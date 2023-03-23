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مقدمة النشرة المسائية 23-03-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-23 | 14:13
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مقدمة النشرة المسائية 23-03-2023

مقدمة النشرة المسائية 23-03-2023

قال الرئيس بري للرئيس ميقاتي: "مشيلون ياها " فـ"مشالون ياها " الرئيس ميقاتي... نتحدَّث عن تمديد التوقيت الشتوي شهرًا ! لِمَ العجب ؟ ألم يصبِح التمديد جزءًا من ثقافتنا السياسية؟ كأن المشاكل في لبنان حُلَّت كلها ولم يبقَ سوى مشكلة التوقيت ، لكن فات المسؤولين أن ساعةً لا تقدِّم أو تؤخِّر ، فسنوات " بأمِّها وأبيها " تضيع من عمر الوطن والمواطن ،" ليش هيي وقفت على ساعة " ؟ 

فيما المسؤولون يتلهون بالتوقيت ، فاجأهم رئيس  رئيس بعثة الصندوق ارنستو راميريز ريغو بتحذير يسري بالتوقيتين الصيفي والشتائي ، مبديًا اعتقاده بأن " لبنان في لحظة خطيرة للغاية، عند مفترق طرق"، مضيفاً أن "الستاتيكو القائم والتقاعس" عن اتخاذ إجراءات مطلوبة من شأنه أن يدخل البلاد "في أزمة لا نهاية لها". 

الاثنين جلسة لمجلس الوزراء وعلى جدول أعمالها بند وحيد يتعلق براتب واجور العاملين والمتقاعدين في القطاع العام .

نيابيًا ، لا اجتماع لهيئة مكتب المجلس الاثنين ، وبناء عليه لا جلسة تشريعية في هذه الحال ، ليبقى السؤال: ما هو مصير الانتخابات البلدية حيث ان الرئيس بري كان يريد الجلسة التشريعية لأقرار التمويل لها ، علمُا أن هناك وجهة نظر قانونية تتحدث عن إمكانية التمويل دون اللجوء إلى مجلس النواب. 

في المقابل، تصعيد معيشي، فقد أعلنت أوجيرو الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة .

عربيًا ، تطور على مستوى الحدث، السعودية وسوريا تستعدان لإعادة فتح سفارتيهما  بعد عيد الفطر، هذا التطور جاء نتيجة محادثات اللواء حسام لوقا ، مدير المخابرات العامة في سوريا الذي أجرى محادثات في السعودية على مدى أربعة أيام، وفق ما أوردت وكالة رويترز التي أضافت أن  المحادثات شملت الأمن على الحدود السورية مع الأردن وتهريب الكبتاغون. 

المعروف أن سوريا ترتبط بحدود مع الاردن الذي يرتبط بحدود مع السعودية .

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