلال الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة في جنيف، حذر الدولة اللبنانية من مغبّة عدم تطبيق التزاماتها الدولية.
في الملفات اليومية ، انتهت الأيام الثلاثة من مهلة المرحلة الجديدة من صيرفة وفق دولار السبعين ألف ليرة ، ومع انتهاء الأيام الثلاثة لبدء السداد فإن شيئًا من هذا لم يتحقق ، والتعويل على يوم غد . هذا التأخير بدأ يطرح تساؤلات عن جدوى صيرفة.
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
07-03-2023
في الجزء الأخير من سلسلة "الرسمي بدو جرأة": بدل الحلول الجذرية.. دواء التربية بالترقيع
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