مقدّمة النشرة المسائيّة 05-04-2023

يعيش اللبنانيون ازمة مالية واقتصادية صنفت بالاصعب عالميا منذ عقود.

وكما يعيشون الازمة يعيشون على امل ان يأتي حلها من الخارج .

في سرد سريع لتهاوي الاحلام، نتذكر كيف امل اللبنانيون بأن تتدخل السعودية ماليا لانقاذ الوضع الاقتصادي بعد ثورة 17 تشرين .

وكيف حلموا بنجاح مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد انفجار المرفأ..وكيف اعتبروا ان خسارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الانتخابات ستسهل امورهم، وكذلك سيفعل فوز الرئيس ماكرون بولاية ثانية.

كل ذلك من دون ان ننسى طبعا الامال التي علقت على امكان التوصل الى الاتفاق النووي مع ايران، وامكان وصول اسم الرئيس العتيد من لقاءات الدول الخمس المرتبطة بلبنان وصولا الى الاتفاق السعودي الايراني الذي سترسم تفاصيله غدا في لقاء بين وزيري خارجية البلدين في الصين والقمة العربية المقبلة في السعودية في آيار المقبل .

ولكن الاحلام شيء، والواقع شيء آخر.

فاهتمامات الدول اكبر بكثير من الازمة اللبنانية، وهي تمتد من الصين الى المسجد الاقصى الذي اقتحمه اليوم الجيش اسرائيلي في ظل حكومة تعتبر الاكثر تطرفا في تاريخ اسرائيل .

اما لقاء الدول الخمس المعنية بلبنان والمرتقب في الرياض فلن يأتينا باسم رئيس للجمهورية لان المطلوب يتعلق ببرنامج هذا الرئيس وهو اهم من اسمه .

في وقت الاحلام الضائع حاول البطريرك الراعي كسر الجليد على الاقل بين النواب المسيحيين فحقق ما اراد .

اذ تعتبر بكركي,ان الصلاة الروحية,وضعت النواب في اقامة جبرية مع ذاتهم ومع الله في اسبوع الالام وقد تجبرهم فعلا على الاجابة على سؤال:ماذا فعلتم ؟ولكنها تستخلص ايضا ان العقبة الرئاسية ليست عند المسيحيين وحدهم وانما كذلك عند اللبنانيين الاخرين وعند بعض الخارج.

فبكركي استمزجت الاراء الداخلية قبيل الخلوة وارسلت رسالة ضمت لائحة موسعة باسماء المرشحين الرئاسيين المقترحة من المسيحيين الى كل من حزب الله وحركة امل فاختار منها الاثنان اسم سليمان فرنجية اولا واخيرا في رسالة تطرح اكثر من سؤال حول معنى الشراكة الحقيقية.

تمسك الاطراف بمواقفها سيوسع الهوة بين اللبنانيين فيما العقوبات الدولية تتواصل على افراد منهم ويكاد لا ينجو منها الا قليل قليل من الاحزاب التي ينتمي اليها هؤلاء او يعتبرون من مموليها.