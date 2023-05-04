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مقدمّة النشرة المسائية 04-05-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-04 | 12:48
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مقدمّة النشرة المسائية 04-05-2023
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مقدمّة النشرة المسائية 04-05-2023
ماذا جاء في مقدمّة النشرة المسائية للـLBCI لليوم 04-05-2023؟
يتساقط العظماء كأوراق الخريف لكن أسماءهم تبقى على الورق محفورةً بخطٍ من ذهب.
ورقةٌ من الأوراق سقطت اليوم، إيلي شويري... مَن لا يرنِّم أغنية "يا أهل الأرض وأنتو ترابا"؟ وأغنية "سامِع صوتِك يا بلادي"؟ وعشراتِ عشرات الأغنيات التي تحوَّلت إلى أناشيد، رافقت أجيال الحرب وأجيال ما بعد الحرب..! إيلي شويري مرَّ على كثيرٍ من الأجيال، ولعلَّه مؤرِّخُ الأغنية الوطنية، صوتًا ولحنًا وكلمات... إنه زمن رحيل الكبار، وما أقساه زمن...!
بالعودة إلى يومياتنا، قرار قضائي أحدث دويًا... المجلس التأديبي القضائي أصدر قرارًا بفصل القاضية غادة عون من الخدمة، والقاضية عون استأنفت قرار صرفها.
تطور قضائي آخر. وزير العدل أصدر تعميمًا بامتناع القضاة عن الظّهور الإعلامي بجميع أشكاله، وعن اتّخاذ أيّ موقف علني على أيّ منصّة إعلاميّة أو إلكترونيّة أو غيرها، من دون الحصول على إذن مسبق من المرجع المختص.
نادي قضاة لبنان رفض التعميم ورأى أنه يضرب استقلال السلطة القضائية وأساسيات العمل القضائي، واعتبره بحكم غير الموجود.
تطور يتعلق بقضية النازحين السوريين من باب أزمة خرجت إلى العلن بين الدولة اللبنانية ومفوضية شؤون اللاجئين.
المفوضية تتحدث عن "العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين، مع إضافةِ أنها تدعم اللاجئين للعودة متى شعروا هم بالأمان للقيام بذلك، والعودة ُ منوطة بهم. جاء هذا الموقف بعدما نُشِر أن "هناك ورقة خطيرة تقدّمت بها الـUNHCR إلى الأمن العام اليوم، تطالب بإعطاء مليون و600 ألف نازح حق الإقامة والعملِ والتعليم وتثبيتِهم في لبنان كلاجئين...".
رئاسيًا، حركة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري استمرت ناشطة اليوم أيضًا، مع تأكيدٍ، بحسب مصادر للـ "أل بي سي آي" أن الفراغ سيفاقم أزمات لبنان، والمملكةَ تتحرّك للتشديد على هذه النقطة، كذلك، فهي ترى أن على السياسيين اللبنانيين تحملَ مسؤولياتهم الوطنية واختيارَ الرئيس.
وتقول المعلومات إن المملكة لم تطلب ولن تطلب من أي طرف التصويتَ لمرشح لا يَرغب به...
البداية من الأزمة المتفاقمة المتعلقة بالنازحين السوريين والداتا المتعلقة بهم.
أخبار لبنان
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مقدّمة
النشرة المسائية
LBCI
مقدمة النشرة المسائية 3-5-2023
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