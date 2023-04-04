الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 04-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-04 | 13:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 04-04-2023
2
min
مقدمة النشرة المسائية 04-04-2023
مقدمة النشرة المسائية 04-04-2023
الخيار بيد اللبنانيين :
إما أن يكونوا في وطنٍ إسمه فيروز ، وإما أن يكونوا في مزرعة فيها دولار على سعر رسمي وسعر صيرفة وسعر سوق سوداء، وإخيرًا وليس آخرًا ، لولار .
إما أن يكونوا في وطنٍ إسمه فيروز ، وإما أن يكونوا في مزرعة فيها كهرباءُ دولة ، وكهرباء موتور وكهرباء طاقة شمسية.
إما أن يكونوا في وطنٍ إسمه فيروز ، وإما أن يكونوا في مزرعة نشَّفت سلطتُها التنفيذية بالتكافل والتضامن مع السلطة التشريعية ، أموالَ المودعين، وها هي اليوم تسطو على أموال ال SDR
إما أن يكونوا في وطن إسمه فيروز ، وإما أن يكونوا في مزرعة دستورها غب الطلب وقوانينها وجهة نظر.
إما أن يكونوا في وطن إسمه فيروز ، وإما أن يكونوا في مزرعة ، المستشفى تأكله والصيدلية تأكله والمصرف يأكله والسوبرماركت يأكله والمدارس تأكله.
إما أن يكون في وطن إسمه فيروز ، وإما أن يكون في مزرعة مكتوب على مدخلها : اهلُا بكم في هيكل الغش والفساد واللصوصية .
فيروز التي رافقتها الأجيال . ثلاثة أرباع قرن وهي تعيش بيننا ونعيش على صوتها الأسطوري : غنَّت للوطن ، غنَّت للإنسان ، غنَّت للحب والفرح والحياة ، غنَّت لبيروت ومكة والقدس ودمشق وبغداد وباريس:
ارجعي يا بيروت - غنيتُ مكةَ أهلها الصيدا - يا قدس يا مدينة الصلاة اصلي- شام يا ذا السيف- بغداد والشعراء والصور- يا دهب التاريخ يا باريس
يا لصوصَ الهيكل ، هل تستحقون وطنًا وُلدَت فيه فيروز وغنَّت فيه فيروز ؟ هل " إلكن عين " تصرِّحون بكلمات ، فيما كلمات فيروز من عاصي ومنصور وزياد ، وجبران خليل جبران من سعيد عقل وطلال حيدر وجوزيف حرب والأخطل الصغير ونزار قباني وميشال طراد وزكي ناصيف وآخرين ؟
للمواطن نقول: الخيار بين يديك في ان تكون في وطن ِ فيروز أو في المزرعة : الكلفة ورقة في صندوق الاقتراع، وما لم تفعل ستكون في المزرعة بملء وعيِك .
بعيدًا بالتأكيد من فيروز ، ماذا في تطورات اليوم؟
الوفد القطري واصل جولته على المسؤولين اللبنانيين.
الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على الاخوين ريمون وتيدي رحمة .
أما البداية فمن سؤال : أين ذهبت أموال SDR ؟ هل التحقت بأموال المودعين ؟
أخبار لبنان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
04-04-2023
مقدمة النشرة المسائية 03-04-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-03
مقدمة النشرة المسائية 03-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-03
مقدمة النشرة المسائية 03-04-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-02
مقدمة النشرة المسائية 02-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-02
مقدمة النشرة المسائية 02-04-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-01
مقدمة النشرة المسائية 01-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-01
مقدمة النشرة المسائية 01-04-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-31
مقدمة النشرة المسائية
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-31
مقدمة النشرة المسائية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-03
مقدمة النشرة المسائية 03-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-03
مقدمة النشرة المسائية 03-04-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-02
مقدمة النشرة المسائية 02-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-02
مقدمة النشرة المسائية 02-04-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-01
مقدمة النشرة المسائية 01-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-01
مقدمة النشرة المسائية 01-04-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-31
ما هو تقييم لبنان على صعيدي سرعة الإنترنت والذكاء الإصطناعي؟
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-31
ما هو تقييم لبنان على صعيدي سرعة الإنترنت والذكاء الإصطناعي؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تكتم قطري لبناني على زيارة الخليفي الى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تكتم قطري لبناني على زيارة الخليفي الى لبنان
0
أخبار دولية
2023-03-05
الديمقراطية ماريان وليامسون تعلن ترشحها رسميًا لإنتخابات الرئاسة الأميركية
أخبار دولية
2023-03-05
الديمقراطية ماريان وليامسون تعلن ترشحها رسميًا لإنتخابات الرئاسة الأميركية
0
أمن وقضاء
2023-04-03
تفاصيل توقيف الفاعل الذي اعتدى وحاول اغتصاب الصحافيّة البريطانيّة من قبل شعبة المعلومات
أمن وقضاء
2023-04-03
تفاصيل توقيف الفاعل الذي اعتدى وحاول اغتصاب الصحافيّة البريطانيّة من قبل شعبة المعلومات
0
امن وقضاء
14:52
توقيف مطلوبين لتورطهم في إشكال في سهل سعدنايل وبلدة بر الياس
امن وقضاء
14:52
توقيف مطلوبين لتورطهم في إشكال في سهل سعدنايل وبلدة بر الياس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مشاورات رباعية تمهد لانطلاق ملف التطبيع بين تركيا وسوريا
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مشاورات رباعية تمهد لانطلاق ملف التطبيع بين تركيا وسوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
هل تُستأنف المفاوضات الاميركية-الايرانية قريبًا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:58
هل تُستأنف المفاوضات الاميركية-الايرانية قريبًا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ثكنة عسكرية بانتظار ترامب في نيويورك!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ثكنة عسكرية بانتظار ترامب في نيويورك!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
تطور جديد على صعيد العقوبات الاميركية على لبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:55
تطور جديد على صعيد العقوبات الاميركية على لبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
كتاب ووثائقي عن سفيرتنا الى النجوم: السيدة فيروز هي الوطن الجامع الذي لا يُمس
تقارير نشرة الاخبار
13:51
كتاب ووثائقي عن سفيرتنا الى النجوم: السيدة فيروز هي الوطن الجامع الذي لا يُمس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
رئيس تيار المردة يضع حزب الله في أجواء لقائه الفرنسي
تقارير نشرة الاخبار
13:50
رئيس تيار المردة يضع حزب الله في أجواء لقائه الفرنسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
المرحلة الثانية من برنامج أمان انطلقت!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
المرحلة الثانية من برنامج أمان انطلقت!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تكتم قطري لبناني على زيارة الخليفي الى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تكتم قطري لبناني على زيارة الخليفي الى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مشكلة تسعيرة المولدات تابع... بعض البلديات تحرك والنتيجة ايجابية للمواطنين!
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مشكلة تسعيرة المولدات تابع... بعض البلديات تحرك والنتيجة ايجابية للمواطنين!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
15:47
أطلق النار على زوجته وابنتيه ثم على نفسه وفارق الحياة!
أمن وقضاء
15:47
أطلق النار على زوجته وابنتيه ثم على نفسه وفارق الحياة!
2
اقتصاد
02:07
انخفاض بأسعار المحروقات..
اقتصاد
02:07
انخفاض بأسعار المحروقات..
3
أخبار لبنان
10:49
بعد فرض عقوبات أميركية على الأخوين رحمة... ماذا في تفاصيل الأسباب؟
أخبار لبنان
10:49
بعد فرض عقوبات أميركية على الأخوين رحمة... ماذا في تفاصيل الأسباب؟
4
آخر الأخبار
10:31
وزارة الخزانة الأميركية تضع الشقيقين اللبنانيين ريمون رحمة وتيدي رحمة على لائحة العقوبات
آخر الأخبار
10:31
وزارة الخزانة الأميركية تضع الشقيقين اللبنانيين ريمون رحمة وتيدي رحمة على لائحة العقوبات
5
أخبار لبنان
06:06
بيان لوزير الداخلية عن تقديم الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها
أخبار لبنان
06:06
بيان لوزير الداخلية عن تقديم الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها
6
حال الطقس
02:05
طقس متقلب وانخفاض بدرجات الحرارة... هذه التفاصيل
حال الطقس
02:05
طقس متقلب وانخفاض بدرجات الحرارة... هذه التفاصيل
7
أمن وقضاء
15:53
دهم منازل مطلوبين في بريتال... وهذا ما جرى ضبطه (صور)
أمن وقضاء
15:53
دهم منازل مطلوبين في بريتال... وهذا ما جرى ضبطه (صور)
8
أخبار لبنان
11:10
الصليب الأحمر: عطل طرأ على رقم الطوارئ المجاني في بيروت وجبل لبنان... اليكم البديل
أخبار لبنان
11:10
الصليب الأحمر: عطل طرأ على رقم الطوارئ المجاني في بيروت وجبل لبنان... اليكم البديل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store