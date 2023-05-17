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مقدّمة النشرة المسائيّة 17-05-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-17 | 12:46
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مقدّمة النشرة المسائيّة 17-05-2023
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مقدّمة النشرة المسائيّة 17-05-2023
هل قمة جِدة هي قمة عودة سوريا؟ الرئيس السوري بشار الأسد سيكون في القمة بعد غد الجمعة ، ماذا عن المعترضين على هذه العودة ولاسيما قطر والكويت؟ هل سيؤثّر هذا الاعتراض على سقف البيان الختامي؟
التقارب السعودي السوري سار بوتيرة سريعة، عبَّر عنه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بعد لقائه نظيره السعودي فيصل بن فرحان ، حيث قال: " لدينا القرار من أعلى القيادتين في سورية والسعودية بأن نسير نحو التقدم، ولا عودة إلى الوراء." . المقداد أكد أن الرئيس الأسد سيحضر القمة.
لبنان سيحضر بوفد على رأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي نسَّق الموقف اللبناني من خلال لقائه اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري.
الرئيس ميقاتي، وفي حديث إلى صحيفة " الرياض " السعودية يٌنشَر غدًا، أكد أنه من خلال التواصل مع ولي العهد، "لمست حرصه على أمن لبنان واستقراره، وعلى استمرار الدعم الإنساني الذي تقدمه السعودية للشعب اللبناني. وانني على ثقة أن المملكة كانت وستبقى الشقيق الاكبر للبنان، وتسعى في كل المحافل العربية والدولية للمحافظة على أمنه واستقراره، وسلامته ووحدة أبنائه."
في الدعم العراقي للبنان ، وافق مجلس الوزراء العراقي على تلبية احتياجات لبنان من مشتقات النفط لتشغيل معامل إنتاجه للكهرباء".
هذا القرار لم يمر بسهولة ، الحزب التقدمي الاشتراكي وضع أكثر من علامة استفهام على المسار، فسأل :
برسم وزير الطاقة: هل صحيح أن نصف كمية الفيول المرسلة من العراق تذهب في الطريق؟ هل فتحتم تحقيقاً بالأمر طالما أن الشفافية والمساءلة هي سمة وزارتكم؟ هل قامت الوزارة بأي جهد إضافي للتثبت من كل ما يرافق ملف الفيول العراقي من تشكيك لم تكلف الوزارة نفسها عناء توضيحه؟ إذا كان العراق يقوم بواجبه في الاتفاق، فهل تقومون أنتم بواجبكم تجاه اللبنانيين؟
وختم الاشتراكي : لقد آن الأوان ولو لمرة واحدة أن تتصرف وزارة الطاقة بمنطق الحريص على القطاع لا الحريص على انهياره.
البداية من جِدة قبل يومين من افتتاح القمة العربية.
أخبار لبنان
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النشرة
المسائيّة
17-05-2023
مقدّمة النشرة المسائية 16-05-2023
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