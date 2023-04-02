مقدمة النشرة المسائية 02-04-2023

مقدمة النشرة المسائية



في عز الكباش بين الولايات المتحدة من جهة، والصين وروسيا من جهة اخرى، وفي عز التطورات الاستراتيجية على صعيد العلاقات الخليجية الاميركية والخليجية الصينية، اعلن عدد من دول اوبك واوبك بلاس، وعلى رأسهم السعودية والامارات تخفيضا طوعيا في انتاج النفط، اعتبارا من أيار المقبل وحتى نهاية العام 2023، وكذلك فعلت روسيا.



قرار التخفيض جاء قبل ساعات من عقد لجنة الرقابة الوزارية لدول اوبك + اجتماعا غدا، وهو سيحمل تداعيات اقتصادية وسياسية، بعدما سبق وتسبب قرار مماثل في تشرين الاول الفائت، بخلق توتر كبير بين الولايات المتحدة والسعودية، اثر اتهام واشنطن الرياض بالدفع صوب التخفيض لاسباب سياسية الامر الذي نفته المملكة.



بعد هذا القرار، سيترقب العالم اسعار الاسواق غدا، اما لبنان، الذي لا موازنة فيه ولا استراتيجيات، فهو لم يسحم بعد موقفه من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.



وما زاد من الارباك، كلام رئيس كتلة الوفاء لمقاومة محمد رعد بالامس عن الاتفاق...



فهل قصد رعد الهجوم على الاتفاق منعا لاتمامه، ام قصد التوجه الى المرشح الرئاسي جهاد ازعور، ليقطع عليه طريق بعبدا، لا سيما وان حزب الله قال اكثر من مرة إنه لا يرفض الاتفاق، شرط الا يتعارض مع ما اسماه السيادة اللبنانية والمطالب الاجتماعية، طالما ان الكل يقر بأنه ممر الزامي للنهوض بلبنان.



قد يكون الاتفاق مع صندوق النقد، والقوانين الاصلاحية المرتبطة به، احدى الضمانات التي نُقلت عن لقاء باريس بين المرشح الرئاسي سليمان فرنجية والمستشار الفرنسي باتريك دوريل.



والفرضية هنا تجوز طالما ان صاحب الشأن اي فرنجية، والفرنسيين والسعوديين متكتمون عن تفاصيل اللقاء، فيما حزب الله لم يتبلغ حتى الساعة فحواه.



لقاء لا بد ان أسئلته نوقشت بين فرنجية والحزب قبل التوجه الى باريس, التي يبدو انها تعمل على وضع ارضية صلبة تستطيع من خلالها اقناع الرياض بالمرشح فرنجية، وقدرتَه على تقديم ضمانات، وذلك خلال الاجتماع الخماسي الذي بدأ الحضير له في الرياض.



الملفات الشائكة التي تدور حولنا، لم تمنع الاحتفال اليوم بعيد الشعانين، وكلمة هوشعنا ملأءت الدنيا، اما معناها: خلصنا يا رب، فيكاد يكون صلاةً تجمع اللبنانيين.