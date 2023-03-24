مقدمة النشرة المسائية

ماذا جاء في مقدّمة النشرة المسائية لليوم 24-03-2023؟

"مش عم تقطَع "... قرار تمديد العمل بالتوقيت الشتوي، لا يجد أيُّ عاقلٍ توصيفًا له سوى الإستخفاف بعقول اللبنانيين، وقد بلغت درجة الاستهتار لدى المسؤولين أن مدَّوا أيديهم على التوقيت، ومَن يدري؟ فقد يقررون غدًا تعديل تاريخ كذبة أول نيسان لتصير "كذبة كل أيام السنة"، وقد يقررون تعديل بدء الصيف من الحادي والعشرين من حزيران إلى موعدٍ آخر يُقرَّر في جلسة سمَر بين الرئيسين بري وميقاتي... لِمَ لا؟ هذه سلطة لا تتوانى عن فِعلِ أي شيء طالما ليس هناك مَن يحاسبها.



نحن في جمهورية "تضييع الوقت " و"الوقت الضائع" والعجب كل العجب أن السلطة فيها لا يرف لها جفن عن المخالفات والهرطقات.



نخشى أن نقول : "خَرجْنا"!



في الوقت الضائع، معظم الملفات مؤجَّلة إلا ما تضنِّفه السلطة على أنه مُلحّ وضروري، سواء نيابيًا أو حكوميًا، كل ذلك يحصل في ظل أزمات لم تعد تجد معالجاتٍ لها، وتسير من سيئ إلى أسوأ: ما من قطاع بألف خير، لا القطاع التربوي ولا القطاع الصحي ولا القطاع الاقتصادي والمالي.

إلى أين؟ لا أحد يعرف.

لماذا؟ لأن المسؤولين يتلهون بالساعة.