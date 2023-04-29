الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 29-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-29 | 12:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 29-04-2023
1
min
مقدمة النشرة المسائية 29-04-2023
مقدمة النشرة المسائية 29-04-2023
السؤال الاستراتيجي اليوم ليس متى يتمُ انتخابُ رئيس ٍ للجمهورية وتأليفِ حكومة ، لإعادة تشكيلِ السلطة التنفيذية ، بل : مَن يدفعُ كهرباء ؟ ومَن لا يدفع كهرباء؟ إنها استراتيجيةُ الدول ما دون المتخلِّفة، وفي رأس اللائحة لبنان .
في لبنان ، بلد الإشعاع والنور، وفق ما تقول الأسطورة ، هناك لبنانيٌ يدفع كهرباء، بفواتيرَ مليونية ، وهناك لبناني يستهلك بالملايين ، ولا يدفع . هناك لبناني يدفع ، وهناك لاجئ فلسطيني ونازح سوري ، لا يدفعان ، وزيرُ الطاقة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان ، وعدا بأن لا كهرباءَ لمَن لا يدفعون ، لكن ماذا يقولان اليوم بعد هذه الفضيحة؟
الصمت سيِّد العاجزين...
في السياسة ، وفي الاستحقاق الرئاسي تحديدًا ، كثافةٌ في التحليلات ، ندرة ٌفي المعطيات ، لكن ما هو ثابت ان ملف رئاسة الجمهورية مازال في المربَّع الأول، ليس لأنه لم يتحرك بل لأنه يتعثَّر مع كل تحرُّك ، وهذا ما يبقيه في مكانه .
قبل هذه التفاصيل الخانقة ، فُسحة أمل ٍ من أوكسيجين الرياضة مع سحب القرعة في بطولة العالم لكرة السلة. ما هي النتائج بالنسبة إلى لبنان؟ واين وضعَته القُرعة؟
أخبار لبنان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
29-04-2023
مقدّمة النشرة المسائيّة 28-04-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-26
مقدمة النشرة المسائية 26-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-26
مقدمة النشرة المسائية 26-04-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-23
مقدمة النشرة المسائية 23-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-23
مقدمة النشرة المسائية 23-04-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-21
مقدمة النشرة المسائية 21-4-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-21
مقدمة النشرة المسائية 21-4-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-20
مقدمة النشرة المسائية 20-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-20
مقدمة النشرة المسائية 20-04-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-28
مقدّمة النشرة المسائيّة 28-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-28
مقدّمة النشرة المسائيّة 28-04-2023
0
أخبار لبنان
2023-04-27
مقدّمة النشرة المسائيّة 27-04-2023
أخبار لبنان
2023-04-27
مقدّمة النشرة المسائيّة 27-04-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-26
مقدمة النشرة المسائية 26-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-26
مقدمة النشرة المسائية 26-04-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-24
مقدّمة النشرة المسائية 24-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-24
مقدّمة النشرة المسائية 24-04-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2023-04-28
مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم
اقتصاد
2023-04-28
مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم
0
أخبار لبنان
2023-04-10
هنية يختتم زيارته لبيروت
أخبار لبنان
2023-04-10
هنية يختتم زيارته لبيروت
0
موضة وجمال
2023-04-18
مع اقتراب الصيف... ما هي أحدث صيحات الموضة هذا العام؟ (فيديو)
موضة وجمال
2023-04-18
مع اقتراب الصيف... ما هي أحدث صيحات الموضة هذا العام؟ (فيديو)
0
أخبار لبنان
2023-04-13
مصرف لبنان ينشر جدول المتوسطات الشهرية لاسعار العملات الاجنبية... الدولار 60000 ل.ل.
أخبار لبنان
2023-04-13
مصرف لبنان ينشر جدول المتوسطات الشهرية لاسعار العملات الاجنبية... الدولار 60000 ل.ل.
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
صحتك النفسية توازي صحتك الجسدية... لا تخف من طلب المساعدة
تقارير نشرة الاخبار
14:06
صحتك النفسية توازي صحتك الجسدية... لا تخف من طلب المساعدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
التحية ما قبل الأخيرة لبيار صادق في ذكراه
تقارير نشرة الاخبار
14:02
التحية ما قبل الأخيرة لبيار صادق في ذكراه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مرور رعايا ايرانيين في السعودية وايران تقدر الخطوة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مرور رعايا ايرانيين في السعودية وايران تقدر الخطوة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
طهران وبغداد وجها لوجه…
تقارير نشرة الاخبار
13:49
طهران وبغداد وجها لوجه…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
سحرٌ في الـAUB... ألوانٌ وإبهار ومتعة بسبب الكيمياء
تقارير نشرة الاخبار
13:41
سحرٌ في الـAUB... ألوانٌ وإبهار ومتعة بسبب الكيمياء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بين بري وجعجع … غرام مستحيل
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بين بري وجعجع … غرام مستحيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بين معاناة ذوي الصعوبات التعلّمية ومتابعة الأهل...قدرة على الإبداع والتطور!
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بين معاناة ذوي الصعوبات التعلّمية ومتابعة الأهل...قدرة على الإبداع والتطور!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ابتداءً من أوّل أيار ... إرتفاع جديد في أسعار بعض السلع
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ابتداءً من أوّل أيار ... إرتفاع جديد في أسعار بعض السلع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المنظمات المنظّرة بالانسانية تتهم لبنان بإعادة النازحين السوريين قسراً... متناسية ما تفعله دول اوروبية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المنظمات المنظّرة بالانسانية تتهم لبنان بإعادة النازحين السوريين قسراً... متناسية ما تفعله دول اوروبية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:02
سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح في أوّل حفلٍ لها بعد غياب (فيديو)
فنّ
05:02
سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح في أوّل حفلٍ لها بعد غياب (فيديو)
2
حال الطقس
02:02
منخفض جوي ممطر وبارد... متى يعود الإستقرار؟
حال الطقس
02:02
منخفض جوي ممطر وبارد... متى يعود الإستقرار؟
3
أمن وقضاء
04:23
العثور على جثة سوري على عمود كهرباء في عين قانا
أمن وقضاء
04:23
العثور على جثة سوري على عمود كهرباء في عين قانا
4
رياضة
08:41
منتخب لبنان لكرة السلة سيلعب ضمن المجموعة الثامنة التي تضمّ كندا وفرنسا ولاتفيا في كأس العالم 2023
رياضة
08:41
منتخب لبنان لكرة السلة سيلعب ضمن المجموعة الثامنة التي تضمّ كندا وفرنسا ولاتفيا في كأس العالم 2023
5
فنّ
06:01
شيرين عبد الوهاب توجّهت الى المستشفى بعد سقوطها على المسرح: "رجلي ازرقت" (فيديو)
فنّ
06:01
شيرين عبد الوهاب توجّهت الى المستشفى بعد سقوطها على المسرح: "رجلي ازرقت" (فيديو)
6
خبر عاجل
06:57
ترقبوا نشرة أخبار الظهر استثنائياً في تمام الثانية والربع بسبب نقل قرعة كأس العالم 2023 لكرة السلة
خبر عاجل
06:57
ترقبوا نشرة أخبار الظهر استثنائياً في تمام الثانية والربع بسبب نقل قرعة كأس العالم 2023 لكرة السلة
7
صحف اليوم
00:18
الأجهزة الأمنية والعسكرية في كامل جهوزيتها واستنفارها (الجمهورية)
صحف اليوم
00:18
الأجهزة الأمنية والعسكرية في كامل جهوزيتها واستنفارها (الجمهورية)
8
أخبار لبنان
16:56
تغريدة للسفير الإيراني... ماذا جاء فيها؟
أخبار لبنان
16:56
تغريدة للسفير الإيراني... ماذا جاء فيها؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store