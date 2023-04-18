مقدّمة النشرة المسائية 18-04-2023

الحدث اليوم، عربي أيضًا، على رغم من ضخامة وجسامة التطورات اللبنانية:وزير الخارجية السعودي في دمشق يستقبله الرئيس بشار الأسد.قطر تعلن أنها تعمل مع الإمارات على إعادة فتح كل بلد سفارتَه لدى الآخر في الأسابيع القادمة، بعد أعوام من التوتر في العلاقات بينهما.في لبنان، رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه في بكركي. التصريح المطوَّل الذي أدلى به بعد لقائه البطريرك الراعي، يؤكِّد أنه ماضٍ في ترشحه حتى النهاية، وهذا الموقف يخالف كل التوقعات التي تحدثت عن إمكان عزوفه عن الترشح. هذا المعطى من شأنه أن يخلط الأوراق مجددًا، مع استبعاد أي تدخل، حتى الساعة، من أي جهة خارجية.في شأن لبناني آخر، مدَّد مجلس النواب عمر المجالس البلدية والاختيارية سنةً، كحدٍ أقصى، في ظل اعتراضاتٍ قائمة على عدم الاقتناع بالأسباب الموجِبة، ما يعزز مسألة الطعن وفرصَ الأخذ به.الشأن الآخر, بحثٌ في التمويل في مجلس الوزراء لهذه الانتخابات، مع بحثٍ في زيادة اجور القطاعين العام والخاص. الأضعاف الأضعاف التي توضَع، تعكس حقيقة وضع العملة اللبنانية, القائمة على المزيد من طباعة الأوراق النقدية لتغطية هذه الزيادات.مجلس الوزراء منح الجنسية اللبنانية للاعب الأمريكي عومَري سبيلمان ليلعب مع منتخب لبنان في كأس العالم.في شأن لبناني، ولكن يتعلق بالعقوبات، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم فرضها تجميدًا كاملًا لأصول رجل ألاعمال اللبناني ناظم سعيد أحمد، وتقول إنه يُشتبه في تمويله أنشطة لحزب الله. تأتي هذه الإجراءات التي تتبعها وزارة الخزانة البريطانية في حقّ أحمد لأسباب تتعلق بالأمن القومي في أعقاب قيود مماثلة فرضتها عليه الولايات المتحدة في عام 2019.