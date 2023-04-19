مقدّمة النشرة المسائيّة 19-04-2023

من باب الوقائع، لا من باب الامال، يجب قراءة التطورات الديبلوماسية السعودية على مستوى المنطقة، وتحديدا ما يرتبط بالعلاقات السعودية الايرانية والسعودية السورية وامكانِ انعكاسها على الداخل اللبناني .

مما لا شك فيه ان السعودية تسترد دور اللاعب الاكبر في الشرق الاوسط. وعلى هذا الاساس تفاوض الايرانيين وعينها على اليمن تفاوض السوريين وعينها على جمع كل العرب .

في الملف اليمني حوار بعيد من الاعلام وتقدم للايجابيات اما في الملف السوري فأكثر من قراءة .

صحيح ان صورة وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان مع الرئيس السوري بشار الاسد في سوريا شكلت الحدث امس اما الخبر اليوم , فهو بحثٌ في قدرة دمشق على تلبية الخطوات او الشروط التي تعيدها الى محيطها العربي ولعل ابرزها توفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات الى كل الاراضي السورية وتهيئة ظروف عودة النازحين السوريين الى اراضيهم وهذا ما طلبه بن فرحان من الاسد .

فهل دمشق قادرة على تلبية هذه الشروط لا سيما في ظل الوضع السوري المعقد مع وجود كل من روسيا وايران وتركيا والولايات المتحدة على اراضيها ؟ ام انها قد تكتفي بفتح علاقات ثنائية مع اكثر من دولة عربية وعلى رأسها السعودية من دون ان تعود الى حضن الجامعة العربية؟

ما يمكن قوله حتى الان ان الحديث عن تسوية سياسية شاملة تساهم في عودة سوريا الى محيطها العربي يَفترض تنفيذ شروط محددة وهذا ما قالته الرياض بوضوح .

هذه المعطيات تعيدنا الى ضرورة الفصل بين الوقائع والامال .

فمن ينتظرْ انعكاسات تسوية المنطقة سريعا على ملف الانتخابات الرئاسية عليه ان ينتظر تبلور التسوية اولا ليبني على انعكاساتها ثانيا .

تسوية تحدّث عنها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية امس من بكركي في ما يشبه برنامج ترشحه الرئاسي الذي توجه في خلاله الى كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في الداخل والسعودية في الخارج عارضا برنامجه في كيفية التعامل مع الاستراتيجية الدفاعية ومسألة النزوح السوري وصلاحيات رئيس الجمهورية وداعيا الافرقاء المسيحيين الى عدم تفويت فرصة التسوية في المنطقة . فهل اقتربنا فعلا من التسوية الشاملة ؟ام ان المرشح سليمان فرنجية فتح باب معركة اعلامية في انتظار موقف سعودي واضح من ترشحه ؟