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مقدمة النشرة المسائية 20-05-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-20 | 12:53
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مقدمة النشرة المسائية 20-05-2023

مقدمة النشرة المسائية 20-05-2023

يترقب لبنان ، اعتبارًا من بعد غد الإثنين ، مفاعيل بطاقتَين. الأولى بطاقة خضراء للرئيس السوري بشار الأسد ، مُنِحت له في قمة جِدة ، والثانية بطاقة حمراء رُفعَت في وجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من الأنتربول الدولي . بطاقة الرئيس الأسد طُعِن بها بنسبٍ متفاوتة من دولتي قطر والإمارات ومن المعارضة السورية ، وبطاقة ُ الحاكم رياض سلامة ، أَعلن أنه سيطعن بها أمام القضاء الفرنسي. 
سواء أُخذ بالطعون أم لم يؤخذ ، فإن نتائج القمة ستُلقي بثقلها على الواقع اللبناني ،  وقد تعيد خلط الأوراق . فما كان يُهمَس به  في موضوع انتخابات الرئاسة ، تأكد في البيان الختامي للقمة,، وفحواه " لا تدخًّل ". فهل إذا تُرِك اللبنانيون وحدهم ، يصلون إلى انتخاب رئيس ؟ 
مسألة تخلي حزب الله عن المرشح سليمان فرنجيه ،  يبدو أنها أُمنية, لا واقع.  فالحزب  بلسان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم ، أكد التمسك بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه ،  فأعلن قائلاً " نحن منذ البداية كنا صريحين بأنْ طرحنا اسم الوزير فرنجية، لأننا نرى أنه يعبِّر عن برنامج نتوقعه، وعن رؤية سياسية، خصوصاً أن له تجربةً وأن الناس تعرفه جيدا، أما أغلب الأسماء الأخرى التي يحارون فيها، فقد يُعرف بعضهم بميزة أو ميزتين، لكنَّ الأغلب يفتقرون إلى الخبرة الإدارية والسياسية، وليس معلوما كيف سيقودون البلد، وما هي الآثار التي سيتركونها".
في المقابل ، المعارضة ما زالت عند خط عدم التفاهم على إسم مرشّح، وترددت معلومات أنها كانت قد اقتربت من التفاهم على الاسم ، لكنَّ الروايات تعددت عن سبب العودة إلى المربع الأول . 
في قضية البطاقة الحمراء لحاكم مصرف لبنان من الانتربول الدولي ، المعطى الجديد أن الحاكم سيطعن في القرار . في الموازاة سيكون هذا التطور محور لقاءاتٍ وزارية في السرايا بعد غد الاثنين.

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