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مقدمة النشرة المسائية 11-5-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-11 | 13:00
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مقدمة النشرة المسائية 11-5-2023
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مقدمة النشرة المسائية 11-5-2023

مقدمة النشرة المسائية 11-5-2023

الحدث السياسي الابرز اليوم هو لقاء السفير السعودي وليد البخاري بمرشح ثنائي امل حزب الله الى الانتخابات الرئاسية سليمان فرنجية .

في الشكل،التطور كبير، ولكن في المضمون ،لا يزال الفراغ الرئاسي سيدَ قصر بعبدا .
فالسعودية على موقفها :

-انجاز الاستحقاق الرئاسي بسرعة.
-لا فيتو لديها على احد،ولا تدعم احدا.
-تدعو اللبنانيين للالتقاء لاخراج البلاد من الازمة.
-شروطها معروفة للمساهمة في انقاذ لبنان والاصلاحات اولها.

كل ذلك يضع اللبنانيين امام واقع : الامر لكم .

فإما تختارون من يناسب كل ما تقدم، وإما تتحملون مسؤولية خياراتكم,  فنحن نحكم على الممارسة، هكذا يقول السعوديون .
وضعُ الامر في يد اللبنانيين، لن يؤدي بهم الى حل،فمواقف الافرقاء ثابتة بدورها :
-ثنائي امل حزب الله مصر على ترشيح فرنجية ، وعلى اعتبار ان لا خطة "ب" لاستبادله .
-اصرار يواجه بمجوعة فيتوات من التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية ، الكتائب ،الحزب الاشتراكي ،حركة تجدد والتغييريين .
فيتوات ولو كثرت لم تؤد حتى الساعة الى الالتقاء حول اسم مرشح يتوافق عليه كل هؤلاء ,
ولكنها في المقابل تمنع بمعادلة حسابية نيل فرنجية 65 صوتا توصله الى بعبدا ،وتاليا فان الرئيس نبيه بري لن يدعو النواب لاي جلسة انتخابية .
-اما فرنجية الذي تخاض فيه ومعه وضده اشرس المعارك ، فهو لم يعلن حتى الساعة ترشيحه رسميا ،حتى لو قال في تغريدة اليوم : ان اللقاء كان وديا وممتازا . 

وعليه , صفحة الانتخابات الرئاسية مطوية الى اجل ليس بقصير، اما صفحة استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فمفتوحة وبقوة .
-اولا وفي معلومات خاصة بال lbci  ، فان الحاكم لن يتوجه الى فرنسا لحضور جلسة استجواب امام القاضية الفرنسية  Aude Buresi  ووكلاؤه  يعزون السبب الى عدم اكتمال اجراءات رفع منع السفر عنه .
-اما ثانيا وهو الاهم ،فلا نية لنائب الحاكم الاول  وسيم منصوري باستلام مهام سلامة,وهو بموقفه هذا مدعوم من الرئيس بري,فيما لا تَوافق  حتى الساعة بين الافرقاء على مبدأ تعيين حاكم في غياب رئيس للجمهورية،فكيف بالحري على اسم هذا الحاكم ؟ فهل ينضم منصب حاكم المركزي الى الفراغات اللبنانية ؟ام يُستخرج حل ما ولو في اللحظات الاخيرة ؟
هذه قراءة واقعية لكثرة المشاكل اللبنانية ،وازيها في المنطقة تفجيرعسكري في قطاع غزة  وردًّ فلسطيني في قلب تل ابيب ، في وقت تسعى السعودية الى تصفير المشاكل ،وتضع في اولوياتها وقف تدفق الكبتاغون من سوريا ومن محيطها ومنه لبنان الى اراضيها وسائر الخليج .
 

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