مقدمة النشرة المسائية 15-4-2023

هل السودان على عتبة حرب أهلية؟ معارك في أكثر من منطقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهي منظمة شبه عسكرية. والطرفان شكلا شراكة منذ ثورة 2019 التي أطاحت عمر البشير.



قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" أعلن أنه لن يوقف القتال إلا بعد أن يسيطر على كل قواعد الجيش. فيما أعلن الجيش أنه يسيطر على الوضع.



العالم يوجه النداء تلو النداء لتحاشي الانزلاق إلى حرب جديدة في السودان.



في ملف عودة سوريا إلى الجامعة العربية، يبدو أن الوضع ما زال في بداياته: وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، ونظراؤهم من الأردن ومصر والعراق، أصدروا بيانا لم يخلُ من العموميات في هذا المجال. اكتفى البيان بالحديث عن "تبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنهِا واستقرارها، وهويتِها العربية، ويعيدُها إلى محيطها العربي".



في ما خُفي من إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل، كشفته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، عقد سلسلة اجتماعات سرية مع قادة فصائل مسلحة في مختلف أنحاء المنطقة في الفترة الأخيرة، بما فيها اجتماعات في سوريا والعراق.



وفي خلال الأسبوع الماضي، التقى قاآني قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله والجهاد الإسلامي، في السفارة الإيرانية في بيروت، بالتزامن مع إطلاق الصواريخ من لبنان نحو اسرائيل.



وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أعلن أمس رفضَه لتقسيم الساحات الذي تقوم به إسرائيل، مؤكدا على توحيد الساحات.



لبنانيًا، الوضع السياسي يجلس على رصيف الانتظار لِما ستؤول إليه تطوراتُ الخارج من دون أن يأخذ أي مبادرة في الداخل، باستثناء ما سيشهده مجلس النواب في أول يوم عمل، الثلاثاء، من تمديد للمجالس البلدية والاختيارية، بعدما نجح الرئيس بري في تأمين النصاب من خلال مشاركة التيار الوطني الحر في الجلسة.