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مقدمة النشرة المسائية 03-04-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-03 | 12:48
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مقدمة النشرة المسائية 03-04-2023
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مقدمة النشرة المسائية 03-04-2023

ماذا جاء في مقدمة النشرة؟

آخر تحديث عالميًا وعلميًا ، رحلةٌ جديدة إلى القمر ... 
آخر تحديث لبنانيًا، رحلة جديدة إلى القعر في ظل استمرار الانهيار نحو الهاوية . " العالم وين ونحنا وين ".

آخر تحديث لخبر اجتماع رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه بالمستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل ، تمَّ أمس الأحد ، وبعد ذلك دخل الجميع طوعًا في " الصمت السياسي": لا كلام من جانب فرنجيه ، الذي عاد إلى بنشعي ، لا مباشرة ولا عبر مستشارين ومقربين ممن رافقوه في رحلته، ولا كلام، بالتأكيد ، من الجانب الفرنسي الذي لم يعتَد إصدار بيانات عن مثل هذه اللقاءات، وما دام المعنيان بالكلام آثرا الصمت، فإن " ملء الفراغ" بقي على عاتق المجتهدين والمحللين والمسرِّبين، فلا خبر للتأكيد ولا خبر للنفي. 
الشيء المؤكد أن فرنجيه سيلتقي حزب الله هذا المساء، وبعد هذا اللقاء قد تُكسَر حلقة الصمت الذي غلَّف اللقاء الباريسي منذ أول من أمس السبت.  

وفي سياق الصمت، جولةُ للديبلوماسي القطري، من دون أن تُعرَف أهداف زيارته، واللافت فيها شمولها كل القيادات والمرجعيات من دون استثناء.  

حلقة الصمت كسرها إعلان وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي "أن وزارة الداخلية جاهزة للقيام بالانتخابات البلدية والاختيارية ، نحن ملزمون دعوة الهيئات الناخبة، واليوم أو غداً نصدر التعاميم اللازمة بخصوص الترشيح, ونكرر طلبنا تأمين الاعتمادات اللازمة لخوض الانتخاب".

مولوي حدد المواعيد بين 7 أيار و28 أيار . 
وما إن أنهى وزير الداخلية مؤتمره، حتى أعلنت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان عن ترحيبها بالدعوة لإجراء الانتخابات. 

ولكن كيف سيتم تمويل إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية؟ هذا السؤال يَطرح قضية  الحساب الخاص او SDR وهو المبلغ الذي حصل عليه لبنان من صندوق النقد الدولي في العام ٢٠٢١. 

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