الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
25
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
25
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
يوغا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
25
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
25
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدّمة النشرة المسائية 07-05-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-07 | 12:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدّمة النشرة المسائية 07-05-2023
2
min
مقدّمة النشرة المسائية 07-05-2023
ماذا جاء في مقدّمة النشرة المسائية للـLBCI لليوم 07-05-2023؟
عادت سوريا إلى الجامعة العربية، فمتى يعود النازحون السوريون إلى سوريا؟
قرار العودة، قرار كبير واستراتيجي، جاء إثر اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، وحمل القرار الرقم 8914 الذي تحدَّث عن "استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارا من يوم 7 أيار 2023".
كما تحدث القرار عن "تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر والأمين العام، لمتابعة تنفيذ بيان عمان".
الملاحظ أن البيان والقرار لم يتطرقا إلى مسالة النازحين من سوريا إلى دول الجوار ولاسيما لبنان، كما لا إشارة إلى كيفية عودتهم.
سوريا رحبت بالقرار فقالت عبر خارجيتها: "تجدد سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية، موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك، أن المرحلة المقبلة تتطلب نهجاً عربيًا فاعلًا وبناءً يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".
هكذا، ملف النازحين محط عدم تركيز، إلى حد التجاهل، سواء في بيان الجامعة العربية أو في بيان الخارجية السورية، فهل هذا يأتي من ضمن إبقاء لبنان بعيدًا عن دائرة الاهتمام؟ وما هي مسؤولية المسؤولين اللبنانيين في هذا الإطار؟
هذا الهاجس ركَّز عليه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي سأل: "هل وراء الموقف الدولي نية توطينهم في لبنان؟ وهل أنهم لا يحبذون عودتهم إلى سوريا خوفا من الهجرة إلى بلدانهم؟ فكيف للبنان الرازح تحت أثقاله أن يحمل إضافة مليونين وثمانين ألف نازح سوري وثلاثمئة ألف لاجئ فلسطيني؟ فنقول للمجتمع الدولي قدموا مساعداتكم للنازحين السوريين على أرض سوريا وطنهم لكي يواصلوا تاريخهم ويعززوا ثقافتهم ويحموا حضارتهم. فافصل أيها المجتمع الدولي بين الوجه السياسي والوجه الإنساني - الوطني بعودة النازحين إلى بلادهم".
يأتي قرار الجامعة العربية بعد أيام على زيارة الرئيس الايراني لسوريا وتوقيع الاتفاقات معها. وبين إيران والجامعة العربية، كيف ستتمكن دمشق من التوفيق بين الحضن العربي والحضن الايراني؟ هل تعوِّل على التقارب السعودي الايراني؟
وسط كل هذا الحِراك، أين لبنان وملفاته الساخنة؟ من الرئاسة إلى عبء النازحين؟ هل يكون مجددا في اسفل سلم الأولويات إلى حين البت باستحقاقات المنطقة؟ هل تتحمل الدولة مسؤوليتها قبل أن تطلب من الآخرين أن يتحملوا مسؤوليتهم؟
رئاسيًا، موقف لافت لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، من ملف الاستحقاق الرئاسي، بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة، قال فيه: "لا أستطيع أن اتخذ موقفًا دون استشارة تيمور جنبلاط لأنه رئيس اللقاء الديمقراطي".
البداية من قرار الجامعة العربية.
أخبار لبنان
مقدمة نشرة الاخبار
مقدّمة
سوريا
الاخبار
LBC
مقدمة النشرة المسائية 06-05-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:53
معلومات للـLBCI: اجتماع ثلاثي عقُد بين السعودية والجزائر والأردن على هامش الاجتماع التشاوري المغلق طالبوا فيه الجزائر بإبراز الجهود التي بذلتها في القمة العربية الماضية لعودة سوريا للجامعة العربية
آخر الأخبار
06:53
معلومات للـLBCI: اجتماع ثلاثي عقُد بين السعودية والجزائر والأردن على هامش الاجتماع التشاوري المغلق طالبوا فيه الجزائر بإبراز الجهود التي بذلتها في القمة العربية الماضية لعودة سوريا للجامعة العربية
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-01
ماذا قال وزير الخارجية الاردنية للـLBCI عن عودة سوريا الى الجامعة العربية؟ وهل اجتماع عمّان حول سوريا ايجابي ام سلبي؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-01
ماذا قال وزير الخارجية الاردنية للـLBCI عن عودة سوريا الى الجامعة العربية؟ وهل اجتماع عمّان حول سوريا ايجابي ام سلبي؟
0
آخر الأخبار
2023-04-06
معلومات للـLBCI: ارجاء جلسة سلامة امام قاضي التحقيق شربل ابو سمرا الى ١٨ ايار المقبل بعدما حضر وكيله للاطلاع على مصير الدفوع المقدّمة من سلامة بوجه هيئة القضايا لعدم صفتها لحضور جلسة الاستماع اليه وعدم استحصالها على اذن من وزير المال
آخر الأخبار
2023-04-06
معلومات للـLBCI: ارجاء جلسة سلامة امام قاضي التحقيق شربل ابو سمرا الى ١٨ ايار المقبل بعدما حضر وكيله للاطلاع على مصير الدفوع المقدّمة من سلامة بوجه هيئة القضايا لعدم صفتها لحضور جلسة الاستماع اليه وعدم استحصالها على اذن من وزير المال
0
آخر الأخبار
2023-03-21
البزري للـLBCI: لنا مصلحة بالاستقرار السوري بغض النظر عمّا يحصل في الداخل السوري وجزء من استقرار سوريا العودة الى الحضن العربي
آخر الأخبار
2023-03-21
البزري للـLBCI: لنا مصلحة بالاستقرار السوري بغض النظر عمّا يحصل في الداخل السوري وجزء من استقرار سوريا العودة الى الحضن العربي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-06
مقدمة النشرة المسائية 06-05-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-06
مقدمة النشرة المسائية 06-05-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-05
مقدمة النشرة المسائية 05-05-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-05
مقدمة النشرة المسائية 05-05-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-04
مقدمّة النشرة المسائية 04-05-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-04
مقدمّة النشرة المسائية 04-05-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-03
مقدمة النشرة المسائية 3-5-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-03
مقدمة النشرة المسائية 3-5-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
01:22
أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة... متى يستقر الطقس؟
حال الطقس
01:22
أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة... متى يستقر الطقس؟
0
أخبار دولية
23:54
ولي العهد يستعرض تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع مستشار الأمن القومي الأميركي
أخبار دولية
23:54
ولي العهد يستعرض تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع مستشار الأمن القومي الأميركي
0
علوم وتكنولوجيا
2023-05-05
دراسة تكشف... حمض نووي بشري على قلادة عمرها 20 ألف سنة! (صورة)
علوم وتكنولوجيا
2023-05-05
دراسة تكشف... حمض نووي بشري على قلادة عمرها 20 ألف سنة! (صورة)
0
أخبار دولية
00:17
وارن بافيت يعتبر أن تعامل الحكومة الأميركية مع أزمة المصارف كان "ضعيفا"
أخبار دولية
00:17
وارن بافيت يعتبر أن تعامل الحكومة الأميركية مع أزمة المصارف كان "ضعيفا"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:09
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": رفضُنا لانتخاب فرنجية رئيسا مستمر في ظل المعطيات المتوفرة حاليا
أخبار لبنان
16:09
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": رفضُنا لانتخاب فرنجية رئيسا مستمر في ظل المعطيات المتوفرة حاليا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
النجاح الرياضي اللبناني مهدد بفعل الانقسامات والتباينات في اللجنة الاولمبية اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
النجاح الرياضي اللبناني مهدد بفعل الانقسامات والتباينات في اللجنة الاولمبية اللبنانية
0
رياضة
13:54
تنافس بين السائقين في رالي الربيع والفوز من نصيب روجيه فغالي
رياضة
13:54
تنافس بين السائقين في رالي الربيع والفوز من نصيب روجيه فغالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
كأس العالم لكرة السلة يصل الى محطته الاخيرة بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:52
كأس العالم لكرة السلة يصل الى محطته الاخيرة بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
راشيا إلى ركب البلدات التي تدعم اللّامركزية السياحية
تقارير نشرة الاخبار
13:50
راشيا إلى ركب البلدات التي تدعم اللّامركزية السياحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
لماذا اختير بناء مزار سيدة لبنان في درعون ومتى بدأت عملية البناء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
لماذا اختير بناء مزار سيدة لبنان في درعون ومتى بدأت عملية البناء؟
0
أخبار لبنان
13:40
بو حبيب يثير ملف النزوح السوري امام القمة العربية.. فهل سينجح لبنان في الوصول الى حل لازمة النزوح؟
أخبار لبنان
13:40
بو حبيب يثير ملف النزوح السوري امام القمة العربية.. فهل سينجح لبنان في الوصول الى حل لازمة النزوح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الحقيقة المرة-الجزء الرابع: هذا هو مصير الودائع الكبيرة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الحقيقة المرة-الجزء الرابع: هذا هو مصير الودائع الكبيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
العراق مستمر في تقديم يد العون للبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
العراق مستمر في تقديم يد العون للبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:22
أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة... متى يستقر الطقس؟
حال الطقس
01:22
أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة... متى يستقر الطقس؟
2
خبر عاجل
15:15
باسيل لـ الاحد مع ماريو: أقول لنصرالله إن الطريقة التي اعتدنا على التعاطي فيها مع بعضنا البعض على مدى سنوات بإمكانها أن تسهم في إيجاد الكثير من الحلول
خبر عاجل
15:15
باسيل لـ الاحد مع ماريو: أقول لنصرالله إن الطريقة التي اعتدنا على التعاطي فيها مع بعضنا البعض على مدى سنوات بإمكانها أن تسهم في إيجاد الكثير من الحلول
3
امن وقضاء
14:19
غادرت مكان عملها في محلة حارة صخر-جونية ولم تعد... هل من يعرف شيئًا عن اليسار؟
امن وقضاء
14:19
غادرت مكان عملها في محلة حارة صخر-جونية ولم تعد... هل من يعرف شيئًا عن اليسار؟
4
خبر عاجل
06:48
معلومات للـLBCI: التوافق خلال الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء خارجية العرب على دخول لبنان على لجنة المتابعة لحل الأزمة السورية المؤلفة من السعودية العراق الاردن ومصر
خبر عاجل
06:48
معلومات للـLBCI: التوافق خلال الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء خارجية العرب على دخول لبنان على لجنة المتابعة لحل الأزمة السورية المؤلفة من السعودية العراق الاردن ومصر
5
خبر عاجل
12:05
جنبلاط من عين التينة: السفير السعودي أكد للجميع خلال جولته أن المملكة على مسافة واحدة من الجميع
خبر عاجل
12:05
جنبلاط من عين التينة: السفير السعودي أكد للجميع خلال جولته أن المملكة على مسافة واحدة من الجميع
6
خبر عاجل
14:57
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": هناك سعودية جديدة نراها وهي تقول إنها تريد الاستثمار في بلد حقيقي وهي تعمل بحسب تجاربها مع لبنان وهذا الامر مفيد لنا
خبر عاجل
14:57
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": هناك سعودية جديدة نراها وهي تقول إنها تريد الاستثمار في بلد حقيقي وهي تعمل بحسب تجاربها مع لبنان وهذا الامر مفيد لنا
7
خبر عاجل
11:19
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في عين التينة
خبر عاجل
11:19
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في عين التينة
8
خبر عاجل
15:00
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لن نكون جزءا من تمديد الازمة في لبنان ووصول فرنجية إلى الرئاسة بالمعنى السياسي الضيف يناسبنا لكن الموضوع هو هل هوية الرئيس هي الحل المطلوب للبنان؟
خبر عاجل
15:00
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لن نكون جزءا من تمديد الازمة في لبنان ووصول فرنجية إلى الرئاسة بالمعنى السياسي الضيف يناسبنا لكن الموضوع هو هل هوية الرئيس هي الحل المطلوب للبنان؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store