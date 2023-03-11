الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 11-03-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-11 | 14:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 11-03-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 11-03-2023

مقدمة النشرة المسائية 11-03-2023

الزلزال السعودي الإيراني ، برعاية صينية ، ومساعدة عراقية عُمانية ، مازال في مراحله الأول، وارتداداتُه يرجَّح ان تصل إلى اليمن ، وهي البلد الأقرب، وقد بدأت تظهر هذه الإرتدادات في سوريا, ولِمَ لا ، لبنان .
 
فبعد أقل من أربعٍ وعشرين ساعة على الإعلان عن توقيع الأتفاق ، باشر ممثلون عن الحكومة اليمنية والحوثيين ، اليوم  في جنيف ،  مفاوضات بشأن تبادل أسرى، تستمر أحد عشر يومًا ، وقد صرح المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن (هانس غروندبرغ) ، أنه يأمل في أن يكون الطرفان على استعداد دخول محادثات جدية, للاتفاق على إطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى".
وفيما ظهر الارتياح واضحًا في أكثر من دولة عربية، فإن عدم الارتياح والغضب سادا إسرائيل، بحيث رأى الكثير من المعارضين أن الاتفاق بمثابة نكسة شخصية لنتانياهو.
فرنسا رحبت, لكنها انتقدت ايران, داعية اياها  إلى "التخلي عن أعمالها المزعزعة للاستقرار".
 
لم يعد السؤال : هل تصل الارتدادات إلى لبنان؟ بل: متى تصل هذه الارتدادات ؟ وبأي طريقة.. ؟ في المعطيات ، لا مؤشرات لأن الأولوية ، وفق ما هو واضح ، هي لليمن ، اما ازدحام التحليلات فلا يتجاوز سقف الأمنيات ، خصوصًا ان المطَّلعين على محاضر النقاشات التي أوصلت إلى الاتفاق ، لم يتجاوز العواصم التالية : بكين ، وبغداد ، ومسقط ، والرياض وطهران ، أما غيرها من العواصم فينتظر أن تصل إليها الارتدادات .
 
من خارج السياق ، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بسوريا منذ 2012.   
وقال سعيد "ليس هناك ما يبرر ألا يكون سفير لتونس لدى دمشق، وسفير للجمهورية العربية السورية لدى تونس".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

11-03-2023

مقدمة النشرة المسائية 08-03-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-09

مقدمة النشرة المسائية 9-3-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-08

مقدمة النشرة المسائية 08-03-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-07

مقدمة النشرة المسائية 07-03-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-06

مقدمة النشرة المسائية 06-03-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-08

مقدمة النشرة المسائية 08-03-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-07

مقدمة النشرة المسائية 07-03-2023

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-06

في الجزء الأخير من سلسلة "الرسمي بدو جرأة": بدل الحلول الجذرية.. دواء التربية بالترقيع

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-06

مقدمة النشرة المسائية 06-03-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2023-03-10

"بلا معلميّة"...ماذا تفعلون اذا توقّفت فرامل السيارة عن العمل؟

LBCI
حال الطقس
03:02

منخفض جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-11

قتلى وجرحى في حريق في مبنى رابيل.. ماذا يحصل في سد البوشرية؟

LBCI
فنّ
07:35

حفل زفاف حسن شاكوش يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي... وما فعلته زوجته أصبح الأكثر تداولاً (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:29

بعد الاتفاق السعودي الايراني.. كيف سينعكس على اليمن، سوريا والعراق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

الفساد يضرب نادي برشلونة الاسباني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

إما اعادة تأهيل اطفال داعش... او جيل متطرف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

تحت عنوان "ثقافة الحرية"... صغار وكبار اجتمعوا في انطلياس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

الدراجات الهوائية تزيّن طرابلس!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

صراخ ومشاهد جثث في سد البوشرية... ماذا حصل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

فصل جديد من فصول ملوك المولدات.. هكذا تُقسّم الغلّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

يعزف على أكثر من ثلاثين آلة موسيقية... موهبة عكارية بطلها الفتى أشرف ياسين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

هل ما زال "اللبناني" في جيب المواطن؟ وما قصة الصرافين والمغيطة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
06:51

إرتفاع جديد بأسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

صراخ ومشاهد جثث في سد البوشرية... ماذا حصل؟

LBCI
فنّ
07:35

حفل زفاف حسن شاكوش يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي... وما فعلته زوجته أصبح الأكثر تداولاً (فيديو)

LBCI
خبر كاذب
08:19

جويل حاتم تخرج عن صمتها: لم أنتحر والمواقع تكذب!

LBCI
منوعات
07:58

أمطار من "الديدان" في الصين... والسكان يحملون المظلات (صور)

LBCI
حال الطقس
03:02

منخفض جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

فصل جديد من فصول ملوك المولدات.. هكذا تُقسّم الغلّة

LBCI
فنّ
07:03

هل حاولت جويل حاتم الانتحار في بثٍ مباشر؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة