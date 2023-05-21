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مقدمة النشرة المسائية 21-05-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-21 | 13:13
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مقدمة النشرة المسائية 21-05-2023
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مقدمة النشرة المسائية 21-05-2023
مقدمة النشرة المسائية 21-05-2023
بين " سنمنَع " و " سنعبر " ... عاش اللبنانيون ساعات عصيبة :
الشيخ حسام العيلاني ، من شاطئ صيدا ، يعلن : سنمنع النزول بلباس البحر .
السيد هاشم صفي الدين ، من معسكر لحزب الله ، قرب مليتا ، يعلِن " سنعبر" في إشارة إلى العبور في اتجاه فلسطين .
وبين المنع والعبور، يفتِّش اللبناني عن الدولة على شاطئ صيدا ، فلا يجدها ، ويفتِّش عنها في معسكر حزب الله قرب مليتا ، فلا يجدها . يفتش عن دولة تمنع مَن يمنعه ، وتعبر به من " مربعٍ أمني " أو
"مربَّع تخلُّف" إلى مربَّع الدولة الشرعية والمدنية التي الجميع فيها تحت سقف القانون ولا شيء يمنع فيها إلا ما يمنعه القانون ، ولا يحتكر أحد الله ليعيِّر الآخرين بأنه يحمي الله ويحافظ على الله ... رجاءً " خافوا ألله".
لماذا الإستحقاق الرئاسي ؟ لماذا الحكومات ؟ لماذا الأدارات ، لماذا كل ذلك ، إذا كان الشيخ حسام العيلاني هو الذي يقرر ما هو الممنوع وما هو المسموح ؟ لماذا كل ذلك إذا كان السيد هاشم صفي الدين " سيعبر " ، ضارباً عرض الحائط أن هناك دولة وهناك قوات دولية وهناك القرار 1701 ؟
هل يعلم الشيخ والسيد أن هناك أكثر من مليون سائح ومغترب سيأتون إلى لبنان هذا الصيف؟ فماذا نقول لهم؟ تدبَّروا أمركم لأن الدولة إما عاجزة أو متواطئة أو غير موجودة ، والنتيجة ذاتها في الحالات الثلاث.
مَن أعطى للشيخ العيلاني أن يحدِّد ما هو الممنوع وما هو المسموح ؟ مَن نصَّبه فقيهًا لغويًا ليعرِّف
"الحميمية"؟ هل بلغَه أن الدولة التي يتقاضى منها راتبه هي التي تضع القوانين وعليه أن يلتزم بها شأنه شأن سائر المواطنين؟
والسيد صفي الدين ، رسم خارطة الطريق للبلد ككل، فتحدث عن أن " مقاومة اليوم هي قوة ممتدّة ومحورٌ كامل ، سيبقى يتطور من غزة والضفة والداخل المحتل ولبنان انطلاقًا من إيران ، والتفكيك بين الجبهات خيالي.
يعني ايها اللبنانيون ، أنسوا المؤسسات الشرعية،
ويا وزير السياحة ، إسحَب " أهلا بهالطلِّة " و" عيدا عالصيفية " ، فكل جهودِك المشكورة ستذهب سدىً لأن الشيخ العيلاني قرَّر ذلك .
ما قرره الشيخ العيلاني ، يعني أنه شطب صيدا عن "خارطة السياحة في لبنان" ! هل ترضى الدولة ؟ هل يرضى رئيس الحكومة ووزير الداخلية؟ ألم يُسعدنا وزير السياحة بأنه أثناء قمة جدة حقق إعادة مكتب السياحة للجامعة العربية إلى لبنان؟ فهل صيدا في اهتمامات هذا المكتب؟
وطالما أن الحديث عن قمة جدة ، هل اطَّلع جماعة " سنمنع " و" سنعبر" على ماذا يتحقق في المملكة وفي سائر دول الخليج ؟ هل تابعوا خارطة طريق" رؤية 2030" ؟ هل يعرفون أين أصبحت السياحة في السعودية وفي الإمارات وفي قطر ، والإنفتاح الذي تحقق حتى الآن ؟ هل سألوا أصدقاء أو أقارب لهم يعيشون هناك، أين أصبحت تلك الدول ؟ وأين يقف لبنان؟
مقدمة نشرة الاخبار
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مقدمة النشرة المسائية 20-05-2023
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