مقدمة النشرة المسائية 21-4-2023

فطر سعيد، لكن السياسة ليست في عيد بل في استمرار الصيام.



الملفات مقفلة، وفي مقدمها ملف انتخابات رئاسة الجمهورية بعدما أَوصدت فرنسا أبواب مبادراتها لتقول لا مرشح لديها.



بعد هذا الموقف، يبدو أن ملف الرئاسة سيشهد عملية خلط أوراق، خصوصًا أن لا ردات فعل صدرت عن المعنيين بالموقف الفرنسي، وفي مقدمهم صاحب العلاقة مباشرة، رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي رشّح فرنجيه، والأمين العام لحزب الله الذي تبنى الترشيح.



لبنان في عطلة حتى الثلاثاء المقبل، لذا لا حركة سياسية لا في اتجاه فرنسا ولا في اتجاه الخليج الذي هو في عطلة أيضا، والتعويلُ على اجتماع جدة ثم على القمة العربية منتصف الشهر المقبل، علما أن حرب السودان من شأنها أن تُلقي بثقلها على القمة وتطرح نفسها بندا أول من خارج جدول الأعمال.



نقديا وقضائيا، تفردت وكالة رويترز بخبر مفاده أن وثائق مقدمة لمحكمة فرنسية كشفت أن ممثلي الادعاء الفرنسي أبلغوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنهم يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية له بالتزوير، فيما حاكم المصرف المركزي لم يعلِّق على ما أوردته رويترز.



البداية من ملف ساخن وينعكس سلبا على الأوضاع اللبنانية بكل مستوياتها، وهو ملف النازحين.