مقدمة النشرة المسائية 01-05-2023

مقدمة النشرة المسائية

اجتماع عمان التشاوري خطا الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل بالنسبة إلى النازحين السوريين، فتحدث عن أن "العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم هي أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً".



المقررات تحدثت عن "التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح.

أن تبدأ الحكومة السورية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، تحديدَ الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين, للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها.



السؤال هنا: هل يمكن القول إن ملف عودة النازحين وُضِع على نار حامية؟



الجدير ذكره أنه قبيل انطلاق الاجتماع، التقى وزير خارجية الاردن أيمن الصفدي نظيره السوري فيصل المقداد، الذي يزور الاردن للمرة الاولى منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، وبحثا في الجهود المبذولة لإطلاق دور عربي قيادي للتوصل الى حل سياسي للأزمة السورية.



في الحراك الرئاسي، جمود, باستثناء الحركة التي يقوم بها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي يزور غدا البطريرك الراعي ثم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. بو صعب كان قد التقى أخيراً رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.







