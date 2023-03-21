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مقدمة النشرة المسائية 21-3-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-21 | 13:45
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مقدمة النشرة المسائية 21-3-2023
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مقدمة النشرة المسائية 21-3-2023

Eide Shoma Mobarak - عيد نوروز مبارك.

أعلنت دار الفتوى تعذر رؤية الهلال، وعليه فإن الخميس 23 أذار 2023 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

إلى النشرة...

يظهر سعر الدولار على التطبيقات... يلتزم الجميع بها مع هوامش، تَرفع التطبيقاتُ سعر الدولار بشكل جنوني... تجنُّ الأسعار ... يتدخل مصرف لبنان عارضا سعر الدولار على سعر صيرفة بأقل من سعر التطبيقات، يترك الجميعُ الصيارفة ويتوجهون إلى صيرفة... ينخفض الدولار... 

إنها الدوامة الجُهنمية!

مَن يحدد سعر الدولار على التطبيقات؟ 

لا أحد يعرف! 

كيف يتبدَّل السعر بعد منتصف الليل أو عند الفجر؟ مَن يطلب الدولار في هذا الوقت؟ هل لاستيراد بضائع؟ بالتأكيد لا، إذاً مَن يحرِّك الأسعار؟ لا أحد يعرف! عند أي حدٍ يعَرض مصرفُ لبنان دولار صيرفة بأقلَّ مما هو مطروحٌ لدى الصيارفة ؟ لا أحد يعرف. 

كلُّ ما يعرفه الناس أن هناك حلقة جهنمية تتلاعب بهم وبأعصابهم وبجيوبهم، وكأن هناك عملية تشليح يومية لهم، أما مَن يوقِف هذه الحلقة الجهنمية، فحتى الساعة لا أحدَ قادر، المواطن متروكٌ لقدَرِه في ظلّ سلطة تصريف أعمال غيرِ قادرة على فعل شيء، سلطةٌ لا تستطيع تقديم أي جواب عما يُطرَح عليها من أسئلة: مَن يُسعِّر الدولار ويُعطى للتطبيقات؟ يلامس الدولار الـ145 ألفا، ثم ينخفض إلى 110 آلاف، الفارق خمسة وثلاثون ألفاً، مَن يلعب هذه اللعبة البهلوانية؟ عندما يأتي الجواب عن هذا السؤال عندها "خبّرونا إنو فيه دولة".

تداعياتُ هذا الواقع بدأت تظهر بسرعة: من الصيدليات إلى محطات المحروقات، وما بينهما. 

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