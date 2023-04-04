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مقدمة النشرة المسائية 04-04-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-04 | 13:02
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مقدمة النشرة المسائية 04-04-2023
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مقدمة النشرة المسائية 04-04-2023

مقدمة النشرة المسائية 04-04-2023

الخيار بيد اللبنانيين : 

إما أن يكونوا في  وطنٍ إسمه فيروز ، وإما أن يكونوا في مزرعة فيها دولار على سعر رسمي وسعر صيرفة وسعر سوق سوداء، وإخيرًا وليس آخرًا ، لولار .
إما أن يكونوا في وطنٍ إسمه فيروز ، وإما أن يكونوا في مزرعة فيها كهرباءُ دولة ، وكهرباء موتور وكهرباء طاقة شمسية. 
إما أن يكونوا في وطنٍ إسمه فيروز ، وإما أن يكونوا في مزرعة نشَّفت سلطتُها التنفيذية بالتكافل والتضامن مع السلطة التشريعية ، أموالَ المودعين، وها هي اليوم تسطو على أموال ال SDR  
إما أن يكونوا في وطن إسمه فيروز ، وإما أن يكونوا في مزرعة دستورها غب الطلب وقوانينها وجهة نظر. 
إما أن يكونوا في وطن إسمه فيروز ، وإما أن يكونوا في مزرعة ، المستشفى تأكله والصيدلية تأكله والمصرف يأكله والسوبرماركت يأكله والمدارس تأكله. 
إما أن يكون في وطن إسمه فيروز ، وإما أن يكون في مزرعة مكتوب على مدخلها : اهلُا بكم في هيكل الغش والفساد واللصوصية . 
فيروز التي رافقتها الأجيال . ثلاثة أرباع قرن وهي تعيش بيننا ونعيش على صوتها الأسطوري : غنَّت للوطن ، غنَّت للإنسان ، غنَّت للحب والفرح والحياة ، غنَّت لبيروت ومكة والقدس ودمشق وبغداد وباريس:
ارجعي يا بيروت - غنيتُ مكةَ أهلها الصيدا - يا قدس يا مدينة الصلاة اصلي- شام يا ذا السيف- بغداد والشعراء والصور- يا دهب التاريخ يا باريس  
يا لصوصَ الهيكل ، هل تستحقون وطنًا وُلدَت فيه فيروز وغنَّت فيه فيروز ؟ هل " إلكن عين " تصرِّحون بكلمات ، فيما كلمات فيروز من عاصي ومنصور وزياد ، وجبران خليل جبران من سعيد عقل وطلال حيدر وجوزيف حرب والأخطل الصغير ونزار قباني وميشال طراد وزكي ناصيف وآخرين ؟ 
للمواطن نقول: الخيار بين يديك في ان تكون في وطن ِ فيروز أو في المزرعة : الكلفة ورقة في صندوق الاقتراع، وما لم تفعل ستكون في المزرعة بملء وعيِك .
بعيدًا بالتأكيد من فيروز ، ماذا في تطورات اليوم؟

الوفد القطري واصل جولته على المسؤولين اللبنانيين.  
الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على الاخوين ريمون وتيدي رحمة .
أما البداية فمن سؤال : أين ذهبت أموال SDR ؟ هل التحقت بأموال المودعين ؟  
 

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