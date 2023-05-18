مقدمة النشرة المسائية 18-05-2023

قُطِع الشك باليقين ، الرئيس السوري بشار الأسد وصل إلى جدة للمشاركة في القمة العادية الثانية والثلاثين.التأكيد جاء من وكالة سانا السورية التي كانت اوردت خبرًا أوليًا أن الأسد يتوجه إلى مدينة جدة.إذا ، هكذا قُطِع الشك باليقين ، الأسد في القمة ، انتهت أسئلة الحضور أو عدمِ الحضور ، ليتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الأسئلة, وأبرزها : ماذا ستقرر القمة في شأن سوريا؟ هناك أكثر من ملف هائل: إعادة إعمار سوريا، النازحون ، المخدِّرات . هل ستكون مواقف الدول العربية ، ولاسيما الخليجية منها ، متقاربة حيال هذه الملفات الثلاثة ؟ هل انتهت الحرب في سوريا ليجري الحديث عن إعادة الإعمار؟ ماذا عن الإعتراض القطري والاعتراض الكويتي ؟ ماذا عن التشدد الاميركي ؟ هل لهذا التشدد علاقة بالرهينة الأميركي في سوريا؟ وهل التصعيد الأميركي مرتبط بمعرفة مصيره؟الإجابة لن تطول ، وكل شيء سيُعرَف مساء غد مع انتهاء أعمال القمة وصدور البيان الختامي.لبنانيًا ، الحدث في انتقال حاكم مصرف لبنان من الصمت والدفاع إلى الكلام والهجوم . يقول سلامة في حديث إلى العربية : سأتنحى إذا صدر أي حكم في حقي,وأنا متعاون مع القضاء، وسأحضر أي جلسة تحقيق تُعقد بحسب الأصول.ويتابع سلامة "أنصح القضاء أن يبدأ التحقيق مع السياسيين لا معي".لبنانيًا أيضًا ، حركة حكومية بعد عودة الرئيس ميقاتي من القمة العربية . رئيس حكومة تصريف الأعمال ، وقبل توجهه إلى جدة ، دعا الوزراء الى حضور جلسة لمجلس الوزراء الجمعة في ٢٦ أيار الجاري.كذلك تبلغ الوزراء دعوة لحضور لقاء تشاوري يُعقد عصر الاثنين المقبل للبحث في الامور الراهنة.