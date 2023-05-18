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مقدمة النشرة المسائية 18-05-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-18 | 13:19
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مقدمة النشرة المسائية 18-05-2023
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مقدمة النشرة المسائية 18-05-2023

مقدمة النشرة المسائية 18-05-2023

قُطِع الشك باليقين ، الرئيس السوري بشار الأسد وصل إلى جدة للمشاركة في القمة العادية الثانية والثلاثين. 
التأكيد جاء من وكالة سانا السورية التي كانت اوردت خبرًا أوليًا أن الأسد يتوجه إلى مدينة جدة. 
إذا ، هكذا قُطِع الشك باليقين ، الأسد في القمة ، انتهت أسئلة الحضور أو عدمِ الحضور ، ليتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الأسئلة, وأبرزها : ماذا ستقرر القمة في شأن سوريا؟ هناك أكثر من ملف هائل: إعادة إعمار سوريا،  النازحون ، المخدِّرات . هل ستكون مواقف الدول العربية ، ولاسيما الخليجية منها ، متقاربة حيال هذه الملفات الثلاثة ؟ هل انتهت الحرب في سوريا ليجري الحديث عن إعادة الإعمار؟ ماذا عن الإعتراض القطري والاعتراض الكويتي ؟ ماذا عن التشدد الاميركي ؟ هل لهذا التشدد علاقة بالرهينة الأميركي في سوريا؟ وهل التصعيد الأميركي مرتبط بمعرفة مصيره؟ 
الإجابة لن تطول ، وكل شيء سيُعرَف مساء غد مع انتهاء أعمال القمة وصدور البيان الختامي. 
لبنانيًا ، الحدث في انتقال حاكم مصرف لبنان من الصمت والدفاع إلى الكلام والهجوم . يقول سلامة في حديث إلى العربية : سأتنحى إذا صدر أي حكم في حقي, 
وأنا  متعاون مع القضاء، وسأحضر أي جلسة تحقيق تُعقد بحسب الأصول.
ويتابع سلامة  "أنصح القضاء أن يبدأ التحقيق مع السياسيين لا معي".
لبنانيًا أيضًا ، حركة حكومية بعد عودة الرئيس ميقاتي من القمة العربية . رئيس حكومة تصريف الأعمال ، وقبل توجهه إلى جدة ، دعا الوزراء الى حضور جلسة لمجلس الوزراء الجمعة في ٢٦ أيار الجاري.
كذلك تبلغ الوزراء دعوة لحضور لقاء تشاوري يُعقد عصر الاثنين المقبل للبحث في الامور الراهنة.
 

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