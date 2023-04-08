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مقدّمة النشرة المسائيّة 08-04-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-08 | 12:09
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مقدّمة النشرة المسائيّة 08-04-2023
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مقدّمة النشرة المسائيّة 08-04-2023

ماذا جاء في مقدّمة النشرة المسائيّة للـLBCI لليوم 08-04-2023؟

الى كِتاب التاريخ السياسي والاقتصادي اللبناني الذي لم يعد يسجل أي نجاحات في العقود الاخيرة, أُضيف تاريخٌ جديد: مضي عام على الاتفاق المبدئي الذي عقد بين لبنان وصندوق النقد الدولي. 
ففي السابع من أيار العام 2022، وقع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الاتفاق الهادف الى اخراج البلاد من أزمة اقتصادية هائلة.
 
وحينها، تعهد الرئيسان بالالتزام بالعمل مع الصندوق، فيما قال الرئيس ميقاتي ما حرفيته:
ان الاصلاحات التي تطلبها الـ imf لمصلحة لبنان وبما انها لمصلحة لبنان نحن سنقوم بالالتزام بها.
اما رئيس المجلس النيابي نبيه بري فقال: يهمني في هذه اللحظة الدقيقة أن أعرب باسمي وباسم المجلس النيابي عن جهوزية المجلس لتأمين التشريعات والاصلاحات الهادفة الى انجاح البرنامج المدعوم من قبل الصندوق وضمان ودائع اللبنانيين.

مرت كل ايام السنة، وحتى الشروط الأربعة المسبقة التي فرضها صندوق النقد للبدء ببحث الاتفاق الفعلي بعد تحقيقها، لم ينجز منها لبنان سوى واحدا وبطريقة ملتوية، وهي للتذكير:

اقرار قانون السرية المصرفية، اقرار قانون الكابيتال كونترول، موازنة العام 2023 وصولا الى اعادة هيكلة المصارف.
يعرف صندوق النقد ان السلطات اللبنانية  وتحديدا الحكومة ومجلس النواب، ومن خلفهما من الاحزاب السياسية، لا تريد فعليا التقدم في الاتفاق.

وما يربكها ليست الشروط المسبقة فقط، انما ما يليها من اصلاحات قاسية تقضي برفع الضرائب، ورفع الضريبة المضافة وصولا الى اصلاح القطاع العام.

ويعرف كذلك، ان هذه السلطات متى أقرت الاصلاحات، تكون تطلق على نفسها رصاصة الرحمة. 
وتعرف السلطات اللبنانية، أن موافقة الصندوق ومن خلفه من الدول الكبرى على أي اتفاق نهائي مرهون بتنفيذ جميع الاجراءات المسبقة وتأكيد الدعم المالي للشركاء الدوليين، وهي لذلك لا تتقدم باقرار القوانين، وانما ترمي كرة مسؤولية فشلها من ملعب الحكومة، الى ملعب المجلس النيابي وهكذا دواليك تحاشيا لرصاصة الرحمة.

بالمختصر، يعرف الطرفان اهدافهما، ولن يتزحزا عنها، والمماطلة المحلية التي تكاد تتحوّل الى قاتلة، يعرف  الكثير من اللبنانيين كيف يكسرون حدتها، فيناضلون لاحراز النجاحات التي تشبثهم بالحياة وبالارض تماما كما شجر الزيتون المعمِر في دير ميماس، والذي شهد على مئات السنين ومئات اعياد الفصح التي قيل فيها: المسيح قام حقا قام .
 

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