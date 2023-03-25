مقدّمة النشرة المسائيّة 25-03-2023

ماذا جاء في مقدّمة النشرة المسائيّة للـLBCI لليوم 25-03-2023؟

من حق اي دولة في العالم اتخاذ قرار يتعلق بتوقيتها، ومن حق العالم على اي دولة تنسيق هكذا قرار, لان البشرية كلها تسير وفق نظامِ ساعة عالمية واحد, الا لبنان، فهو يسير عكس العالم...

قبل 48 ساعة من بدء التوقيت الصيفي، ووفق معيار "مشيلي ياها " اتخذت الحكومة بشخص رئيسها نجيب ميقاتي، وبطلب من الرئيس نبيه بري، قرارَ تأجيل اعتماد هذا التوقيت من منتصف هذه الليلة ,حتى نيسان المقبل.

يقول العلم ان هكذا قراراً يبلَّغ الى المنظمات الدولية المعنية بالتوقيت العالمي، وتلك المعنيةِ بشركة الاتصالات الدولية، وحتى الاممِ المتحدة، ويفترض ابلاغه لكل هؤلاء مسبّقا وبوقت طويل، افساحا في المجال أمام إجراء التعديلات اللازمة، ومنعا لتحويل الدولة المعنية الى جزيرة معزولة، في عالم يترابط فيه الوقت بالانترنت.

فهل التزمت دولتنا بذلك؟ ام ان العلم شيء، ودولتَنا شيءٌ آخر؟

دولة مسؤولوها، ما حدا منن باله بلبنان "لانو بالن بشد العصب الطائفي عند جماعتن"، والاسوأ انهم بينجحوا...

بينجحوا يحولوا تغيير الساعة الى حلبة صراع طائفي بين جماعاتن...

نفسها هيي الجماعات، يللي من وراهن، طارت اموالا، وعايشي بالتعتير، وبعدا بتقللن... بالروح بالدم نفديك يا زعيم...

دولة بدن ياها تضل جاهلة، عايشة على جزيرة معزولة منسية...

اليوم، نحنا قدام مفترق طرق...

فاما منختار الجهل وهدم مستقبلنا، واما نختار العلم واعادة بناء حياتنا... وهالمرة: كلنا يعني كلنا...

الـLBCI اختارت...

اختارت تمشي على ساعة العالم كله، ومش ساعة شوارع لبنان يللي صارت فاضيي وسودا من ورا قرارتكن...

كرمال هيك #لن_نلتزم...

وكرمال هيك اصدرنا بيانا جاء فيه:

لبنان، ليس جزيرة معزولة، وهو مرتبط بنظام مبني على ساعة عالمية لتتبُّع الوقت، وللتأكد من ان البشرية كلَّها قادرة على التواصل والعمل بطريقة متزامنة.

هذا العالم يبدو انكم في غربة عنه، فعدم التزامنا بالساعة العالمية، سيؤثر على اعمالنا، والاهم على تطورِّنا.

هل تعرفون ماذا تعني العولمة؟

ان كنتم تعرفون، فقراركم مصيبة، وان كنتم لا تعرفون، فمصيبتنا كبيرة.

لكل هذه الاسباب، لن نلتزم...

نحن لن نقبل بالعزلة...

قرار التطور اتخذناه ولا رجعة عنه...

#لن_نلتزم...

الغاء التوقيت الصيفي، انتظرنا تراجع الحكومة عنه، من دون جدوى، لانَّ كل ما خلصت اليه رئاسة الحكومة، اعلانُها منذ قليل الغاءَ جلسة مجلس الوزراء الاثنين، ووضعَها النواب والقيادات السياسية والروحية المعنية امام مسؤولية انتخاب رئيس جديد وتأليف حكومة جديدة...

فيا ريت يُنتخبْ هذا الرئيس وتؤلّف الحكومة وفق توقيت لبنان الجديد، لبنان الذي نريد...

من هلق لوقتها ومن هلق لاخر نيسان، برامجنا ونشرتنا باقيين بوقتن الطبيعي ....

انطروا النشرة الساعة 7:45 بتوقيت لبنان العالمي...