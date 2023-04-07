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مقدمة النشرة المسائية 07-04-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-07 | 12:50
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مقدمة النشرة المسائية 07-04-2023
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مقدمة النشرة المسائية 07-04-2023

مقدمة النشرة المسائية 07-04-2023

الجميع مسؤولون ، لكن لا أحد يتحمَّل المسؤولية...مَن أطلق الصواريخ ؟ هل يُعقَل أن لا أحد أعلن مسؤوليته؟ هذا تطور جديد! في السابق كانت توضَع البيانات تحت اسماء وهمية ، اليوم لم يعودوا مضطرين إلى استخدام أسماء وهمية ، يُطلقون الصواريخ ويتركون للآخرين أنْ يكتشفوا الفاعل، وحتى لو تمَّ اكتشافه ، فالنفي جاهز . هذه هي قواعد اللعبة الجديدة : الجنوب ساحة مباحة لمَن يمتلك الصواريخ ، وهي موجودة لدى أكثر من طرف في الجنوب سواء أكان لبنانيًا أو فلسطينيًا ، أما كيف تصل إلى أماكن إطلاقها ، فهي الفضيحة الكبرى وعنوانها : الأمن " كرتون" أو هناك " قبِّة باط "، وفي الحالين النتيجة ذاتها . والقاعدة الثانية هي ما اصطلِح على تسميته " توحيد الساحات " او " وحدة الساحات" ، والمقصود لبنان وغزة والضفة . وهكذا لا يعود لبنان دولةً بل " ساحة " للإيجار أو للإستخدام، أو مجرَّد منصة لأطلاق الصواريخ، وبين الصاروخ والصاروخ ، يحق للبناني أن يسأل : وماذا عن الدولة ؟ أين هي ؟ هل تحوَّلت إلى مجرَّد " مكتب إعلامي " يُصدِر بيانات ؟ 
بصرف النظر عن الفعل وردة الفعل والتداعيات ، فإن هذه المهزلة تضع البلد ، كل البلد ، على كف عفريت ، في ظل وضع مأزم على كل المستويات ، ولم يكن ينقصه ليتأزم أكثر سوى حفنة من الصواريخ. 
لليوم الثاني على التوالي ، خطف الوضع في الجنوب المشهد السياسي الذي يراوح في جمود قاتل ، وغابت كل التطورات وراء تطور الجنوب.  
عالميًا ، وفي أول ردة فعل أميركية على التقارب السعودي مع إيران وكذلك مع سوريا ، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال  الخميس 6 أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وخلال زيارة غير معلَنة إلى الرياض قبل أيام، عبَّر  لولي العهد السعودي، الامير محمد بن سلمان، عن أن واشنطن شعرت بالصدمة من تقارب الرياض مع طهران ودمشق. ولم تورِد الصحيفة رد المملكة على شعور واشنطن بالصدمة . 

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