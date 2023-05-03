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مقدمة النشرة المسائية 3-5-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-03 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 3-5-2023
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مقدمة النشرة المسائية 3-5-2023

في مرحلة التقارب العربي - السوري، جاءت زيارة الرئيس الإيراني لسوريا... الزيارة تتضمَّن محادثات عسكرية وسياسية واقتصادية، ففي عداد الوفد الإيراني، بالإضافة إلى وزير الخارجية، وزير الطرق وبناء المدن مهرداد بذر باش، ووزير الدفاع محمد رضا آشتياني، ووزير النفط جواد أوجي. فهل تشكل هذه الزيارة نوعاً من فرملة الإندفاعة السورية في اتجاه دول الخليج؟ أم أن دمشق تحاول الإفادة من التقارب السعودي - الايراني؟ 

الرئيس الإيراني كالَ المديح للرئيس السوري، فأعلن أن "سوريا حكومة وشعباً اجتازت مصاعب كبيرة، واليوم نستطيع القول بأنكم قد عبرتم واجتزتم كل هذه المشاكل وحققتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فُرضت ضدكم".

في لبنان، برز تحرك السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الذي زار دار الفتوى وعين التينة. دار الفتوى أكدت مصادرُها للـLBCI أن ما سمعته من السفير السعودي هو الكلام عن مواصفات الرئيس من دون الدخول في تفاصيل الأسماء. ومن عين التينة، قال البخاري: الموقف السعودي يُشدِّد على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية قادر على تحقيق ما يتطلّع إليه الشعب اللبناني الشقيق. 

وهذا المساء زار السفير البخاري معراب والتقى الدكتور جعجع. 

في الشأن البلدي، قفز إلى الواجهة اليوم، قرار المجلس الدستوري تعليق نفاذ التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، إلى حين البت بالطعون، فهل في هذا التطور اتجاه معيَّن إلى ما سيكون عليه القرار؟ 

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