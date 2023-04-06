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مقدمة النشرة المسائية 06-04-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-06 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 06-04-2023
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مقدمة النشرة المسائية 06-04-2023

ماذا جاء في مقدّمة النشرة المسائية للـLBCI لليوم 6/4/2023؟

مَن أطلق الصواريخ من جنوب لبنان إلى شمال إسرائيل ؟ لا أحد، لا لبنانيًا ولا فلسطينيًا أعلن مسؤوليته، الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية يجريان تحقيقًا لمعرفة مَن الجهة التي تقف وراء العملية. والسؤال الأبرز: مَن هي الجهة التي استخدمت جنوب لبنان صندوق بريد لتوجيه رسالة معينة؟ ما هي الرسالة؟ ولمَن هي موجَّهة؟ 
من دون الغوص في التساؤلات والهواجس، نتوقف عند توصيف اليونيفيل لِما جرى، وهو "الوضع الحالي خطير للغاية، واليونيفيل تحث على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد".

وإلى حين كشف الجهة التي أطلقت الصواريخ، والرسالة من وراء إطلاقها، فإن جملة من الأسئلة تُطرَح: 

مَن يستسهل إطلاق صواريخ اليوم، بإمكانه إطلاقها كل يوم، فعلى مَن تقع المسؤولية؟ 

إذا كان الجنوب تحت المراقبة وتحت السيطرة، فمَن يجرؤ على خرق هذه السيطرة وهذه المراقبة؟ ومَن يكون هذا الذي لا يخشى قوات الطوارئ والجيش اللبناني وحزب الله؟ واستطرادًا، هل من " قبَّة باط"؟
هل سيكون الحديث عن " جهاتٍ منفردة" ؟

أيًا تكن الأجوبة، إذا توافرت، وإذا كانت مقنعة، يجدر التذكير بأن الإحصاءات الأولية تتحدث عن ثلاثمئة وخمسين ألف وافد إلى لبنان في هذا الشهر الذي تحل فيه أعياد الفصح والفطر؟ وفي الإحصاءات أيضًا فإن حجوزات الفنادق بلغت الثمانين في المئة، فهل يأتي الوافدون على وَقْع صواريخ لا أب لها ولا أم؟

آخر المعلومات تحدثت عن إطلاق ما يقارب الثلاثين صاروخًا إعترضت القبة الحديدية خمسة وعشرين منها. هذه التطورات تطرح السؤال التالي: هل إطلاق الصواريخ يأتي في سياق ما حُكي عن توحيد الجبهات بين لبنان وغزة والضفة؟ وإذا كان هذا المعطى في محله، فمَن يكون اتخذ القرار؟ 
ما هو موقف لبنان الرسمي؟ 

إجتمع دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب. وبناء على المشاورات والاتصالات السياسة المحلية والدولية التي تم إجراؤها صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:
يؤكد لبنان مجددا" على كامل إحترامه والتزامه بقرار مجلس الامن الدولي ١٧٠١، وعلى حرص لبنان على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان ويدعو المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف التصعيد.

يبدي لبنان إستعداده للتعاون مع قوات حفظ السلام في جنوب لبنان وإتخاذ الاجراءات المناسبة لعودة الهدوء والاستقرار ويحذر من نوايا اسرائيل التصعيدية التي تهدد السلم والأمن الاقليميين والدوليين.

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