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مقدمة النشرة المسائية 29-3-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-29 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 29-3-2023
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مقدمة النشرة المسائية 29-3-2023

حين ينزح المريض اللبناني إلى النازح السوري، ليتمكن من دخول المستشفى، بإمكان مسؤولينا أن يتخيَّلوا الدَرْك الذي وصل إليه المواطنون. 

هذا ليس فقرة من مسلسل تلفزيوني يُعرَض في شهر رمضان المبارك، إنه واقع حقيقي، حيث يخيَّر اللبناني بين الموت على باب المستشفى، وبين الإستعانة بنازح تكون بطاقته "تسهيل دخول" إلى المستشفى... 

كيف ستكون نهاية هذا المسلسل؟ 

لا أحد يجرؤ على كتابة النهاية، فالوضع من سيء إلى أسوأ، وما يجري ليس سوى قنابل دخانية وإلهاءات للتعمية على الأزمات الحقيقية التي بدأت تأخذ شكل المعضلات.

ومن المشكلات، أن موظفي القطاع العام والمتقاعدين في انتظارهم خبرٌ غير مفرِح: الرواتب على صيرفة تسعين ألف ليرة بعدما كانت الشهر الفائت على صيرفة خمسة وأربعين ألف ليرة... يحصل ذلك في وقتٍ يستمر موظفو أوجيرو في إضرابهم، ما يضع قطاع الاتصالات والانترنت في واقع دقيق. 

إلى السياسة، ما جرى أمس في مجلس النواب تمت لملمته، اليوم رئيس حزب الكتائب وضع النقاط على الحروف، وحدد الأسس التي يرى أن الرئيس المقبل عليه أن يسير عليها، من دون أن يمر على سلاح حزب الله من دون تعليق. ويقول الجميِّل: "لم نمس بأحد ولا نقبل أن يمسّ بنا أحد وأول ما عليه أن يقوم به رئيس الجمهورية المُقبل هو المصالحة والمصارحة، ذلك فإن على الرئيس الجديد فتح ملف السلاح فما من بلد يُبنى بسلاحين". 

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