مقدمة النشرة المسائية 04-04-2023

الخيار بيد اللبنانيين :إما أن يكونوا في وطنٍ إسمه فيروز ، وإما أن يكونوا في مزرعة فيها دولار على سعر رسمي وسعر صيرفة وسعر سوق سوداء، وإخيرًا وليس آخرًا ، لولار .إما أن يكونوا في وطنٍ إسمه فيروز ، وإما أن يكونوا في مزرعة فيها كهرباءُ دولة ، وكهرباء موتور وكهرباء طاقة شمسية.إما أن يكونوا في وطنٍ إسمه فيروز ، وإما أن يكونوا في مزرعة نشَّفت سلطتُها التنفيذية بالتكافل والتضامن مع السلطة التشريعية ، أموالَ المودعين، وها هي اليوم تسطو على أموال ال SDRإما أن يكونوا في وطن إسمه فيروز ، وإما أن يكونوا في مزرعة دستورها غب الطلب وقوانينها وجهة نظر.إما أن يكونوا في وطن إسمه فيروز ، وإما أن يكونوا في مزرعة ، المستشفى تأكله والصيدلية تأكله والمصرف يأكله والسوبرماركت يأكله والمدارس تأكله.إما أن يكون في وطن إسمه فيروز ، وإما أن يكون في مزرعة مكتوب على مدخلها : اهلُا بكم في هيكل الغش والفساد واللصوصية .فيروز التي رافقتها الأجيال . ثلاثة أرباع قرن وهي تعيش بيننا ونعيش على صوتها الأسطوري : غنَّت للوطن ، غنَّت للإنسان ، غنَّت للحب والفرح والحياة ، غنَّت لبيروت ومكة والقدس ودمشق وبغداد وباريس:ارجعي يا بيروت - غنيتُ مكةَ أهلها الصيدا - يا قدس يا مدينة الصلاة اصلي- شام يا ذا السيف- بغداد والشعراء والصور- يا دهب التاريخ يا باريسيا لصوصَ الهيكل ، هل تستحقون وطنًا وُلدَت فيه فيروز وغنَّت فيه فيروز ؟ هل " إلكن عين " تصرِّحون بكلمات ، فيما كلمات فيروز من عاصي ومنصور وزياد ، وجبران خليل جبران من سعيد عقل وطلال حيدر وجوزيف حرب والأخطل الصغير ونزار قباني وميشال طراد وزكي ناصيف وآخرين ؟للمواطن نقول: الخيار بين يديك في ان تكون في وطن ِ فيروز أو في المزرعة : الكلفة ورقة في صندوق الاقتراع، وما لم تفعل ستكون في المزرعة بملء وعيِك .بعيدًا بالتأكيد من فيروز ، ماذا في تطورات اليوم؟الوفد القطري واصل جولته على المسؤولين اللبنانيين.الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على الاخوين ريمون وتيدي رحمة .أما البداية فمن سؤال : أين ذهبت أموال SDR ؟ هل التحقت بأموال المودعين ؟