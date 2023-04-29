الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 29-04-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-29 | 12:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 29-04-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
مقدمة النشرة المسائية 29-04-2023

مقدمة النشرة المسائية 29-04-2023

السؤال الاستراتيجي اليوم ليس متى يتمُ انتخابُ رئيس ٍ للجمهورية وتأليفِ حكومة ، لإعادة تشكيلِ السلطة التنفيذية ، بل : مَن يدفعُ كهرباء ؟ ومَن لا يدفع كهرباء؟ إنها استراتيجيةُ الدول ما دون المتخلِّفة، وفي رأس اللائحة لبنان . 

في لبنان ، بلد الإشعاع والنور، وفق ما تقول الأسطورة ، هناك لبنانيٌ يدفع كهرباء، بفواتيرَ مليونية ، وهناك لبناني يستهلك بالملايين ، ولا يدفع . هناك لبناني يدفع ، وهناك لاجئ فلسطيني ونازح سوري ، لا يدفعان ، وزيرُ الطاقة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان ، وعدا بأن لا كهرباءَ لمَن لا يدفعون ، لكن ماذا يقولان اليوم بعد هذه الفضيحة؟ 

الصمت سيِّد العاجزين...

في السياسة ، وفي الاستحقاق الرئاسي تحديدًا ، كثافةٌ في التحليلات ، ندرة ٌفي المعطيات ، لكن ما هو ثابت ان ملف رئاسة الجمهورية مازال في المربَّع الأول، ليس لأنه لم يتحرك بل لأنه يتعثَّر مع كل تحرُّك ، وهذا ما يبقيه في مكانه .

قبل هذه التفاصيل الخانقة ، فُسحة أمل ٍ من أوكسيجين الرياضة مع سحب القرعة في بطولة العالم لكرة السلة. ما هي النتائج بالنسبة إلى لبنان؟ واين وضعَته القُرعة؟ 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

29-04-2023

مقدّمة النشرة المسائيّة 28-04-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-26

مقدمة النشرة المسائية 26-04-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-23

مقدمة النشرة المسائية 23-04-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-21

مقدمة النشرة المسائية 21-4-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-20

مقدمة النشرة المسائية 20-04-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-28

مقدّمة النشرة المسائيّة 28-04-2023

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-27

مقدّمة النشرة المسائيّة 27-04-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-26

مقدمة النشرة المسائية 26-04-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-24

مقدّمة النشرة المسائية 24-04-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2023-04-28

مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-10

هنية يختتم زيارته لبيروت

LBCI
موضة وجمال
2023-04-18

مع اقتراب الصيف... ما هي أحدث صيحات الموضة هذا العام؟ (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-13

مصرف لبنان ينشر جدول المتوسطات الشهرية لاسعار العملات الاجنبية... الدولار 60000 ل.ل.

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

صحتك النفسية توازي صحتك الجسدية... لا تخف من طلب المساعدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

التحية ما قبل الأخيرة لبيار صادق في ذكراه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

مرور رعايا ايرانيين في السعودية وايران تقدر الخطوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

طهران وبغداد وجها لوجه…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

سحرٌ في الـAUB... ألوانٌ وإبهار ومتعة بسبب الكيمياء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

بين بري وجعجع … غرام مستحيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

بين معاناة ذوي الصعوبات التعلّمية ومتابعة الأهل...قدرة على الإبداع والتطور!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

ابتداءً من أوّل أيار ... إرتفاع جديد في أسعار بعض السلع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

‏المنظمات المنظّرة بالانسانية تتهم لبنان بإعادة النازحين السوريين قسراً... متناسية ما تفعله دول اوروبية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:02

سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح في أوّل حفلٍ لها بعد غياب (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:02

منخفض جوي ممطر وبارد... متى يعود الإستقرار؟

LBCI
أمن وقضاء
04:23

العثور على جثة سوري على عمود كهرباء في عين قانا

LBCI
رياضة
08:41

منتخب لبنان لكرة السلة سيلعب ضمن المجموعة الثامنة التي تضمّ كندا وفرنسا ولاتفيا في كأس العالم 2023

LBCI
فنّ
06:01

شيرين عبد الوهاب توجّهت الى المستشفى بعد سقوطها على المسرح: "رجلي ازرقت" (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
06:57

ترقبوا نشرة أخبار الظهر استثنائياً في تمام الثانية والربع بسبب نقل قرعة كأس العالم 2023 لكرة السلة

LBCI
صحف اليوم
00:18

الأجهزة الأمنية والعسكرية في كامل جهوزيتها واستنفارها (الجمهورية)

LBCI
أخبار لبنان
16:56

تغريدة للسفير الإيراني... ماذا جاء فيها؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة