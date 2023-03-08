مقدمة النشرة المسائية 08-03-2023

مقدمة النشرة المسائية



إعتبارا من منتصف آذار، تنطلق مناورة الرمال الحمراء العسكرية بين الولايات المتحدة والسعودية, مسرحها صحراء المملكة, وهدفها محاكاة التصدي لحرب الطائرات من دون طيار, بعدما احرزت ايران تقدما كبيرا في صناعة الحرب هذه.



"الرمال الحمراء" تأتي في لحظة دولية واقليمية هامة.



فايران تمد روسيا بالدرونز في حربها ضد اوكرانيا, وتمد الحوثيين بالسلاح نفسه في حرب اليمن, وقد استخدم هذا السلاح لقصف شركة آرامكو في السعودية وقصف مرافئ في الامارات.



تدفق الدرونز سيكون ساحقا للدفاعات الجوية الاقليمية, في حال اندلاع حرب مع ايران او وكلائها بحسب مسؤولي الدفاع الاميركيين, وعلى هذا الاساس, كشفت باربرا ليف, مساعدة وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى، أن القيادة المركزية الأميركية تعمل على إنشاء بنية أمنية متكاملة للمنطقة، تكون السعودية جزءاً مركزياً فيها.



هذه هي التطورات المهمة في المنطقة, وحتى لو تبين ان الصراعات خفتت جزئيا، الا ان القلق الدائم يتمثل في تمدد طهران نحو البلدان الضعيفة في كل من اليمن والعراق وسوريا وصولا الى لبنان.



في هذه الخريطة المعقدة, تتقارب الدول او تتباعد, ويبدو اليوم ان المصالح الاميركية السعودية تعود ولو تدريجيا الى موقعها التاريخي, في ما يبرز تباعد فرنسي سعودي على اكثر من ملف.



فبعد دخول الرئيس الفرنسي على خط ايران ومفاوضاتها النووية, وتقلب العلاقة بين البلدين حتى بروز ملف الرهائن الفرنسيين في ايران بحسب باريس, اضافة الى تدخل فرنسا في العراق عبر المشاركة في قمة بغداد للتعاون والمشاركة بجزئيها, ومن ثم لبنان, وعدم تمكن ماكرون من احراز اي تقدم على كل هذه المحاور, يبدو ان رسالة السعودية واضحة: لا تغير في موقف المملكة من لبنان والفراغ الرئاسي الحاصل فيه, ولا قبول لاي مبادرة فرنسية كانت او غيرها تبقي الستاتيكو, وليتحمل اللبنانيون مسؤولية خياراتهم.



فهل وصلت الرسالة من الرياض الى باريس؟ وهل ستفتح على اساسها معركة رئاسة الجمهورية الفعلية؟



أشهر صعبة تنتظر اللبنانيات واللبنانيين, لا سيما من يخُضن معركة البقاء.... معركة اذا فازت الفتيات والسيدات بنتيجتها, ستشاركن حتما بدفع النمو الاقتصادي للبنان.































