مقدمة النشرة المسائية 12-04-2023

ماذا جاء في مقدمة النشرة المسائية لليوم 12-04-2023 للـLBCI؟

تواصل السعودية أن تكون نقطة ارتكاز الأحداث والتطورات: اليوم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في مدينة جدة في أول زيارة رسمية للسعودية منذ القطيعة بين الدولتين منذ أحد عشر عامًا.

تأتي زيارة المقداد قبل اجتماعٍ دول مجلس التعاون الخليجي في جدّة للبحث في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد تعليق عضويتها منذ 2012.

محليًا، لعل أفضل توصيف للوضع أنه في "كوما"، فالسلطة "حارت ودارت" لتزِف إلى المواطن اليوم أن الانتخابات البلدية والاختيارية دون إجرائها عقبات. سلطة تتعثر في إجراء انتخابات بلدية، فكيف تجري انتخابات رئاسية؟

والوضع النقدي ليس بحالٍ فضلى، بدليل ما سمعه الوفد اللبناني من صندوق النقد الدولي في واشنطن، الذي أقل ما يقال فيه إنه "بهدلة".

أما "البهدلة " الحقيقية فتتمثَل في أن وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان إكتشفتا متأخرتين عجزهما عن نزع التعليق عن الشبكة، وهذه الخطوة بني عليها الكثير لتحسين الجباية وتوفير التمويل، ليَثبت أن الإيرادات لن تأتي إلا من جباية الفواتير التي لا يدفعها سوى الذي يُقال عنه باللغة اللبنانية "الغشيم" الذي يواصل تطبيق القانون، في وقتٍ يرى أخاه في الوطنية يُعلِّق ولا يدفع، وما حدا "بيسترجي يقلو ما احلى الكحل بعينك".

صدقًا، وبعد فضيحة العجز عن الجباية، ماذا عسى وزير الطاقة ومدير عام المؤسسة يقولان للمواطن الصالح الذي يدفع الفواتير؟ هل يقولان له: هناك مواطن غير صالح فتحمَّل وحدَك؟.



