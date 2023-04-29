مقدمة النشرة المسائية 29-04-2023

مقدمة النشرة المسائية 29-04-2023

السؤال الاستراتيجي اليوم ليس متى يتمُ انتخابُ رئيس ٍ للجمهورية وتأليفِ حكومة ، لإعادة تشكيلِ السلطة التنفيذية ، بل : مَن يدفعُ كهرباء ؟ ومَن لا يدفع كهرباء؟ إنها استراتيجيةُ الدول ما دون المتخلِّفة، وفي رأس اللائحة لبنان .



في لبنان ، بلد الإشعاع والنور، وفق ما تقول الأسطورة ، هناك لبنانيٌ يدفع كهرباء، بفواتيرَ مليونية ، وهناك لبناني يستهلك بالملايين ، ولا يدفع . هناك لبناني يدفع ، وهناك لاجئ فلسطيني ونازح سوري ، لا يدفعان ، وزيرُ الطاقة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان ، وعدا بأن لا كهرباءَ لمَن لا يدفعون ، لكن ماذا يقولان اليوم بعد هذه الفضيحة؟



الصمت سيِّد العاجزين...



في السياسة ، وفي الاستحقاق الرئاسي تحديدًا ، كثافةٌ في التحليلات ، ندرة ٌفي المعطيات ، لكن ما هو ثابت ان ملف رئاسة الجمهورية مازال في المربَّع الأول، ليس لأنه لم يتحرك بل لأنه يتعثَّر مع كل تحرُّك ، وهذا ما يبقيه في مكانه .



قبل هذه التفاصيل الخانقة ، فُسحة أمل ٍ من أوكسيجين الرياضة مع سحب القرعة في بطولة العالم لكرة السلة. ما هي النتائج بالنسبة إلى لبنان؟ واين وضعَته القُرعة؟