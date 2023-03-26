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مقدمة النشرة المسائية 26-3-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-26 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 26-3-2023
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مقدمة النشرة المسائية 26-3-2023
رمانة التوقيت الشتوي والصيفي، كشفت قلوباً ملآنة، ليس التوقيتُ سوى بند من بنودها...
البلد في حالِ احتقانٍ كبير ولا ينقصه سوى صاعقٍ لينفجرَ، فأهداه الرئيسان بري وميقاتي صاعقاً مع "ساعة توقيت"، وعلى هذه الساعة انفجر الصاعق منتصف ليل 25 - 26 آذار، فانقسم اللبنانيون بين مَن اعتمد التوقيت الصيفي وأشارت ساعته إلى الساعة الأولى، فيما مَن اعتمد الإبقاءَ على التوقيتِ الشتوي أشارت ساعته إلى الثانية عشرة.
الموضوع لا يحتمل مزاحا ولا تنكيتا، كما كل شيء يتحوَّل في لبنان، الموضوع خطير لأنه يتسببُ بفوضى عارمة سواء داخل لبنان أو في علاقة لبنان بالخارج، ويكفي الاستشهاد بما يجري في مطارِ بيروت، بوابة لبنان إلى العالم وبوابة العالم إلى لبنان: المغادِر على التوقيت العالمي، والواصل على التوقيت اللبناني. أكثر من ذلك، إذا كان الوصولُ إلى المطار قبل ثلاثِ ساعاتٍ من المغادرة، فهل توقيتُ لبنان يفترض بالمسافر أن يصلَ إلى المطار قبل اربعِ ساعات، فهل تكون "الكونتوارات" قد فتحت؟ وفي حال كلا، أين ينتظر في هذه الحال؟
إلى أبسط من ذلك، إذا اتفق شخصان على لقاء وفق موعد محدد، فعلى أي توقيتٍ يتحدد الموعِد إذا كان الأول يعتمد التوقيت الشتوي والثاني يعتمد التوقيتَ الصيفي؟
الخطأ في القرار ليس فقط التسرَّع من دون تقدير العواقب، بل في أنه قرار لا قدرةَ للحكومة على تطبيقه، فالمعارِضون له كثر، فكيف تطبقه الحكومة؟ ما هي الوسائل الزجرية؟ وهل بإمكانها تطبيقه بالقوة؟ وإذا لم تستطع، وهي لن تستطيع، فأي فوضى تكون تسببت بها؟
ألا يشبه هذا القرار قرارَ جبايةِ فواتير الكهرباء ورفع التعليق على الشبكة؟ هل تجرؤ مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة ان تقدِّم كشفًا بمدى الالتزام؟
متخذو أو متخذا هذا القرار يعيشان في حالِ إنكارللواقع القائم، على رغم أن مؤسستيهما في حال اهتراء: الرئيس بري غيرُ قادر على جمع اللجان، ورئيس حكومة تصريف الأعمال يدوِّر ألفَ زاويةٍ لعقد جلسة لمجلس الوزراء يُشتَرَط عليه طبيعةُ بنودِها، فكيف لهما أن يتخذا قرارًا يعرفان سلفًا، أو على الأقل أحدُهما أن تطبيقه علميا وتكنولوجيا غير ممكن، ناهيك بالتداعيات السياسية ان لم نقل أكثر، كذلك بتحوَّل أربعة ملايين لبناني إلى خبراء وقت وشروق ومغيب وتكنولوجيا، فدخلنا في جدل بيزنطي وبرج بابل نعرف كيف نبدأ ولا نعرف كيف ننتهي.
يبقى أن نكرر، لو اتخذتم القرار قبل شهر على الأقل وليس قبل ثمانٍ وأربعين ساعة، لَما أوقعتم البلد في هذه البلبلة وهذه الفوضى.
ونقول للرئيس نجيب ميقاتي: كما مشَّيتا للرئيس نبيه بري، وحملتَ على ظهرِكَ انتقاداتِ نصف الشعب اللبناني، مشِّيها للشعب وبالتأكيد "بيمشيلك ياها الرئيس بري".
الضربة القاسية للقرار جاءت من وزير التربية الذي أصدر بيانا أكد فيه الانتقال إلى التوقيت الصيفي في المؤسسات التربوية.
يأتي هذا القرار في وقتٍ يتواصل النائب هادي أبو الحسن، وبتوجيه من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع الرئيس بري والرئيس ميقاتي، في محاولة لايجاد مخرج للازمة.
في السياسة، تصعيدٌ جديد من رئيس التيار جبران باسيل ضد حزب الله. باسيل روى أن "الحزبَ أكّد له مراراً أنّه مستحيل أن يطرح أحدا أو يقبل بأحد "ما بقبل انا فيه". وتابع باسيل: "ولمّا سألت اذا تأمّن 65 صوتا لسليمان فرنجية بتمشوا فيه بدوننا؟ زعلوا وإجاني الجواب عدّة مرّات وعلى كلّ المستويات، انّه كيف بتسمح لنفسك حتى تفكّر بالأمر؟ بعدين، شفنا اداء مختلفا".
باسيل حسم موضوع الدولة والمقاومة، فقال: "نحن بدنا الدولة أوّلاً، والمقاومة من ضمنها حامية لها. وهني بدهم المقاومة أوّلاً، والدولة من بعدها". وتوجه إلى التيار قائلا: "بدعيكم تستعدّوا للشارع".
عربياً، القمة العربية في التاسع عشر من أيار في الرياض، على ما أفاد حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، بعد أن وافقت سلطات المملكة على الموعد".
تأتي القمةُ بعد أيامٍ من فترة اختبار الشهرين بين السعودية وإيران برعاية مصرية، ليبقى السؤال: هل يغيبُ لبنان عن القمة في ظل عدم وجود رئيس جمهورية إذا لم يكن قد تم انتخابُ رئيسٍ حتى ذلك الحين؟
البداية ليست من صاعق التوقيت بل من صاعقٍ ماليٍ انفجر وقضيَ الأمر.
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