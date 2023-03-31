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مقدمة النشرة المسائية
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-31 | 12:50
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مقدمة النشرة المسائية
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مقدمة النشرة المسائية
ماذا جاء في مقدمة النشرة المسائية للـLBCI لليوم 31-03-2023؟
في اجتماع عقد في آذار الفائت بمبنى الامم المتحدة في نيويورك، لم تكن حرب اوكرانيا وسياسةُ الدول، وملفاتُ التضخم الاقتصادي والنزوحْ وحدها حاضرة، فالدول الاعضاء في المنظمة الدولية خَصصت جلسات مغلقة، لدراسة تطور الذكاء الاصطناعي السريع وكيفية التعامل مع كل التطورات المحيطة به.
قد يتساءل اللبنانيون لماذا الحديث اليوم عن الذكاء الاصطناعي، وهمومُهم تكاد تُختصر بكيفية البقاء على قيد الحياة.
لهذا السبب بالذات، يصبح الذكاء الاصطناعي اولوية...
فمَن سلب اللبنانيين، إبان الحرب ارواحَهم، وابان السلم اموالهم يكاد اليوم يسلب قدرتهم على التطور ويضربُ احد ابرز عناصر قوتهم: فكرَهم ...وهذا لن يمر
ففي عصر الذكاء الاصطناعي، ممنوع ان تُرسم حدودنا وفق اولويات الانهيار، وتأمين الرواتب، وصولا الى "راحْ الانترنت اجا الانترنت" بعدما اعتدنا على "راحت الكهرباء اجت الكهرباء"...
ففي لبنان, من يرفض العزلة. ومن لا قدرةَ لدولةٍ تتخبط بقراراته، أن تحُدَّ من تطوره.
فالدولة لم تتعلم بعد من فشل قصة التوقيت الصيفي, و تلزيمِ المطار الذي اصبح مشبوها بمجرد سحبه بهذه الطريقة المسرحية امس, فعادت الى الفشل مجددا...
اتخذ مسؤولوها امس قرارا بدفع رواتب موظفي القطاع العام وفق سعر صيرفة اليومي, فكانت تكلفة هذه الرواتب اربعين مليون دولار,
ليغيروا رأيهم اليوم، فيحددوا سعر صيرفة المعتمد للرواتب بستين الفا, وتصبحُ تكلفة الرواتب، ستين مليون دولار.
فمن اين وصلت رياح التغيير الى المصرف المركزي؟ هل من الرئيس نجيب ميقاتي الذي يؤدي مناسك العمرة في السعودية.. ؟
ولماذا وكيف بارك وزير المال يوسف الخليل التغيير، وفق قانون النقد والتسليف، علما انه كلف المصرف المركزي "بشخطة قلم " حوالى 20 مليون دولار اضافي, والاهم من اين ستؤمن هذه الدولارات، وهي "من الاخر" ستأتي مما تبقى من اموال المودعين.
اضف الى كل ذلك فشلَ المسؤولين في التعامل مع اضراب موظفي اوجيرو...
فبعدما أعلن وزير الاتصالات جوني القرم أنه وبطلب من الرئيس ميقاتي سيسلم الجيش مسؤولية السنترالات, يبدو ان لاشيء تغير...
فالانترنت يكاد يتبخر، والجيش لم ولن يتسلم مفاتيح المراكز...
فهل هو سئل اصلا عن قدرته على تنفيذ هكذا مهمة، وعما اذا كان عديدُ فوج الاشارة اصلا يكفي لها، علما ان اقصى ما يمكن ان يؤمنه هذا الفوج، سنترالاتٌ اساسية لا يتعدى عددها اصابع اليد الواحدة ...؟
إذاً في عصر الذكاء الاصطناعي، وقبل ان ينقطع اوكسجين الانترنت عن لبنان، أوقفوا الترقيع، وتجرأوا ولو مرةً على اتخاذ قرار في حق من اخذ البلد وارتباطَه بالبشرية كلِّها، رهائن...
واذا ما عندكن " ذكاء"، صار فيكم تشتروا وسعرو زهيد...
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