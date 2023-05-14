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مقدمة النشرة المسائية 14-5-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-14 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 14-5-2023
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مقدمة النشرة المسائية 14-5-2023

في شكل شبه حاسم، تتضح بعد قليل نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية على أن تعلن رسميا في غضون يومين. 

انتخابات يحق لأكثر من ستين مليون ناخب المشاركة فيها، ومعلومات تؤكد أن نسب التصويت خلالها تاريخية وهي فاقت التسعين في المئة. 

فلصالح من صوت الاتراك؟ هل لصالح الرئيس رجب طيب اردوغان الموجود في سدة الرئاسة منذ عشرين عاما، ام لصالح منافسه كمال كيليتشدار اوغلو الذي التفت حوله معظم المعارضة؟

لا شك أن تركيا منقسمة عاموديا، فالاستفتاءات أشارت الى أن الفوز سيحسم بفارق نقاط قد لا تتعدى الثلاثة أو الأربعة بين الفريقين. 

أما كيف يمكن أن يختصر مسار المعركة، فربما باللحظات الأخيرة منها قبل الدخول في الصمت الانتخابي.

لحظات امّ خلالها اردوغان المصلين في مسجد آيا صوفيا، فيما وضع كيليتشدار أوغلو وروداً على ضريح مصطفى كمال أتاتورك، صانع تركيا الحديثة والعلمانية.

صورة تدل على عمق التجاذبات الثقافية في المجتمع التركي، الذي خاض معركة اقتراع قاسية على وقع أزمة اقتصادية حادة بلغ فيها حجم التضخم أكثر من 44%، وأزمة لجوء، وتداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وصولا الى مستقبل البلاد بحد ذاتها. 

مستقبل، اذا فاز فيه اردوغان للمرة الثالثة، سيواصل دفع تركيا بعيدا عن الغرب، الذي اتهمه بالتدخل في الانتخابات، لكن دون مغادرة حلف الناتو، فالرئيس التركي يبني لتعدد التحالفات وفي عمقها التحالف مع الصين وروسيا.

أما كيليتشدار وغالبية المعارضة التي تدعمه، فينوي توجيه البلاد، وهي من أعضاء الناتو، مرة جديدة نحو الغرب من دون الابتعاد كليا عن موسكو.

ساعات قليلة تفصل العالم عن تلبور الصورة الانتخابية التركية، وهي قد لا تعني معظم اللبنانيين، ولكن ما يجب أن يعنيهم هو أن أكثر من ستين مليون تركي دخلوا معركة، خيضت من دون حوار مسبق لا على اسم الرئيس، ولا على الضمانات التي يقدمها لهذا الفريق او ذاك، ومن دون شروط مسبقة.
 
معركة عنوانها الديموقراطية، وسقفها الحرية، والكلمة الأخيرة فيها لصناديق الاقتراع. 

مقدمة نشرة الاخبار

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مقدّمة النشرة المسائية 13-05-2023
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