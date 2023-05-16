مقدّمة النشرة المسائية 16-05-2023

ماذا جاء في مقدّمة النشرة المسائية لليوم 16-05-2023؟

مواجهة قضائية - مصرفية لبنانية على أرض فرنسية:

القاضية الفرنسية أود بوريزي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أعلن أنه سيطعن بالقرار الذي يشكِّل مخالفة واضحة للقوانين الفرنسية.



قرار القاضية الفرنسية جاء إثر تغيب سلامة عن المثول أمامها في فرنسا، ووفق محاميه فإنه تغيب بسبب عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول.



وكان أمام القاضية خيارُ إصدار أمر استدعاء جديد، لكنها قررت إصدار مذكرة توقيف دولية في حقّه.



المحامي الفرنسي ويليام بوردون الذي يمثل جمعيتين من بين المدّعين قال إنه "سيوقَفُ في يوم أو آخر".



سلامة الذي قرر الطعن أعلن أن القاضية الفرنسية اتخذت قرارَها بناء على أفكار مسبقة.



هذا الملف سيُلقي بثقلِه على الوضع اللبناني السياسي والمصرفي، خصوصًا أنه الأولُ من نوعه، والاسئلة حوله كثيرةٌ وأبرزها: هل من انعكاسات مصرفيه؟ وماذا سيكون عليه موقف القضاء اللبناني؟