الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 18-05-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-18 | 13:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 18-05-2023
2
min
مقدمة النشرة المسائية 18-05-2023
مقدمة النشرة المسائية 18-05-2023
قُطِع الشك باليقين ، الرئيس السوري بشار الأسد وصل إلى جدة للمشاركة في القمة العادية الثانية والثلاثين.
التأكيد جاء من وكالة سانا السورية التي كانت اوردت خبرًا أوليًا أن الأسد يتوجه إلى مدينة جدة.
إذا ، هكذا قُطِع الشك باليقين ، الأسد في القمة ، انتهت أسئلة الحضور أو عدمِ الحضور ، ليتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الأسئلة, وأبرزها : ماذا ستقرر القمة في شأن سوريا؟ هناك أكثر من ملف هائل: إعادة إعمار سوريا، النازحون ، المخدِّرات . هل ستكون مواقف الدول العربية ، ولاسيما الخليجية منها ، متقاربة حيال هذه الملفات الثلاثة ؟ هل انتهت الحرب في سوريا ليجري الحديث عن إعادة الإعمار؟ ماذا عن الإعتراض القطري والاعتراض الكويتي ؟ ماذا عن التشدد الاميركي ؟ هل لهذا التشدد علاقة بالرهينة الأميركي في سوريا؟ وهل التصعيد الأميركي مرتبط بمعرفة مصيره؟
الإجابة لن تطول ، وكل شيء سيُعرَف مساء غد مع انتهاء أعمال القمة وصدور البيان الختامي.
لبنانيًا ، الحدث في انتقال حاكم مصرف لبنان من الصمت والدفاع إلى الكلام والهجوم . يقول سلامة في حديث إلى العربية : سأتنحى إذا صدر أي حكم في حقي,
وأنا متعاون مع القضاء، وسأحضر أي جلسة تحقيق تُعقد بحسب الأصول.
ويتابع سلامة "أنصح القضاء أن يبدأ التحقيق مع السياسيين لا معي".
لبنانيًا أيضًا ، حركة حكومية بعد عودة الرئيس ميقاتي من القمة العربية . رئيس حكومة تصريف الأعمال ، وقبل توجهه إلى جدة ، دعا الوزراء الى حضور جلسة لمجلس الوزراء الجمعة في ٢٦ أيار الجاري.
كذلك تبلغ الوزراء دعوة لحضور لقاء تشاوري يُعقد عصر الاثنين المقبل للبحث في الامور الراهنة.
مقدمة نشرة الاخبار
مقدمة
النشرة المسائية
مقدّمة النشرة المسائيّة 17-05-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-15
مقدمة النشرة المسائية 15-05-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-15
مقدمة النشرة المسائية 15-05-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-14
مقدمة النشرة المسائية 14-5-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-14
مقدمة النشرة المسائية 14-5-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-12
مقدمة النشرة المسائية 12-05-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-12
مقدمة النشرة المسائية 12-05-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-11
مقدمة النشرة المسائية 11-5-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-11
مقدمة النشرة المسائية 11-5-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-17
مقدّمة النشرة المسائيّة 17-05-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-17
مقدّمة النشرة المسائيّة 17-05-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-16
مقدّمة النشرة المسائية 16-05-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-16
مقدّمة النشرة المسائية 16-05-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-15
مقدمة النشرة المسائية 15-05-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-15
مقدمة النشرة المسائية 15-05-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-14
مقدمة النشرة المسائية 14-5-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-14
مقدمة النشرة المسائية 14-5-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
11:42
القاضي منصور أصدر قرارا ظنيا بملف عقارية الشوف
امن وقضاء
11:42
القاضي منصور أصدر قرارا ظنيا بملف عقارية الشوف
0
أخبار لبنان
2023-04-27
كيف يتوزّع النازحون السوريون على الاقضية اللبنانية؟
أخبار لبنان
2023-04-27
كيف يتوزّع النازحون السوريون على الاقضية اللبنانية؟
0
أخبار دولية
00:59
دويّ انفجارات في كييف وعدد من مناطق أوكرانيا
أخبار دولية
00:59
دويّ انفجارات في كييف وعدد من مناطق أوكرانيا
0
أخبار لبنان
2023-04-12
بو صعب: إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل وسأتقدم باقتراح قانون لتمديدها لمدة 4 أشهر بصفتي الشخصية
أخبار لبنان
2023-04-12
بو صعب: إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل وسأتقدم باقتراح قانون لتمديدها لمدة 4 أشهر بصفتي الشخصية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
المليارات بالشوالات في النافعة... لا أزمة ولا من يحزنون
تقارير نشرة الاخبار
13:59
المليارات بالشوالات في النافعة... لا أزمة ولا من يحزنون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من الشمال إلى الجنوب روايات متنوّعة في متاحف لبنان... والدخول مجانا
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من الشمال إلى الجنوب روايات متنوّعة في متاحف لبنان... والدخول مجانا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
إنطلاق "مهرجان بيروت الرياضي" بنسخته الأولى قريبا…
تقارير نشرة الاخبار
13:54
إنطلاق "مهرجان بيروت الرياضي" بنسخته الأولى قريبا…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ارقام صادمة تنشرها مؤسسة سمير قصير
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ارقام صادمة تنشرها مؤسسة سمير قصير
0
أخبار دولية
13:48
الصين تتحدى معسكر الغرب وتستضيف قمة آسيوية سداسية
أخبار دولية
13:48
الصين تتحدى معسكر الغرب وتستضيف قمة آسيوية سداسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
عشاء سنوي لمجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
عشاء سنوي لمجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
13:39
الملف اللبناني بتعقيداته السياسة حاضر في القمة العربية
أخبار لبنان
13:39
الملف اللبناني بتعقيداته السياسة حاضر في القمة العربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عبد الرزاق الغمرواي ..مخطوفٌ في الشمال ومحرّرٌ في البقاع
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عبد الرزاق الغمرواي ..مخطوفٌ في الشمال ومحرّرٌ في البقاع
0
أخبار دولية
13:32
السعودية تحتضن قادة وزعماء الدول العربية... فمن سيحضر القمة؟
أخبار دولية
13:32
السعودية تحتضن قادة وزعماء الدول العربية... فمن سيحضر القمة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:22
بيان للامن العام حول جوازات السفر..
أخبار لبنان
06:22
بيان للامن العام حول جوازات السفر..
2
امن وقضاء
10:06
تحدّث عن سرقة من حقائبه في مطار بيروت خلال قدومه من كندا ... وهذا ما تبيّن
امن وقضاء
10:06
تحدّث عن سرقة من حقائبه في مطار بيروت خلال قدومه من كندا ... وهذا ما تبيّن
3
فنّ
06:30
عادل امام يحتفل بعيد ميلاده.. هكذا بدا في سنّ الـ 83 (صور)
فنّ
06:30
عادل امام يحتفل بعيد ميلاده.. هكذا بدا في سنّ الـ 83 (صور)
4
خبر عاجل
10:24
سلامة لـ الحدث: المصرف المركزي سيتدخّل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر وهو مستعد لشراء كل العملة المحلية بالسوق
خبر عاجل
10:24
سلامة لـ الحدث: المصرف المركزي سيتدخّل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر وهو مستعد لشراء كل العملة المحلية بالسوق
5
أمن وقضاء
02:48
نفّذوا عملية سرقة محترفة طالت أثريات ثمينة من داخل منزل في بيت مري
أمن وقضاء
02:48
نفّذوا عملية سرقة محترفة طالت أثريات ثمينة من داخل منزل في بيت مري
6
خبر عاجل
10:27
سلامة لـ الحدث: إذا صدر أي حكم بحقي سأتنحى ولن أبقى في منصبي بعد انتهاء ولايتي
خبر عاجل
10:27
سلامة لـ الحدث: إذا صدر أي حكم بحقي سأتنحى ولن أبقى في منصبي بعد انتهاء ولايتي
7
أخبار لبنان
15:27
الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية
أخبار لبنان
15:27
الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية
8
خبر عاجل
10:22
سلامة لـ الحدث: سأحضر أي جلسة تحقيق يتم تبليغي بها حسب الأصول وطلبنا من القاضية الفرنسية تبلغينا حسب الأصول وهي رفضت
خبر عاجل
10:22
سلامة لـ الحدث: سأحضر أي جلسة تحقيق يتم تبليغي بها حسب الأصول وطلبنا من القاضية الفرنسية تبلغينا حسب الأصول وهي رفضت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store