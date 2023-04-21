الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ورد جوري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 21-4-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-21 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 21-4-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
مقدمة النشرة المسائية 21-4-2023

فطر سعيد، لكن السياسة ليست في عيد بل في استمرار الصيام. 

الملفات مقفلة، وفي مقدمها ملف انتخابات رئاسة الجمهورية بعدما أَوصدت فرنسا أبواب مبادراتها لتقول لا مرشح لديها. 

بعد هذا الموقف، يبدو أن ملف الرئاسة سيشهد عملية خلط أوراق، خصوصًا أن لا ردات فعل صدرت عن المعنيين بالموقف الفرنسي، وفي مقدمهم صاحب العلاقة مباشرة، رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي رشّح فرنجيه، والأمين العام لحزب الله الذي تبنى الترشيح. 

لبنان في عطلة حتى الثلاثاء المقبل، لذا لا حركة سياسية لا في اتجاه فرنسا ولا في اتجاه الخليج الذي هو في عطلة أيضا، والتعويلُ على اجتماع جدة ثم على القمة العربية منتصف الشهر المقبل، علما أن حرب السودان من شأنها أن تُلقي بثقلها على القمة وتطرح نفسها بندا أول من خارج جدول الأعمال. 

نقديا وقضائيا، تفردت وكالة رويترز بخبر مفاده أن وثائق مقدمة لمحكمة فرنسية كشفت أن ممثلي الادعاء الفرنسي أبلغوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنهم يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية له بالتزوير، فيما حاكم المصرف المركزي لم يعلِّق على ما أوردته رويترز.

البداية من ملف ساخن وينعكس سلبا على الأوضاع اللبنانية بكل مستوياتها، وهو ملف النازحين. 

مقدمة نشرة الاخبار

مقدمة

النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 20-04-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-20

مقدمة النشرة المسائية 20-04-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-17

مقدمة النشرة المسائية 17 - 04- 2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-15

مقدمة النشرة المسائية 15-4-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-14

مقدمة النشرة المسائية 14-04-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-20

مقدمة النشرة المسائية 20-04-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-19

مقدّمة النشرة المسائيّة 19-04-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-18

مقدّمة النشرة المسائية 18-04-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-17

مقدمة النشرة المسائية 17 - 04- 2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-04-15

سرقوا جرس إحدى الكنائس بأسلوب محترف وتواروا عن الأنظار وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية حضرت في لقاءات الوفد النيابي اللبناني في واشنطن

LBCI
فنّ
2023-03-09

مفاجأة مميّزة لهيفاء وهبي في قطر... الفيديو يغزو الإنترنت!

LBCI
خبر عاجل
2023-04-13

معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون أصدرت قرار رفع منع السفر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهي بصدد تعميمه على الأجهزة الأمنية ولاسيما المديرية العامة للأمن العام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:01

مهرجان بدارو يعود الى شوارع العاصمة بعد ثلاث سنوات من الغياب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

لبنانيون عالقون في السودان.. وهذه قصة أحدهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

لبنان يترقب سحب قرعة بطولة العالم لكرة السلة.. فمن هي المنتخبات التي من الممكن ان يواجهها ابطال الارز؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

وادي حربا-المدفون بين الرخص والتعديات البيئية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

كيف تتفادى دفع غرامات الضرائب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

شبهات عدة وضعت عقد مبنى شحن البضائع في المطار تحت مجهر التحقيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

قصةٌ للأطفال للكاتبة الأميركية من أصول مصرية آية خليل تلقى رواجاً كبيراً في الولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية حضرت في لقاءات الوفد النيابي اللبناني في واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

قصصُ تهريب نازحين على لسان سوريين... هكذا تنشط المعابر غير الشرعية!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:22

هزة أرضية في مدينة الهرمل

LBCI
آخر الأخبار
04:05

فريد البستاني للـ LBCI: افلاس المصارف هو افلاس الاقتصاد ولتطعيم المصارف المتعثرة بمصارف جديدة واذا اتفقنا مع صندوق النقد ستزداد الثقة لدى المصارف والمؤسسات للدخول الى السوق وتساعدنا على دوران العجلة الاقتصادية بشكل أفضل

LBCI
آخر الأخبار
04:08

فريد البستاني للـ LBCI: قانون تقدّم لحماية الودائع في المصارف ويجب درسه وتطويره واقراره وهذا سيعطي ثقة لمصارف جديدة تريد ان تفتح ابوابها في لبنان

LBCI
صحف اليوم
00:19

يعقوبيان لـ"الانباء الكويتية": فرنجية تخطى مرحلة إعلان الترشيح لرئاسة الجمهورية

LBCI
صحف اليوم
23:58

لمسات اضافية على صفقة محتملة بين خير الدين والقاضية الفرنسية بوريسي (نداء الوطن)

LBCI
صحف اليوم
00:08

انزعاج سعودي من فرنسا (نداء الوطن)

LBCI
منوعات
03:53

جريمة مروّعة في الأردن... قتل زوجة والده ورمى جثتها في بئر!

LBCI
حال الطقس
04:03

كيف سيكون طقس weekend عيد الفطر؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة