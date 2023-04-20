مقدمة النشرة المسائية 20-04-2023

مقدمة النشرة المسائية 20-04-2023



غدًا عيد الفطر السعيد ، أعاده الله بالخير على اللبنانيين عمومًا والمسلمين خصوصًا، وفي العالم العربي والعالم .

في الوقت الرئاسي الضائع ، فجَّرت فرنسا قنبلة ً سياسية ، من شأنها أن تعيد خلطَ الأوراق ...

الخارجية الفرنسية أعلنت أنّ باريس "ليس لديها أيّ مرشّح في لبنان"

وقالت المتحدثة باسم الوزارة Anne-Claire Legendre خلال مؤتمر صحافي "على اللبنانيين اختيارُ قادتهم وعلى الجهات اللبنانية تحمّلُ مسؤولياتها وكسرُ الجمود السياسي لانتخاب رئيس جديد بسرعة"، مضيفة أنّ الشغور "يلقي بظلاله أولاً على الشعب اللبناني".

واضافت "يتعلّق الأمر بانتخاب رئيس جديد وتشكيلِ حكومة مع كامل الصلاحيات تكون قادرة ًعلى تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان والشعب اللبناني بشكل عاجل في مواجهة الأزمة الخطيرة التي يمرّان بها".

يأتي الكلام الفرنسي بعد جملة ٍ من المعطيات والوقائع:

- زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه للعاصمة الفرنسية ، واجتماعُه مع باتريك دوريل. وزيارتُه هذا الأسبوع لبكركي ، وإعلانُه ما يشبه خارطة َ طريق لبرنامجه الرئاسي .

- زيارة دوريل للسعودية .

بعد الكلام الفرنسي ليس بالتأكيد كما قبله ، خصوصًا أن فرنسا كانت راعية َالاستحقاق الرئاسي والحراك الرئاسي ، منذ أعلن الرئيس بري ترشيح فرنجيه ، ثم إعلانُ السيد حسن نصرالله تبني هذا الترشيح ، ثم إعلانُ فرنجيه ما يُمكن اعتباره ترشيحًا ، من بكركي.

وبعد هذا الكلام قد يكون هناك مسارٌ رئاسي جديد بعد عطلة الفطر .

ولا بد أيضًا من انتظار القمة في السعودية التي ستنعقد في جُدة وليس في الرياض .

فرنسيًا أيضًا ، ولكن من باب قضائي ، طلب الإدعاء العام في فرنسا إنزالَ عقوبة السجَن مدى الحياة بحقّ اللبناني-الكندي حسن دياب، المتّهم الوحيد الذي يحاكم غيابياً في قضية الاعتداء على كنيس في شارع كوبرنيك في باريس قبل 43 عاماً والذي وقع في الثالث من تشرين الأول 1980.