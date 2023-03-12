مقدّمة النشرة المسائية 12-03-2023

بالتأكيد ليس فجأةً، لكنَّ الكشفَ عنها جاء مفاجئًا: من واشنطن إلى طهران، ومن بكين إلى الرياض فطهران، المنطقةُ تحت ارتدادات زلزالٍ ديبلوماسي، بعدَه بالتأكيد لن يكون كما قبلَه، خصوصًا ان أحداثه غيرُ معزولة عن بعضها البعض، وإنْ كانت في الظاهر تبدو كأنها معزولة.

اليوم حدثُ الإعلان عن تبادل سجناءَ بين واشنطن وطهران، وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان يعلن في مقابلة تلفزيونية "في الأيام الماضية، توصلنا الى اتفاق حول تبادل سجناءَ بين ايران والولايات المتحدة. إذا سار كل شيءٍ على ما يرام من الجانب الأميركي، فاعتقد انه يمكن ان نشهد ذلك في المستقبل القريب".





يأتي هذا الأنفراج غداة الانفراج السعودي الإيراني برعايةٍ صينية وجهود عراقية وعُمانية ، ومن أولى مفاعيله بدءُ محادثات يمنية في سويسرا للإفراج عن الاسرى .

ومع الإنفراجات الديبلوماسية انتعاشٌ اقتصادي هائل ، فقد أعلنت مجموعة أرامكو النفطية السعودية اليوم أن أرباحها الصافية ارتفعت بنسبة 46,4 بالمئة في 2022 مقارنة بالعام 2021، وقالت المجموعة العملاقة إنّ صافي دخلِها وصل إلى 604 مليارات ريال سعودي ، بما يوزي 161 مليار دولار.





تزامن إعلانُ أرقام الأرباح مع إعلان المملكة اليوم عن إطلاق ناقلٍ جوي جديد تحت اسم "طيران الرياض"، في جزء ٍمن سعيها لتحويل العاصمة الرياض إلى مركز طيران دولي ينافس مراكز إقليمية مثل دبي والدوحة. وأوردت وكالة الأنباء السعودية ، أنّ طيران الرياض يهدُف إلى "إطلاق رحلاتٍ تصل لأكثرَ من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2030".





أين لبنان وسْط هذه التطورات الهائلة ، تبادُلُ التعقيدات الداخلية، تقابلُه لامبالاة ٌخارجية، لا أحدَ في الخارج لفَظ إسم لبنان في كل المداولات والمفاوضات والاتفاقات التي حصلت، كأن الخارج يقول للبنانيين : ساعدوا أنفسكم تساعدكُم السماء .



لبنان كأنه في عزلةٍ طوعية ، فلا بصيصَ رئاسيًا ، ولا تحديدَ لجلسة لمجلس النواب، والمراوحة ُسيدة الموقف ، والوضع المالي ليس افضل حالًا في ظل عودة المصارف إلى الإضراب اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء .

البداية من الحدث العالمي بين واشنطن وطهران.