مقدمة النشرة المسائية 20-03-2023

مقدمة النشرة المسائية

اكتمل نصابُ الخلوة الروحية للنواب المسيحيين التي دعت إليها بكركي، لا أحدَ يريد أن يسجِّلَ على نفسِه أنه رفضَ دعوةَ البطريرك الراعي إلى الصلاة والتأمل، ويمكن القول إن النواب المسيحيين اتفقوا على الصلاة، وإْ تكن طلباتهم من الصلاة تختلفُ بين نائبٍ وآخر وبين كتلة وأخرى.



وطالما نحن في المدارِ النيابي، فإن كباشًا جديدًا سيشهدُه مجلسُ النواب، فقد دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل، وذلك "لعقد جلسة تشريعية"، كما ورد في نص الدعوة، فهل يكون مصيرُها كمصيرِ الجلسة التي سبقتها.

سياحيًا، ردَّ وزير السياحة وليد نصار على الحملةِ التي استهدفته في قضية المنتزهات غير المرخصة عند الوزاني، فقال: ان وزارة السياحة نفذت قرارا قضائيا. وتوجّه نصّار إلى جميع المزايدين وكلِ من أطلق الإتهامات وحملات التخوين جزافاً، مؤكداً أننا في دولة القانون، فإما أن نحترمَ جميعُنا القانون ونطبقَ القرارات القضائية أو نتخلى عن الدولة من أساسِها وعن القضاء.

موقف وزير السياحة لم يمر، فقد صدر عن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ردٌ على وزير السياحة فأعلن أن ختمَ المنتجعات بالشمع الاحمر اجراءٌ إداريٌ صادرٌ عن وزارة السياحة ولا علاقة للحكمِ القضائي الصادر عن محكمة التمييز به والذي لم يقضِ بالإقفال بل بتصحيح الوضع القانوني.



وضع الاقتصاد، في المخالفات، ليسَ أفضلَ حالًا من وضع السياحة، وزير الاقتصاد وبعد جولةٍ له على السوبرماركت كشف أن هناك تلاعبا في الاسعار، معلنًا أن المطلوب أن يكون لمديريةِ حماية المستهلك صلاحية الاغلاق بالشمع الاحمر، وأن يكون لها صلاحيات الضابطة العدلية فتتخذ فورا القرارات الرادعة.



عربيًا، توصل الحوثيون إلى اتفاقٍ مع الحكومةِ اليمنية على عمليةِ تبادل أسرى خلال مفاوضات في جنيف.



دوليًا، عبَّر الرئيس الصيني عن ثقتِه بأن زيارته الى روسيا ستعطي "زخما جديدا" للعلاقات مع موسكو.

لكن يبدو أن التحرك الصيني أزعج واشنطن، عبَّر عن ذلك وزيرُ خارجيتها أنطوني بلينكن الذي شكك بمقترحاتِ بكين "للسلام" في أوكرانيا، وقال: "على العالم ألا ينخدعَ بأي قرارٍ تكتيكي من جانب روسيا، بدعمٍ من الصين أو أي دولة أخرى، لتجميدِ الحرب بشروطِها".