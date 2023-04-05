الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أسود
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
سكاي نيوز: ترجيحات إسرائيلية بوقوف فصائل فلسطينية وراء إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان
سكاي نيوز: ترجيحات إسرائيلية بوقوف فصائل فلسطينية وراء إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان
مقدّمة النشرة المسائيّة 05-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-05 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدّمة النشرة المسائيّة 05-04-2023
2
min
مقدّمة النشرة المسائيّة 05-04-2023
يعيش اللبنانيون ازمة مالية واقتصادية صنفت بالاصعب عالميا منذ عقود.
وكما يعيشون الازمة يعيشون على امل ان يأتي حلها من الخارج .
في سرد سريع لتهاوي الاحلام، نتذكر كيف امل اللبنانيون بأن تتدخل السعودية ماليا لانقاذ الوضع الاقتصادي بعد ثورة 17 تشرين .
وكيف حلموا بنجاح مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد انفجار المرفأ..وكيف اعتبروا ان خسارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الانتخابات ستسهل امورهم، وكذلك سيفعل فوز الرئيس ماكرون بولاية ثانية.
كل ذلك من دون ان ننسى طبعا الامال التي علقت على امكان التوصل الى الاتفاق النووي مع ايران، وامكان وصول اسم الرئيس العتيد من لقاءات الدول الخمس المرتبطة بلبنان وصولا الى الاتفاق السعودي الايراني الذي سترسم تفاصيله غدا في لقاء بين وزيري خارجية البلدين في الصين والقمة العربية المقبلة في السعودية في آيار المقبل .
ولكن الاحلام شيء، والواقع شيء آخر.
فاهتمامات الدول اكبر بكثير من الازمة اللبنانية، وهي تمتد من الصين الى المسجد الاقصى الذي اقتحمه اليوم الجيش اسرائيلي في ظل حكومة تعتبر الاكثر تطرفا في تاريخ اسرائيل .
اما لقاء الدول الخمس المعنية بلبنان والمرتقب في الرياض فلن يأتينا باسم رئيس للجمهورية لان المطلوب يتعلق ببرنامج هذا الرئيس وهو اهم من اسمه .
في وقت الاحلام الضائع حاول البطريرك الراعي كسر الجليد على الاقل بين النواب المسيحيين فحقق ما اراد .
اذ تعتبر بكركي,ان الصلاة الروحية,وضعت النواب في اقامة جبرية مع ذاتهم ومع الله في اسبوع الالام وقد تجبرهم فعلا على الاجابة على سؤال:ماذا فعلتم ؟ولكنها تستخلص ايضا ان العقبة الرئاسية ليست عند المسيحيين وحدهم وانما كذلك عند اللبنانيين الاخرين وعند بعض الخارج.
فبكركي استمزجت الاراء الداخلية قبيل الخلوة وارسلت رسالة ضمت لائحة موسعة باسماء المرشحين الرئاسيين المقترحة من المسيحيين الى كل من حزب الله وحركة امل فاختار منها الاثنان اسم سليمان فرنجية اولا واخيرا في رسالة تطرح اكثر من سؤال حول معنى الشراكة الحقيقية.
تمسك الاطراف بمواقفها سيوسع الهوة بين اللبنانيين فيما العقوبات الدولية تتواصل على افراد منهم ويكاد لا ينجو منها الا قليل قليل من الاحزاب التي ينتمي اليها هؤلاء او يعتبرون من مموليها.
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
مقدمة
نشرة المساء
مقدمة النشرة المسائية 04-04-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-04
مقدمة النشرة المسائية 04-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-04
مقدمة النشرة المسائية 04-04-2023
0
أخبار لبنان
2023-04-04
القرم بعد اجتماعه بميقاتي: الحلول والاقتراحات المقدمة بشأن "أوجيرو" ستطرح على طاولة جلسة مجلس الوزراء
أخبار لبنان
2023-04-04
القرم بعد اجتماعه بميقاتي: الحلول والاقتراحات المقدمة بشأن "أوجيرو" ستطرح على طاولة جلسة مجلس الوزراء
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-03
مقدمة النشرة المسائية 03-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-03
مقدمة النشرة المسائية 03-04-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-02
مقدمة النشرة المسائية 02-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-02
مقدمة النشرة المسائية 02-04-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-04
مقدمة النشرة المسائية 04-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-04
مقدمة النشرة المسائية 04-04-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-03
مقدمة النشرة المسائية 03-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-03
مقدمة النشرة المسائية 03-04-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-02
مقدمة النشرة المسائية 02-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-02
مقدمة النشرة المسائية 02-04-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-01
مقدمة النشرة المسائية 01-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-01
مقدمة النشرة المسائية 01-04-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اسرار
23:35
أسرار الصحف 06-04-2023
اسرار
23:35
أسرار الصحف 06-04-2023
0
أخبار لبنان
2023-04-05
سؤال من مخزومي إلى الحكومة...
أخبار لبنان
2023-04-05
سؤال من مخزومي إلى الحكومة...
0
آخر الأخبار
15:45
الحدث: تجدد المواجهات في باحات المسجد الأقصى بين المصلين والقوات الإسرائيلية
آخر الأخبار
15:45
الحدث: تجدد المواجهات في باحات المسجد الأقصى بين المصلين والقوات الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
ترامب أخلي سبيله.. ويهاجم بايدن
تقارير نشرة الاخبار
14:05
ترامب أخلي سبيله.. ويهاجم بايدن
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:40
مصافحة.. لقاء.. فغداء.. وتأكيدٌ على ان استئناف العلاقات يعزز أمن واستقرار الشرق الأوسط
تقارير نشرة الاخبار
08:40
مصافحة.. لقاء.. فغداء.. وتأكيدٌ على ان استئناف العلاقات يعزز أمن واستقرار الشرق الأوسط
0
أخبار لبنان
07:59
الجميل يعرض مع غريو لآخر التطورات السياسة في البلاد
أخبار لبنان
07:59
الجميل يعرض مع غريو لآخر التطورات السياسة في البلاد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
ترامب أخلي سبيله.. ويهاجم بايدن
تقارير نشرة الاخبار
14:05
ترامب أخلي سبيله.. ويهاجم بايدن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مفاجأة كبرى في كأس المانيا ومواجهة نارية الليلة في كأس إسبانيا
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مفاجأة كبرى في كأس المانيا ومواجهة نارية الليلة في كأس إسبانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحديات مالية تهدد الإستحقاق الانتخابي للبلديات... فهل من مخارج؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحديات مالية تهدد الإستحقاق الانتخابي للبلديات... فهل من مخارج؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ماكرون في الصين... ما علاقة الحرب الروسية-الاوكرانية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ماكرون في الصين... ما علاقة الحرب الروسية-الاوكرانية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
موسكو أرادت الحد من توسّع الناتو.. فجاءت الضربة من فنلندا
تقارير نشرة الاخبار
13:27
موسكو أرادت الحد من توسّع الناتو.. فجاءت الضربة من فنلندا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
في حريصا..هدنة ستريدا وباسيل وتزكية افرام للرئاسة
تقارير نشرة الاخبار
13:09
في حريصا..هدنة ستريدا وباسيل وتزكية افرام للرئاسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:05
لقاء بيت عنيا.. تشارك ومقاطعة والسؤال: ماذا انتجتم في المسؤولية المسندة اليكم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:05
لقاء بيت عنيا.. تشارك ومقاطعة والسؤال: ماذا انتجتم في المسؤولية المسندة اليكم؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:12
انخفاض بأسعار المحروقات..
اقتصاد
02:12
انخفاض بأسعار المحروقات..
2
تقارير نشرة الاخبار
13:09
في حريصا..هدنة ستريدا وباسيل وتزكية افرام للرئاسة
تقارير نشرة الاخبار
13:09
في حريصا..هدنة ستريدا وباسيل وتزكية افرام للرئاسة
3
اقتصاد
11:50
انخفاض دولار "صيرفة"..
اقتصاد
11:50
انخفاض دولار "صيرفة"..
4
خبر عاجل
08:15
قناة 14 العبرية: 100 صاروخ أطلق من لبنان على مستوطنات شمال فلسطين خلال 10 دقائق
خبر عاجل
08:15
قناة 14 العبرية: 100 صاروخ أطلق من لبنان على مستوطنات شمال فلسطين خلال 10 دقائق
5
خبر عاجل
07:54
الجيش الإسرائيلي: اعتراض مجموعة الدفاع الجوي للجيش الإسرائيلي لصاروخ أطلق من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية وذلك عقب التقرير الأولي بشأن صفارات الإنذار التي دقت في بلدة شلومي وموشاف بيتزيت
خبر عاجل
07:54
الجيش الإسرائيلي: اعتراض مجموعة الدفاع الجوي للجيش الإسرائيلي لصاروخ أطلق من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية وذلك عقب التقرير الأولي بشأن صفارات الإنذار التي دقت في بلدة شلومي وموشاف بيتزيت
6
خبر عاجل
06:03
معلومات للـLBCI: القضاء اللبناني تسلم استنابة قضائية فرنسية بوجوب حضور حاكم مصرف لبنان جلسة تحقيق له امام القضاء الفرنسي في ١٦ ايار المقبل
خبر عاجل
06:03
معلومات للـLBCI: القضاء اللبناني تسلم استنابة قضائية فرنسية بوجوب حضور حاكم مصرف لبنان جلسة تحقيق له امام القضاء الفرنسي في ١٦ ايار المقبل
7
أخبار لبنان
13:47
توضيح من وكيل وزارة الخزانة الأميركية: لا توجد رسالة سياسية بالطريقة التي نبني بها حزم العقوبات الخاصة بنا
أخبار لبنان
13:47
توضيح من وكيل وزارة الخزانة الأميركية: لا توجد رسالة سياسية بالطريقة التي نبني بها حزم العقوبات الخاصة بنا
8
خبر عاجل
08:35
قناة 12 الإسرائيلية: وابل آخر من الصواريخ على الجليل الغربي
خبر عاجل
08:35
قناة 12 الإسرائيلية: وابل آخر من الصواريخ على الجليل الغربي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store