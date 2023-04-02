الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
17
o
الجنوب
13
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
17
o
الجنوب
13
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 03-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-02 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 03-04-2023
2
min
مقدمة النشرة المسائية 03-04-2023
مقدمة النشرة المسائية
في عز الكباش بين الولايات المتحدة من جهة، والصين وروسيا من جهة اخرى، وفي عز التطورات الاستراتيجية على صعيد العلاقات الخليجية الاميركية والخليجية الصينية، اعلن عدد من دول اوبك واوبك بلاس، وعلى رأسهم السعودية والامارات تخفيضا طوعيا في انتاج النفط، اعتبارا من أيار المقبل وحتى نهاية العام 2023، وكذلك فعلت روسيا.
قرار التخفيض جاء قبل ساعات من عقد لجنة الرقابة الوزارية لدول اوبك + اجتماعا غدا، وهو سيحمل تداعيات اقتصادية وسياسية، بعدما سبق وتسبب قرار مماثل في تشرين الاول الفائت، بخلق توتر كبير بين الولايات المتحدة والسعودية، اثر اتهام واشنطن الرياض بالدفع صوب التخفيض لاسباب سياسية الامر الذي نفته المملكة.
بعد هذا القرار، سيترقب العالم اسعار الاسواق غدا، اما لبنان، الذي لا موازنة فيه ولا استراتيجيات، فهو لم يسحم بعد موقفه من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وما زاد من الارباك، كلام رئيس كتلة الوفاء لمقاومة محمد رعد بالامس عن الاتفاق...
فهل قصد رعد الهجوم على الاتفاق منعا لاتمامه، ام قصد التوجه الى المرشح الرئاسي جهاد ازعور، ليقطع عليه طريق بعبدا، لا سيما وان حزب الله قال اكثر من مرة إنه لا يرفض الاتفاق، شرط الا يتعارض مع ما اسماه السيادة اللبنانية والمطالب الاجتماعية، طالما ان الكل يقر بأنه ممر الزامي للنهوض بلبنان.
قد يكون الاتفاق مع صندوق النقد، والقوانين الاصلاحية المرتبطة به، احدى الضمانات التي نُقلت عن لقاء باريس بين المرشح الرئاسي سليمان فرنجية والمستشار الفرنسي باتريك دوريل.
والفرضية هنا تجوز طالما ان صاحب الشأن اي فرنجية، والفرنسيين والسعوديين متكتمون عن تفاصيل اللقاء، فيما حزب الله لم يتبلغ حتى الساعة فحواه.
لقاء لا بد ان أسئلته نوقشت بين فرنجية والحزب قبل التوجه الى باريس, التي يبدو انها تعمل على وضع ارضية صلبة تستطيع من خلالها اقناع الرياض بالمرشح فرنجية، وقدرتَه على تقديم ضمانات، وذلك خلال الاجتماع الخماسي الذي بدأ الحضير له في الرياض.
الملفات الشائكة التي تدور حولنا، لم تمنع الاحتفال اليوم بعيد الشعانين، وكلمة هوشعنا ملأءت الدنيا، اما معناها: خلصنا يا رب، فيكاد يكون صلاةً تجمع اللبنانيين.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة المسائية
LBCI
مقدمة النشرة المسائية 01-04-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2023-01-23
"قلوب مليانة استخدمت رمانة"... مقدمة النشرة المسائية للـLBCI
امن وقضاء
2023-01-23
"قلوب مليانة استخدمت رمانة"... مقدمة النشرة المسائية للـLBCI
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-01
مقدمة النشرة المسائية 01-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-01
مقدمة النشرة المسائية 01-04-2023
0
اخبار البرامج
2023-04-01
نصار للـLBCI: في صيف 2023 حملة سياحيّة جديدة بعنوان "أهلا بهالطلّة..أهلا"
اخبار البرامج
2023-04-01
نصار للـLBCI: في صيف 2023 حملة سياحيّة جديدة بعنوان "أهلا بهالطلّة..أهلا"
0
آخر الأخبار
2023-04-01
نصار للـLBCI: السنة ستكون هناك محطة مهمة للبنان وهي انتخاب كفردبيان العاصمة السياحة العربية الشتوية وهذا الأمر مهمّ لأنه يرفع اسم لبنان
آخر الأخبار
2023-04-01
نصار للـLBCI: السنة ستكون هناك محطة مهمة للبنان وهي انتخاب كفردبيان العاصمة السياحة العربية الشتوية وهذا الأمر مهمّ لأنه يرفع اسم لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-01
مقدمة النشرة المسائية 01-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-01
مقدمة النشرة المسائية 01-04-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-31
ما هو تقييم لبنان على صعيدي سرعة الإنترنت والذكاء الإصطناعي؟
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-31
ما هو تقييم لبنان على صعيدي سرعة الإنترنت والذكاء الإصطناعي؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-31
مقدمة النشرة المسائية
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-31
مقدمة النشرة المسائية
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-30
مقدمة النشرة المسائية 30-03-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-30
مقدمة النشرة المسائية 30-03-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-02-20
ستيفاني صليبا تعود إلى انستغرام بعد غياب... ظهرت تستمتع بالثلوج في فقرا (صور)
فنّ
2023-02-20
ستيفاني صليبا تعود إلى انستغرام بعد غياب... ظهرت تستمتع بالثلوج في فقرا (صور)
0
صحف اليوم
23:55
الشرق الاوسط: الموظفون في قصر العدل ألغوا إضرابهم بسبب تهديدات...وزير العدل ينفي: الوزارة لم تهدد أي موظف
صحف اليوم
23:55
الشرق الاوسط: الموظفون في قصر العدل ألغوا إضرابهم بسبب تهديدات...وزير العدل ينفي: الوزارة لم تهدد أي موظف
0
علوم وتكنولوجيا
2023-02-12
واتساب يقدم ميزة جديدة... تحويل الرسائل الصوتية إلى نص!
علوم وتكنولوجيا
2023-02-12
واتساب يقدم ميزة جديدة... تحويل الرسائل الصوتية إلى نص!
0
أخبار لبنان
04:48
الراعي في أحد الشعانين: السياسي الحقيقي خادم وعندما لا يكون خادمًا فهو سياسي سيء
أخبار لبنان
04:48
الراعي في أحد الشعانين: السياسي الحقيقي خادم وعندما لا يكون خادمًا فهو سياسي سيء
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خطوط خلوية غير شرعية... خطر أمني وأرباح غير مشروعة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خطوط خلوية غير شرعية... خطر أمني وأرباح غير مشروعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
اللبنانية كريستا ماريا تغني في مرحلة حاسمة في La Voix الكندي
تقارير نشرة الاخبار
13:28
اللبنانية كريستا ماريا تغني في مرحلة حاسمة في La Voix الكندي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إنتظار لنتائج زيارة سليمان فرنجية الباريسية.. وموفد قطري في بيروت الاثنين
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إنتظار لنتائج زيارة سليمان فرنجية الباريسية.. وموفد قطري في بيروت الاثنين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
سباق مثير في أستراليا ضمن الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا وان
تقارير نشرة الاخبار
13:20
سباق مثير في أستراليا ضمن الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا وان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
التقاليد التي يحييها اللبنانيون في أحد الشعانين لها جذورها في التاريخ.. فما معنى هذا العيد؟ ولماذا حمل هذا الإسم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:17
التقاليد التي يحييها اللبنانيون في أحد الشعانين لها جذورها في التاريخ.. فما معنى هذا العيد؟ ولماذا حمل هذا الإسم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
اليوان يحاول زعزعة مكان الدولار
تقارير نشرة الاخبار
13:17
اليوان يحاول زعزعة مكان الدولار
0
أمن وقضاء
13:17
قوى الأمن الداخلي حاضرة لحماية المواطنين... إليكم أبرز التوقيفات في "الأمن أمانة"
أمن وقضاء
13:17
قوى الأمن الداخلي حاضرة لحماية المواطنين... إليكم أبرز التوقيفات في "الأمن أمانة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
في أحد الشعانين: معايدة خاصة من الأطفال زينة العيد!
تقارير نشرة الاخبار
13:16
في أحد الشعانين: معايدة خاصة من الأطفال زينة العيد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
هجوم إسرائيلي جديد على سوريا... فما هي الأهداف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:16
هجوم إسرائيلي جديد على سوريا... فما هي الأهداف؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
06:50
نادين نسيب نجيم مع ولديها في أحد الشعانين... "ينعاد عليكم" (صور)
فنّ
06:50
نادين نسيب نجيم مع ولديها في أحد الشعانين... "ينعاد عليكم" (صور)
2
أخبار دولية
08:09
مصادر لرويترز: السعودية تخطط لدعوة الرئيس السوري لحضور قمة جامعة الدول العربية
أخبار دولية
08:09
مصادر لرويترز: السعودية تخطط لدعوة الرئيس السوري لحضور قمة جامعة الدول العربية
3
آخر الأخبار
10:17
وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني ويبحثان العديد من الموضوعات التي تهم البلدين بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي الأخير
آخر الأخبار
10:17
وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني ويبحثان العديد من الموضوعات التي تهم البلدين بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي الأخير
4
علوم وتكنولوجيا
07:55
"قفل الدردشة"... واتساب يختبر ميزة جديدة لزيادة خصوصية المستخدمين
علوم وتكنولوجيا
07:55
"قفل الدردشة"... واتساب يختبر ميزة جديدة لزيادة خصوصية المستخدمين
5
صحف اليوم
00:07
المعارضة تشترط تنفيذ فرنجية الإصلاحات قبل الانتخابات (الانباء الكويتية)
صحف اليوم
00:07
المعارضة تشترط تنفيذ فرنجية الإصلاحات قبل الانتخابات (الانباء الكويتية)
6
أخبار دولية
09:22
الآلاف يتظاهرون في بولندا دفاعا عن سمعة البابا يوحنا بولس الثاني
أخبار دولية
09:22
الآلاف يتظاهرون في بولندا دفاعا عن سمعة البابا يوحنا بولس الثاني
7
فنّ
06:20
أول إدانة في قضية مقتل مديرة تصوير فيلم "راست"
فنّ
06:20
أول إدانة في قضية مقتل مديرة تصوير فيلم "راست"
8
خبر كاذب
06:23
رجيم القهوة...فعّال؟
خبر كاذب
06:23
رجيم القهوة...فعّال؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store