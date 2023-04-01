مقدمة النشرة المسائية 01-04-2023

مقدمة النشرة المسائية 01-04-2023

لا يمكن العثور على خبر يعطي معلومة عن نتائج زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه لباريس ولقائه مستشار الرئيس ماكرون باتريك دوريل.

فلا بيان فرنسيًا ، ولا تسريبة من أوساط فرنجيه، كل ما رشحَ أن فرنجيه قدَّم ضمانات إلى دوريل، وهذا الضمانات يرسلها الجانب الفرنسي إلى السعودية لاستشراف مدى قبولها بهذه الضمانات.

نحن امام مشهد سوريالي :

ثنائي حزب الله وحركة امل يرشحان فرنجيه. باريس تجري الامتحان ، الرياض تصحح المسابقة . مَن يضع أسس التصحيح ؟ هل الصح بالنسبة إلى حزب الله هو الصح بالنسبة إلى الرياض؟ ما هو الدور الفرنسي في هذه الحال؟ هل فقط نقل الرسائل؟ هل هو الذي وضع أسئلة الامتحان ؟ أم أن الاسئلة وضعَت في الرياض وتولى الجانب الفرنسي طرحها؟

المسألة أكثر تعقيدًا من أسئلة طرحت في فرنسا ونقلت إلى الرياض؟ إذا كان مطلوبًا تقديم ضمانات ، فلأي هواجس" هل لسلاح حزب الله ؟ هل لعودة النازحين السوريين ؟ هل لعدم استخدام الثلث المعطِّل في مجلس الوزراء؟ إذا افترضنا أن هذه هي عينة من الهواجس ، فهل يملك سليمان فرنجيه أن يقدِّم هذه الضمانات ؟ هذا يعني أن فرنجيه يحمل ضوءًا أخضر من الرئيس بشار الأسد في ما يتعلق بالنازحين ، وضوءًا أخضر من الأمين العام لحزب الله في ما يتعلق بسلاح حزب الله ، فهل يحمل هذين التفويضين؟ ماذا لو جاءت ظروف وأطيحت الضمانات كتلك التي أعطيت في اتفاق الدوحة فاستخدِم سلاح الثلث المعطِّل وطارت حكومة سعد الحريري؟ وفي ملف النازحين السوريين هل تكفي ضمانة الرئيس بشار الأسد؟ ماذا عن شروط المجتمع الدولي؟

كلما كثرت الأسئلة ، كلما صعُبَت الأجوبة . وفي المحصِّلة ، أليس المرشح الذي يفتَرض أن يقدِّم ضمانات أن يسأل عن ضمانات لتسهيل حكمه؟

في سياق الملف الرئاسي أيضًا ، رئيس القاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط تحدث في المختارة عن ضرورة " البحث عن شخصية وفاقية لرئاسة الجمهورية، لا تكون طرفًا أو تشكل تحدّياً لأحد، وتملك رؤيا إصلاحية وإنقاذية للبلد، وهذه ضمانة لبنان الأساسية " ، جنبلاط وفي رد على مَن تناولوا موقف المختارة ، قال : "كفى مخيلات عند البعض، فموقفنا واحد ونتطلع إلى لحظة فرج للوطن، من خلال عهد جديد لا يستسيغ استنساخ الأزمات."