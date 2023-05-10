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مقدمة النشرة المسائية 10-05-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-10 | 12:54
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مقدمة النشرة المسائية 10-05-2023
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مقدمة النشرة المسائية 10-05-2023
مقدمة النشرة المسائية 10-05-2023
يحضر الرئيس السوري بشار الأسد القمة العربية ، أو لا يحضر ، باتت هي القضية ؟
رسميًا ، تلقى الأسد اليوم الدعوة .
في المقابل ، أجواء إعلامية قطرية ترجِّح إما تأجيل القمة وإما عدم حضور الأسد .
مصادر ديبلوماسية عربية في القاهرة قالت للعربي الجديد أن " مشاورات مستجدة برزت خلال الساعات الماضية بشأن إمكانية تأجيل القمة " وتتابع المصادر : " جاءت هذه المشاورات بعد رفض ثلاث دول من أعضاء الجامعة، بينها الكويت والمغرب، حضور رئيس النظام السوري القمة، مؤكدة في الوقت ذاته على التزامها بقرار عودة سورية لمقعدها، لكن شريطة عدم حضور الأسد القمة المقبلة."
تضيف المصادر " أنّ موقف الدول الثلاث الرافضة لحضور الأسد استمد قوة إضافية من موقف مماثل من الإدارة الأميركية، التي ترفض قرار عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، لافتةً في الوقت ذاته إلى أنّ الإدارة في واشنطن، على أقل تقدير، لاتزال تتمسك بتقييد حركة الأسد وعدم منحه أي شرعية دولية، رغم قرار الجامعة الذي جاء بأغلبية الأصوات."
في موازاة الجو القطري ، نشرت وكالة تاس الروسية نقلا عن محلل سياسي خبرا مفاده أن لديه معلومات موثوقة في الرياض ودمشق بأن الرئيس السوري قد يزور السعودية قبل موعد القمة . مصدر في الخارجية السعودية قال للLBCI إن خبر زيارة الأسد للسعودية يوم الإثنين غير صحيح .
في مطلق الأحوال ، في حال تمّت زيارة الأسد للمملكة قبل موعد القمة العربية، يكون الإتفاق بغياب الأسد عن القمة وحضور ممثل عن سوريا بهدف عدم استفزاز الدول العربية التي لا تزال غير موافقة على عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
أو يكون الإحتمال الثاني هو سفر الأسد إلى السعودية في موعد القمة وحضورها شخصيا.
في الموازاة ، حدث امني يتعلق بسوريا وبداعش : تنظيم الدولة الإسلامية تبنى تفجير مركبة بعبوة ناسفة داخل مركز للشرطة في دمشق ، ما تسبّب بمقتل ضابط برتبة مقدم وإصابة أربعة عناصر من الشرطة،
وأورد التنظيم في بيان أن مجموعة من جنود الخلافة تمكنت من زرع وتفجير عبوة ناسفة على آلية داخل مركز للشرطة" في منطقة برزة.
تحرك تنظيم الدولة الاسلامية في دمشق جاء لافتًا في توقيته .
في الاستحقاق الرئاسي، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن انتخاب رئيس للجمهورية هو بداية البدايات"، لافتا الى "وجوب انجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد اقصى في 15 حزيران المقبل، اذ لا أحد يمكن ان يعرف الى اين يتجه البلد من خلال الامعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية" . . في المقابل جدد التيار الوطني الحر رفضه منطق مرشحي المواجهة والممانعة .
البداية مع الحلقة الثانية من ملف الكابتاغون ، مع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية السعودية كشفت على موقعها على تويتر أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات تمكنت اليوم من ضبط شحنة مخدرات ضمت ثمانية ملايين و280 ألف حبة من مادة الأمفيتامين المخدرة كانت مخبأة في شحنة مُبيّض للقهوة.
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