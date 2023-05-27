مقدمة النشرة المسائية 27-05-2023

ماذا جاء في مقدمة النشرة المسائية للـLBCI لليوم 27-05-2023؟

يكاد التطور الابرز اليوم يتمحور حول اقتراب اتفاق المعارضة ومعها التيار الوطني الحر على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية هو جهاد ازعور.

الافرقاء المعنيون قالوا للـLBCI إنهم في مرحلة التوافق لبلورة التفاهمات وكيفية تظهيرها والتعامل مع اي سيناريو سيطرأ من قبل الفريق الآخر.

مفترضٌ إذا ان تتبلور الصورة مع الايام المقبلة فهل تفعلها المعارضة وتتوحد حول اسم معلن تخوض به معركة قاسية ضد ثنائي امل حزب الله وداعمي وصول الوزير السابق سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية؟

واذا فعلتها المعارضة ومعها التيار الوطني الحر، ماذا سيكون موقف الثنائي؟ هل يفتح الرئيس نبيه بري باب مجلس النواب ويدعو الى جلسة إنتخاب رئيس قد تكون "بوانتاجاتها" عالمنخار، لا سيما مع عدم وضوح تعداد الأوراق البيضاء؟

وحتى لو لم يدع الرئيس بري الى عقد جلسة انتخاب رئاسية، هل يحمل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اسم الرئيس الذي اتفقت عليه المعارضة الى باريس حيث يلتقي الرئيس الفرنسي بدعوة من الاخير لبحث آخر تطورات الملف اللبناني.

هذا في لبنان، اما في المنطقة فالعيون تتجه الى طهران التي يصلها غداً السلطان العماني حاملاً اكثر من ملف دقيق ابرزها الملف النووي الايراني والى جانبه تبادل الاسرى بين ايران والولايات المتحدة وفرنسا وكذلك ملف العلاقات الايرانية المصرية.

هذه الزيارة والدور الذي نجحت فيه عمان في اكثر من ملف سيشكلان نقطة ارتكاز لمنطقة الشرق الاوسط ككل فيما لبنان غارق في تفاصيل يومية تبدأ بدوامة الانتخابات الرئاسية ولا تنتهي بسرقة نحاس على عينك يا أمن.. تحت السرايا ومجلس النواب.