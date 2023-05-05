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مقدمة النشرة المسائية 05-05-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-05 | 12:50
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مقدمة النشرة المسائية 05-05-2023
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مقدمة النشرة المسائية 05-05-2023
بما أن لا شيء يُذكر في موضوع رئاسة الجمهورية وبما ان الملفَ يحتاج الى الكثير من الوقت ليتبلور تعالوا نتحدث عن اربعة استحقاقاتٍ فعلية.
- الاستحقاق الاول هو بحث المسؤولين اللبنانيين عن اسم حاكم لمصرف لبنان يحلُّ مكان رياض سلامة عندما تنتهي مهامُه في تموز المقبل.
الموقع يهم الاميركيين قبل أيِّ موقع آخر وعليه تَجري مفاوضات يُعمل عليها في الداخل والخارج وصولا لاسم حاكم توافق عليه واشنطن ولا يرفضه حزب الله ويكون قادرا على تبوؤ المنصِب بقرار من حكومة تصريف الاعمال يُتخذ تحت عنوان الضرورة القصوى.
اما من يعمل على الملف جدياً فهُم من الخارج: الولايات المتحدة وفرنسا.
اما في الداخل: فالرئيس نبيه بري والتيار الوطني الحر.
- الاستحقاق الثاني يتمثل في ملف النزوح السوري في لبنان.
فبعدما اكدت الـunhcr أمس انها لم تضع شروطا على المعنيين مقابل تسليم الداتا إطّلعت الـLBCI اليوم على الورقة التي ارسلتها المنظمةُ الدولية وفيها: تطالب المنظمةُ الدولية السلطاتِ اللبنانية بمنح النازحين السوريين الذين دخلوا الى لبنان بعد العام 2015 تصاريحَ الاقامة ما يُسهِّل التعاون بين الـunhcr والسلطات اللبنانية.
وفيما عادت المنظمة واوضحت أن تصاريحَ الاقامة لا تؤدي بحسَبِها الى التجنيس او الاقامة الدائمة في لبنان, يتوقع أن يشهد هذا الملف اعتبارا من هذه الليلة تطوراتٍ مهمة, فهل تكون مرتبطة فقط بالداخل اللبناني ام بزيارة الى ما بعد الحدود؟
- الاستحقاق الثالث يرتبط بعودة سوريا الى الحِضن العربي وهو ما بات شبهَ محسوم بحسَب مصادرَ ديبلوماسية اعتبرت ان القرار اتُخذ وانه سيتبلور خلال لقاء وزراء الخارجية العرب في القاهرة الاحد.
الاجتماع يأتي قبل ايام قليلة من قمة جدة العربية المقررة في التاسع عشر من آيار المقبل والتي ستكرِّس السعودية اللاعبَ الابرزَ على مستوى المنطقة.
اما الاستحقاق الرابع، فهو الحلُم اللبناني بوصول منتخب الارز في كرة السلة الى نهائيات بطولة العالم التي تنطلق في الخامس والعشرين من آب المقبل في كل من الفيلبين واليابان واندونيسيا، وستنقلها الـLBCI مباشرة من هناك، في وقت تستقبل الـLBCI في استوديوهاتها الآن كأس العالم بكثير من الامل.
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