مقدمة النشرة المسائية 02-05-2023

بيروت، مداخلَ ووسطًا وشوارعَ رئيسة، اختنقت بعد ظهر اليوم بسبب تنفيذِ سائقي السيارات العمومية اعتصاماتٍ في الطرقات بسبب المنافسة غير المشروعة، لم تتأذَّ الحكومةُ من الإعتصامات بل "طِلعت براس الناس " الذي علِقوا في سياراتهم في الطرقات.المستنقع الرئاسي حرَّك مياهه الراكدةَ حجرُ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي باشر تحركًا بدأه برئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد أمس، وتابعه اليوم مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ، ثم كتلة تجدد وهذا المساء الدكتور سمير جعجع، على ان يلتقي غدًا رئيسَ حزب الكتائب.باستثناء حركة بو صعب، لا مؤشر إلى أي حركة موازية.ففي وقتٍ زار سفيرُ قطر في لبنان ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، الرئيس نجيب ميقاتي ، استبعدت مصادرُ ديبلوماسية وصول موفد قطري إلى بيروت، كما تردد .في ملف النازحين الذي يضغط على الوضع اللبناني يومًا بعد يوم، عممت وزارة الداخلية على المحافظين ومن خلالهم القائمقامين ومعهم البلدياتُ والمخاتير، وجوب اطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين.وزارة الداخلية طلبت من البلديات والمخاتير عدم تنظيم اي معاملة او افادة لاي نازح اذا لم يُثبِت تسجيلَه.كما طلبت من المواطنين عدمَ تأجير اي عقار قبل التبثت من تسجيلِ النازح لدى السلطة المحلية.