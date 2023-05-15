الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 15-05-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-15 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 15-05-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 15-05-2023

مقدمة النشرة المسائية

أسبوع القمة العربية في السعودية بامتياز، والعنوان العريض لهذا الحدث يُتوقَّع أن يكون: عودة سوريا. كيف ستكون هذه العودة؟ العرب يريدونها بشروطهم. سوريا تريدها بشروطها، متكئة على أن النظام لم يسقط، وبأن إيران تدعمها. العرب يعرفون أن سوريا مدمَّرة وأن إعادة الإعمار هًم الذين يتحكمون فيها، فكيف ستنجح دمشق في التوفيق بين متطلبات إيران وشروط العرب؟ 

الاجتماع التحضيري اليوم شارك فيه وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد. كلمتُه عكست الاتجاهَ الذي تنحوه سوريا في القمة، إذ دعا الدول العربية للاستثمار في سوريا.

في ظل ما اعتبره وجود فرص مهمة، وآفاق واعدة، وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار في قطاعات رابحة، ومجدية اقتصاديًا لجميع الأطراف. وربط وزير الاقتصاد السوري تسريعَ عودة المهجرين بتعزيز العملية الإنتاجية والتنموية، عبر تهيئة البيئة المناسبة لهم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بما يمَكنهم من المشاركة في إعادة إعمار بلدهم. 

إذا، مطلبا سوريا من القمة، الاستثمار العربي والتمويل العربي لأعادة الإعمار، كتمهيد أو شرط لأعادة النازحين. 

وقبيل أيام من افتتاح القمة، يبدو أن ليس هناك إجماعًا عما هو مطلوب من سوريا، في هذا المجال تقول المعلومات إن هناك ثلاث دول عربية تصر على أن تقدّمَ سوريا خارطة طريق أو ما يمكن اعتبارُه تنازلات في ما خص موضوع الإصلاح، فهل تُقدِم سوريا على هذه الخطوة؟ 

بالتزامن من الإعداد للقمة، أعلنت السلطات السعودية إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة قادمة إلى المملكة، مخبأة داخل ألواح خشبية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي، تمكنت من إحباط تهريب مليون و395 ألف و90 قرص كبتاغون، مخبأة في إرسالية واردة عبر الميناء.

وذكرت الوكالة أن الأقراص المخدرة كانت مخبأة في تجاويف الألواح الخشبية، وأن المديرية العامة لمكافحة المخدرات قبضت على مُستقبِل الشحنة في السعودية لكنها لم تذكر جنسيتَه. 

لبنانيًا، البلد معلَّق على ما يمكن أن تحمله قمة جدة من تطورات، وما عدا ذلك اجتهادات وتحليلات. 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة المسائية

LBCI

مقدمة النشرة المسائية 14-5-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-05-05

في سابقة هي الاولى من نوعها كأس العالم لكرة السلة في لبنان والآن في استديو الـLBCI... التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل

LBCI
خبر عاجل
14:29

ترقبوا بعد لحظات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ضمن برنامج عشرين 30 مباشرة عبر شاشة الـLBCI

LBCI
منوعات
04:30

رنيم بو خزام تُعلن ولادة طفلها الأول من زوجها ربيع أبو علوان... وصورة حصرية للـLBCI!

LBCI
أخبار لبنان
03:19

نجاة صليبا للـ LBCI: لاسترجاع انتظام العمل المؤسساتي واحترام الدستور

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-14

مقدمة النشرة المسائية 14-5-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-13

مقدّمة النشرة المسائية 13-05-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-12

مقدمة النشرة المسائية 12-05-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-11

مقدمة النشرة المسائية 11-5-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
01:38

ارتفاع كبير بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
أخبار دولية
2023-03-21

روسيا والصين "قلقتان" من تنامي وجود الناتو في آسيا

LBCI
فنّ
06:00

رامي عياش على مسرح التريانو العريق في باريس... عودة الى زمن الفن الاوركسترالي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-08

ماذا قال المتحدث بإسم الجامعة العربية للـLBCI حول دعوة سوريا للقمة العربية المقبلة؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
16:04

جنبلاط لـ"عشرين 30": لا لمرشح تحدٍّ وعلينا ايجاد مرشح تسوية وهذا أفضل اسم مطروح للرئاسة..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

في بعلبك: كلب اكل حذاء قاصر… فأحرقه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بوسطن سلتيكس يحجز آخر بطاقات النصف النهائي بعد إسقاطه فيلادلفيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

في الرياضة الميكانيكية اليكم نتائج المرحلة الثالثة من بطولة لبنان للكارتينغ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

"الحشيشة بعقول اللبنانيين"- الجزء الثالث: الجدوى من زراعة الحشيشة نموذج للمنفعة الاقتصادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

المعاينة الميكانيكية عائدة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

خلاف مستمر بين المركزي وكهرباء لبنان

LBCI
أخبار لبنان
13:22

رعد: قناعة الحزب هي المُضيّ بالاتجاه الصحيح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

سينان أوغان: أول الخارجين من سباق الرئاسة التركية.. هل يكون صانع رئيس تركيا المقبل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
04:30

رنيم بو خزام تُعلن ولادة طفلها الأول من زوجها ربيع أبو علوان... وصورة حصرية للـLBCI!

LBCI
فنّ
05:49

رينا ورومي شيباني مع شقيقتهما الثالثة... شاهدوا جمال سارة شيباني! (صورة)

LBCI
فنّ
05:45

ماغي بو غصن بعمر الـ 18 سنة... هل تغيّرت ملامحها كثيراً؟ (صور)

LBCI
صحف اليوم
23:59

القاضي أبو سمرا لـ "الأخبار" :لم أعثر عليه في أي مكان

LBCI
فنّ
06:28

وفاة نجم "باب الحارة" محمد خرماشو... وداعاً "أبو حسن"

LBCI
أخبار لبنان
01:13

العثور على جثة شاب غرق منذ يومين على شاطىء الروشة

LBCI
آخر الأخبار
04:08

البخاري: نريدُ لبنان أن يكون كما كان واحة للفكر وثقافة الحياة

LBCI
حال الطقس
01:38

ارتفاع كبير بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة