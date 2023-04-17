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مقدمة النشرة المسائية 17 - 04- 2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-17 | 12:48
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مقدمة النشرة المسائية 17 - 04- 2023
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مقدمة النشرة المسائية 17 - 04- 2023
مقدمة النشرة المسائية
ثلاثاء الجلستين، كيف سيمرّ؟
الجلسة الأولى تشريعية للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، موعدها الحادية عشرة قبل الظهر.
الجلسة الثانية لمجلس الوزراء لتمويل الانتخابات البلدية والاختيارية، ليس لأيار من هذه السنة، بل لموعدٍ آخر قد يكون أيار المقبل.
جلسة التمديد تلقى اعتراضات، أبرزها السقف الذي رفعه البطريرك الراعي الذي سأل نواب الأمة: "كيف رفضتم الاجتماع لانتخاب رئيس للجمهورية، واليوم تجتمعون وتؤمّنون النصاب من أجل تأجيل استحقاق دستوري آخر هو إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وبذلك تمنعون المواطنين من حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم وإيصال من يرونه مناسبًا"؟
بماذا سيجيب النواب غدًا عن سؤال البطريرك؟ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لم يتأخر بالجواب، فكتب في تغريدة ردًا على البطريرك من دون أن يسميه، بل وصفه بالمرجعيات، فكتب: "اذا قاطعنا الجلسة، شو بيعملوا بالفراغ البلدي والاختياري، القوات والميقاتي ووزير داخليته والمرجعيات"؟
وزير الداخلية، في موقف له هذا المساء ردًا على أحد النواب، أكد جهوزية وزارة الداخلية لأجراء الانتخابات البلدية، فذكَّر الجميع بأن الوزارة التي أثبتت جهوزيتها وقدرتها على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، قادرة تماماً على إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية لوجستياً وإدارياً متى تأمّن التمويل اللازم، ونذكِّر بأننا طالبنا به مرارا منذ كانون الثاني الفائت.
التحدي الأكبر في جلسة مجلس الوزراء بعد الظهر، فما هو السقف الذي ستصل إليه زيادة الأجور؟
روابط القطاع العام تطالب بإقرار حد أدنى مرحلي لرواتب وأجور موظفي القطاع العام ومتقاعديه يوازي اقله 325$ او ما يوازيه بالعملة الوطنية. الروابط، وفي ضغطٍ لتحقيق هذا المطلب، دعت الى التحرك نهار الثلاثاء في 18 نيسان 2023 على مختلف الاراضي اللبنانية.
في الملف المتعلق باستحقاق رئاسة الجمهورية، مصادر خاصة بالـLBCI نفت العمل على عقد اجتماع خماسي حول لبنان في الرياض، علما أن آخر اجتماع عُقِدَ شهدته العاصمة الفرنسية باريس وضم ممثلين عن كل من فرنسا، الولايات المتحدة الاميركية، السعودية، قطر ومصر.
في التقارب السعودي الايراني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اعلن ان "اتفاقية بكين بن وزارتي خارجية الجانبين تسير بشكل جيد وبسرعة مقبولة.
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