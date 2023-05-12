مقدمة النشرة المسائية 12-05-2023

حدَّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خارطة طريق تتعلق بانتخابات الرئاسة ودور حكومة تصريف الأعمال ودور مجلس النواب.



في موضوع الرئاسة ذكَّر" أننا اخترنا مرشحنا، وأنتم رشِّحوا وادعموا مَن تريدون".



في موضوع حكومة تصريف الأعمال، أعطاها جرعة دعم قائلًا : " يجب ان تواصلَ عملها" .



في موضوع مجلس النواب قال : " بإمكانه أن يُشرِّع".



في موضوع حاكم مصرف لبنان قال : " نحن لسنا مع تعيين هذه الحكومة لحاكم مصرف لبنان، أو التمديد للحاكم "؟



في ملف العلاقة مع سوريا ، اعتبر أن لبنان مطالبٌ بإعادة العلاقاتِ الطبيعية مع سوريا.



في مقابل مواقف السيد نصرالله، حركة متقدمة للسفير السعودي في لبنان وليد البخاري، محطتُه اليوم لقاء مع كتلة " تجدد " في مقرها، وفيما لم يُدلِ بأي تصريح بعد اللقاء، أعلن النائب ميشال معوض أن "السعودية تعتبر أنه من حقِّ اللبنانيين اختيارُ الرئيس وبالتالي تحمُّل مسؤولية هذا الخيار، ونحن نصر على ألا يشكل هذا الاستحقاق استمراراً لسياسية العزل".



البخاري كان استقبل في دارته وزير الداخلية.



اقتصاديًا، الدولار الجمركي بـ 86 ألف ليرة اعتبارًا من غد.



أما في ملف اقليمي يعكس التقارب بين فرنسا وإيران، أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنّ فرنسا ستواصلُ العمل بهدف الإفراج عن جميع الأوروبيين الذين لا يزالون معتقلين في إيران، وذلك بعد الإفراج عن فرنسييْن اثنين اليوم.



وقالت كولونا : "سنواصل العملَ كأوروبيين للافراج عن مواطنينا، وهم اربعة، المفرج عنهما سيكونان في باريس هذا المساء حيث ستستقبلهما عائلتاهما ، ونشكر كلَّ الذين عملوا من أجل إطلاق سراحهما".



