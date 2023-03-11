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مقدمة النشرة المسائية 11-03-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-11 | 14:20
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مقدمة النشرة المسائية 11-03-2023
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مقدمة النشرة المسائية 11-03-2023
مقدمة النشرة المسائية 11-03-2023
الزلزال السعودي الإيراني ، برعاية صينية ، ومساعدة عراقية عُمانية ، مازال في مراحله الأول، وارتداداتُه يرجَّح ان تصل إلى اليمن ، وهي البلد الأقرب، وقد بدأت تظهر هذه الإرتدادات في سوريا, ولِمَ لا ، لبنان .
فبعد أقل من أربعٍ وعشرين ساعة على الإعلان عن توقيع الأتفاق ، باشر ممثلون عن الحكومة اليمنية والحوثيين ، اليوم في جنيف ، مفاوضات بشأن تبادل أسرى، تستمر أحد عشر يومًا ، وقد صرح المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن (هانس غروندبرغ) ، أنه يأمل في أن يكون الطرفان على استعداد دخول محادثات جدية, للاتفاق على إطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى".
وفيما ظهر الارتياح واضحًا في أكثر من دولة عربية، فإن عدم الارتياح والغضب سادا إسرائيل، بحيث رأى الكثير من المعارضين أن الاتفاق بمثابة نكسة شخصية لنتانياهو.
فرنسا رحبت, لكنها انتقدت ايران, داعية اياها إلى "التخلي عن أعمالها المزعزعة للاستقرار".
لم يعد السؤال : هل تصل الارتدادات إلى لبنان؟ بل: متى تصل هذه الارتدادات ؟ وبأي طريقة.. ؟ في المعطيات ، لا مؤشرات لأن الأولوية ، وفق ما هو واضح ، هي لليمن ، اما ازدحام التحليلات فلا يتجاوز سقف الأمنيات ، خصوصًا ان المطَّلعين على محاضر النقاشات التي أوصلت إلى الاتفاق ، لم يتجاوز العواصم التالية : بكين ، وبغداد ، ومسقط ، والرياض وطهران ، أما غيرها من العواصم فينتظر أن تصل إليها الارتدادات .
من خارج السياق ، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بسوريا منذ 2012.
وقال سعيد "ليس هناك ما يبرر ألا يكون سفير لتونس لدى دمشق، وسفير للجمهورية العربية السورية لدى تونس".
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